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15 снимков вещей и явлений, которые бессовестно обманывают зрение человека, притворяясь чем-то другим

15 снимков вещей и явлений, которые бессовестно обманывают зрение человека, притворяясь чем-то другим

Автор:
07 сентября 2022 09:54
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи   в мире   зрение   обман   показалось   природа   фото   явления   
604
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«Кругом обман!» — скажете вы, посмотрев нашу новую подборку про вещи и явления, которые с лёгкостью обведут вас вокруг пальца. Но это не совсем так.

Просто некоторые хитрые вещицы нагло пользуются вашим доверим и требуют к себе более пристального внимания. Вот и всё. Поэтому протираем глазки и готовимся к просмотру нового поста, в котором собраны вещи, серьёзно настроенные играть в фокусы с вашим зрением.


Озеро Какора, Австралия

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Древо жизни? Нет, озеро, в которое после паводка попало масло чайного дерева и заполнило неоднородную структуру дна. Результат — живописная картина, нарисованная кистями самой природы.


Мини-версия леса


Эти миниатюрные леса находятся в Тасмании, Австралия, и выглядят как огромные деревья, но их высота всего 20 см! У них даже есть мини-валуны, трава и озёра!


Огненный фонтан


Солнечный свет, который проходит через этот фонтан в Л’Акуиле, Италия, создаёт эффект, будто он выливает лаву из своей чаши.


Облака-цунами


Глаз природы


В глубинах вод

В Лимбурге, Бельгия, была построена велосипедная дорожка, которая проходит прямо через воды большого пруда в природном заповеднике De Wijers. Её длина составляет 200 метров. У велосипедиста, проезжающего по этой дороге, есть шанс «окунуться в пруд с головой», так как лицо человека оказывается на одном уровне с водной гладью.


Рыбий глаз на камне? Нет, просто образование инея


«Подводный город»


Любопытное отражение было сфоткано на реке Колорадо в Остине, штат Техас. Почти как город под водой.

В комментариях под снимком предполагают, что фото, обманывающее наше зрение, было сделано через стекло. Это обосновывается тем, что если делать снимок через стеклянную поверхность под определённым углом, то можно добиться эффекта нахождения двух предметов в одном пространстве. То есть происходит наложение одного отражения на другое.


Мёртвая ветка дерева напоминает голову льва


Дерево не из нашей планеты

Это фото гриба, который был снят снизу.


Тень от растения падает прямо на машину моего друга и создаёт эффект, будто это переводная наклейка


Биомасса напоминает нефтяное пятно

То ли скала, то ли гигантское каменное дерево, Египет

А, может быть, это гигантский гриб лисичка?


Листья растения напоминают сложенные руки в молитве

Затерянный мир

Корявые корни деревьев на Внешних берегах Северной Каролины выглядят как заблудшие души, поднимающиеся из глубин вод.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Вещи   в мире   зрение   обман   показалось   природа   фото   явления   
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2  комментария
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43k
Карандаш 49 минут назад
<<Рыбий глаз на камне? Нет, просто образование инея>>
Какой интересный иней! Ну прям один в один корочка льда на замёрзшей "лужице".
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35
Sata33 24 минуты назад
если последняя не фотошоп, то это мега круто )
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