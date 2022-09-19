Стоимость еды в предвоенном СССР

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Можно обратиться к справочникам цен на продовольственные товары, которые небольшими тиражами выпускали управления торговли ряда городов.
Стоит напомнить, сначала, сколько в конце 30-х зарабатывали жители СССР.
Председатель Госплана Николай Вознесенский писал после войны, что в 1940-м рабочие в среднем получали 375 рублей. Но это в среднем, потому что шахтёры могли заработать и до тысячи, преподаватель ВУЗа с докторской степенью примерно 900, лейтенант авиации получал оклад в размере 750 рублей. А вот уборщица могла получать меньше ста рублей, ученик слесаря - 120 рублей, стипендия была 120 рублей, а обычная пенсия - 70.
Председатель Госплана Николай Вознесенский писал после войны, что в 1940-м рабочие в среднем получали 375 рублей. Но это в среднем, потому что шахтёры могли заработать и до тысячи, преподаватель ВУЗа с докторской степенью примерно 900, лейтенант авиации получал оклад в размере 750 рублей. А вот уборщица могла получать меньше ста рублей, ученик слесаря - 120 рублей, стипендия была 120 рублей, а обычная пенсия - 70.
И что же можно было позволить себе на эти деньги?
Самый дешёвый ржаной хлеб в Ростове-на-Дону стоил 75 копеек за кг, а в Москве на 10 копеек дороже. Белый хлеб стоил 2,70 и 2,80 за кило соответственно. Шесть с половиной страниц занимали только хлебобулочные изделия .
Макаронные изделия первого сорта стоили 3,30 - 3,50 рублей за кг. Рис везде стоил одинаково - первосортный стоил по 6,50, рублей а второго по 5,50 рублей. Гречку можно было купить за 4,30, манку за 4,50, а пшено вообще за 2,10. Самой дешёвой была ячневая каша - 1,10 за кг.
Самый дешёвый ржаной хлеб в Ростове-на-Дону стоил 75 копеек за кг, а в Москве на 10 копеек дороже. Белый хлеб стоил 2,70 и 2,80 за кило соответственно. Шесть с половиной страниц занимали только хлебобулочные изделия .
Макаронные изделия первого сорта стоили 3,30 - 3,50 рублей за кг. Рис везде стоил одинаково - первосортный стоил по 6,50, рублей а второго по 5,50 рублей. Гречку можно было купить за 4,30, манку за 4,50, а пшено вообще за 2,10. Самой дешёвой была ячневая каша - 1,10 за кг.
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Литр молока можно было купить п 1,70 и это без стоимости посуды, поллитра кефира стоили 90 копеек. Яйца, в зависимости от категории, стоили от 5 до 7 рублей. Сливочное масло стоило немало - за кг можно было отдать 17,5 рулей, а литр подсолнечного стоил 14 рублей.
У кого всё было в порядке с финансами, могли отведать импортных сыров из Финляндии, Голландии и Швейцарии. Камамбер стоил 14,60, рокфор - 18,70, а бри - 18,70.
У кого всё было в порядке с финансами, могли отведать импортных сыров из Финляндии, Голландии и Швейцарии. Камамбер стоил 14,60, рокфор - 18,70, а бри - 18,70.
В справочниках цены были на всевозможную рыбу. Сегодня мы на прилавках вряд ли увидим жерех (3,50 руб. за кг), шемаю (2), чехонь (2,40) или белоглазку (1,40). Среди самых дешевых рыб считались горбыль (1,70), беляк азовский (1,55) и солёная акула всего по рублю кило. Забавные ценники вроде "Сом с башкой непоротый — 3,50 руб/кг" или "Сом без башки парной — 4,40 руб/кг". Ну мало кому могла быть доступна такая роскошь как белуга или севрюга по 13 рублей за кг. Ну а 60-копеечную тюльку могли купить даже самые небогатые слои населения. Мясо краба стоило по 15 рублей, а осетровая зернистая икра по целых 60 рублей за кг.
Говядину разделяли аж на 12 категорий.
Самой дорогой была первосортная жирная говядина, которую москвичи могли купить за 9,60, а вот жители Краснодара подороже - за 12,80.
Кости, которые в справочнике обтекаемо назвали "мясом 4 сорта", стоили в столице 1 рубль, а вот за её пределами - 2,40. На Дону первосортная свинина вообще стоила бешеных 16 рублей, а вот в Москве 10. Курятина оценивалась в Краснодаре в 19 рублей, а в Подмосковье - 10.
Самой дорогой была первосортная жирная говядина, которую москвичи могли купить за 9,60, а вот жители Краснодара подороже - за 12,80.
Кости, которые в справочнике обтекаемо назвали "мясом 4 сорта", стоили в столице 1 рубль, а вот за её пределами - 2,40. На Дону первосортная свинина вообще стоила бешеных 16 рублей, а вот в Москве 10. Курятина оценивалась в Краснодаре в 19 рублей, а в Подмосковье - 10.
Самый большой раздел московского справочника посвятили кондитерским изделиям. Там были самые разнообразные пирожные, кексы, торты, конфеты и шоколадки. Среди них можно встретить забавные идеологически правильные названия: драже "Интернационал" (4,10 руб./кг), конфеты "Ровесники октября" (10,70 руб./кг) и "Челюскинцы" (16,20 руб./кг), печенье "Героический перелёт" (2,66 руб. за пачку). Покупателей не смущали даже конфеты "Радий" (16,80 руб./кг) и шоколадные бомбочки по 3,40 руб. за штуку. Также можно было заказать креативные тортики в виде трактора, комсомолки, рабочего и серпа с молотом. Такой торт можно было заказать в 19,20 за кг.
Источник:
Поллитра водки "Московский" стоили 9 рублей, а попить грузинского вина можно было за 10 рублей за бутылку. "Советского шампанское" стоило 22 рубля, а литр бочкового "Жигулёвского" - 2,10.
Папиросы "Герцеговина Флор" стоили 6,25, а вечный "Беломорканал" - 2 рубля. Для совсем уж отчаянных были "Ракеты" по 35 копеек. Были также и сигары "Советские" по 40 рублей за коробку из 10 штучек.
Папиросы "Герцеговина Флор" стоили 6,25, а вечный "Беломорканал" - 2 рубля. Для совсем уж отчаянных были "Ракеты" по 35 копеек. Были также и сигары "Советские" по 40 рублей за коробку из 10 штучек.
Были также и диетические продукты. Помимо обычных продуктов для диабетиков и печёночной колбасы для страдающих малокровием были также и цены на продукты, которые продавались только по рецептам врачей. Сердечникам предлагали паштет из говяжьего сердца по 7,60 руб./кг, неврастеникам - колбасу из спинного мозга и семени (11,60), молодым кормящим матерям - паштет из сырого коровьего вымени (9), а страдающим поносом по неизвестной причине чесночная колбаса (9,60). Диагнозы тех, кому доктора выписывали паштеты из печени с добавлением семенников, яичников или гипофиза в справочнике не указаны. Больным эдакое "лекарства" обходились по 13-14 рублей за кг.
Кстати, пресловутые "буржуйские" рябчики стоили по 5 рублей за штучку, а ананасы (правда консервированные) - 7,50 за банку, так что они были вполне доступны не только привилегированным слоям населения, как думал Маяковский.
И наличие утверждённых цен в этих справочниках абсолютно не гарантировали этого изобилия на прилавках в каждом магазине. В столичном издании напротив ряда деликатесов стояла пометка: для магазинов "Люкс". В обычных торговых точках ассортимент был намного скромнее, а перед войной были перебои с самыми разными товарами.
Исаак Райхнер, который в 1939-1941 годах учился в Уральском Индустриальном институте вспоминал: "Комок конфет-подушечек ядовитого зеленого цвета попахивал роскошью. После Финской войны со сладостями было трудновато. В нашей столовой вместо выцветшей этикетки "Чай с сахаром" появилась другая: "Чай с конфетами", а потом и просто "Чай без конфет", что и вошло в поговорку".
Исаак Райхнер, который в 1939-1941 годах учился в Уральском Индустриальном институте вспоминал: "Комок конфет-подушечек ядовитого зеленого цвета попахивал роскошью. После Финской войны со сладостями было трудновато. В нашей столовой вместо выцветшей этикетки "Чай с сахаром" появилась другая: "Чай с конфетами", а потом и просто "Чай без конфет", что и вошло в поговорку".
22-24 июня люди сметали с полок все продукты. Многие вспоминали, что в первые месяцы войны в магазинах можно было увидеть только дорогие крабовые консервы, потому что большинство населения даже не знало, что это такое и как это есть. Потом разобрали и их. Цены на рынках взлетели в десятки раз. В Свердловске булка хлеба стоила от 200 до 300 рублей. Цены в предвоенных справочниках сохранились только для минимального набора продуктов, которые продавались по карточкам, а их сложно было отоварить.
Николай Вознесенский писал в 1948 году: "Индекс розничных государственных цен на нормированные продовольственные и промышленные товары в период военной экономики в СССР остался почти без изменения и составил в 1943 году 100,5% по отношению к довоенному уровню. Розничные государственные цены на нормированные продовольственные и промышленные товары не подвергались повышению. Исключение составляли алкогольные напитки и табачные изделия, цены на которые были увеличены".
Но он не уточнил, что продовольствие в тылу было страшным дефицитом и это стало причиной гибели миллионов людей. Картина продовольственного снабжения тыла была пугающей и трагичной.
Но он не уточнил, что продовольствие в тылу было страшным дефицитом и это стало причиной гибели миллионов людей. Картина продовольственного снабжения тыла была пугающей и трагичной.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Еда Прошлое СССР государство интересное питание
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