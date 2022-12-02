Загадочный водопад, который "превращает всё вокруг в камень"

Пещеру "Матери Шиптон" назвали в честь британской пророчицы Урсулы Саутейл, которая, как полагают, родилась прямо там. По легенде, она родилась в результате союза ее матери с дьяволом, и при рождении была уродливой. Но когда Урсула стала взрослой, она многое предсказала: легенда также гласит, что она предсказала Испанскую армаду, Великий лондонский пожар в 1666 году, и даже изобретение мобильных телефонов.