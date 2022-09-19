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Стоимость еды в предвоенном СССР

Стоимость еды в предвоенном СССР

Автор:
19 сентября 2022 17:01
Сообщество : RealFishki
Метки: Еда   Прошлое   СССР   государство   интересное   питание   
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Можно обратиться к справочникам цен на продовольственные товары, которые небольшими тиражами выпускали управления торговли ряда городов.
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Литр молока можно было купить п 1,70 и это без стоимости посуды, поллитра кефира стоили 90 копеек. Яйца, в зависимости от категории, стоили от 5 до 7 рублей. Сливочное масло стоило немало - за кг можно было отдать 17,5 рулей, а литр подсолнечного стоил 14 рублей.
У кого всё было в порядке с финансами, могли отведать импортных сыров из Финляндии, Голландии и Швейцарии. Камамбер стоил 14,60, рокфор - 18,70, а бри - 18,70.
Говядину разделяли аж на 12 категорий.
Самой дорогой была первосортная жирная говядина, которую москвичи могли купить за 9,60, а вот жители Краснодара подороже - за 12,80.
Кости, которые в справочнике обтекаемо назвали "мясом 4 сорта", стоили в столице 1 рубль, а вот за её пределами - 2,40. На Дону первосортная свинина вообще стоила бешеных 16 рублей, а вот в Москве 10. Курятина оценивалась в Краснодаре в 19 рублей, а в Подмосковье - 10.

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Поллитра водки "Московский" стоили 9 рублей, а попить грузинского вина можно было за 10 рублей за бутылку. "Советского шампанское" стоило 22 рубля, а литр бочкового "Жигулёвского" - 2,10.
Папиросы "Герцеговина Флор" стоили 6,25, а вечный "Беломорканал" - 2 рубля. Для совсем уж отчаянных были "Ракеты" по 35 копеек. Были также и сигары "Советские" по 40 рублей за коробку из 10 штучек.
И наличие утверждённых цен в этих справочниках абсолютно не гарантировали этого изобилия на прилавках в каждом магазине. В столичном издании напротив ряда деликатесов стояла пометка: для магазинов "Люкс". В обычных торговых точках ассортимент был намного скромнее, а перед войной были перебои с самыми разными товарами.
Исаак Райхнер, который в 1939-1941 годах учился в Уральском Индустриальном институте вспоминал: "Комок конфет-подушечек ядовитого зеленого цвета попахивал роскошью. После Финской войны со сладостями было трудновато. В нашей столовой вместо выцветшей этикетки "Чай с сахаром" появилась другая: "Чай с конфетами", а потом и просто "Чай без конфет", что и вошло в поговорку".
22-24 июня люди сметали с полок все продукты. Многие вспоминали, что в первые месяцы войны в магазинах можно было увидеть только дорогие крабовые консервы, потому что большинство населения даже не знало, что это такое и как это есть. Потом разобрали и их. Цены на рынках взлетели в десятки раз. В Свердловске булка хлеба стоила от 200 до 300 рублей. Цены в предвоенных справочниках сохранились только для минимального набора продуктов, которые продавались по карточкам, а их сложно было отоварить.

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Метки: Еда   Прошлое   СССР   государство   интересное   питание   
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3  комментария
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Kostick 2 часа назад
после фразы - "обычная пенсия", касаемо предвоенного ссср. можно дальше не читать. закон о пенсиях только в 56 принят был. да и то, те пенсии, были гомеопатическими.
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