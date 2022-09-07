15 снимков вещей и явлений, которые бессовестно обманывают зрение человека, притворяясь чем-то другим

Любопытное отражение было сфоткано на реке Колорадо в Остине, штат Техас. Почти как город под водой.

В комментариях под снимком предполагают, что фото, обманывающее наше зрение, было сделано через стекло. Это обосновывается тем, что если делать снимок через стеклянную поверхность под определённым углом, то можно добиться эффекта нахождения двух предметов в одном пространстве. То есть происходит наложение одного отражения на другое.

Мёртвая ветка дерева напоминает голову льва