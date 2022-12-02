Загадочный водопад, который "превращает всё вокруг в камень"

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В английском городе Нерсборо есть загадочная достопримечательность, которая будоражит умы любителей мистики и простых интересующихся людей с 1630 года. Это - водопад в пещере Матери Шиптон, названная в честь местной ясновидящей и пророчицы.
Этот небольшой водопад в пещере Матери Шиптон открыли для публики в 1630 году. Спустя некоторое время местные жители начали замечать странные явления - якобы всё, что соприкасалось с водой из этого места, становилось каменным. Многие люди боялись, что они тоже окаменеют, прикоснувшись к воде. Кроме того, за историей водопада стояла не менее странная история.
Пещеру "Матери Шиптон" назвали в честь британской пророчицы Урсулы Саутейл, которая, как полагают, родилась прямо там. По легенде, она родилась в результате союза ее матери с дьяволом, и при рождении была уродливой. Но когда Урсула стала взрослой, она многое предсказала: легенда также гласит, что она предсказала Испанскую армаду, Великий лондонский пожар в 1666 году, и даже изобретение мобильных телефонов.
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Многим хочется верить, что водопад действительно обладает магическими свойствами, но здесь замешана и простая наука. Ученым удалось выяснить, что его вода действительно обладает особыми свойствами. Она содержит большое количество растворимого известняка, и если эта вода попадает на что-то, на предмете начинают накапливаться известняковые отложения.
Десятилетия назад местные жители оставили здесь некоторые предметы, и со временем они действительно окаменели - например, окаменевшие мужской цилиндр, женская шляпка 1850-х годов сохранились и по сей день. Более новые предметы, которые оставили жители под водой - велосипед и плюшевые мишки.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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