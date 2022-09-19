Стоимость еды в предвоенном СССР

22-24 июня люди сметали с полок все продукты. Многие вспоминали, что в первые месяцы войны в магазинах можно было увидеть только дорогие крабовые консервы, потому что большинство населения даже не знало, что это такое и как это есть. Потом разобрали и их. Цены на рынках взлетели в десятки раз. В Свердловске булка хлеба стоила от 200 до 300 рублей. Цены в предвоенных справочниках сохранились только для минимального набора продуктов, которые продавались по карточкам, а их сложно было отоварить.