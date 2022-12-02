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Загадочный водопад, который "превращает всё вокруг в камень"

Загадочный водопад, который "превращает всё вокруг в камень"

Автор:
02 декабря 2022 08:30
Сообщество : Истории
Метки: в мире   водопад   водопады   загадки   интересное   мир   мистика   природа   странные явления   явления   
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В английском городе Нерсборо есть загадочная достопримечательность, которая будоражит умы любителей мистики и простых интересующихся людей с 1630 года. Это - водопад в пещере Матери Шиптон, названная в честь местной ясновидящей и пророчицы.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: в мире   водопад   водопады   загадки   интересное   мир   мистика   природа   странные явления   явления   
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2  комментария
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Aiden Highrider Час назад
В почках и печени тот же принцип образования камушков, если жрешь, что не подходит...
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Frank Borman 2 часа назад
Вот же бритобараны, такой велик испортили.
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