40 поразительных фотографий со всего мира

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Казалось бы, на просторах интернета больше всего картинок с кошками и ностальгических мемов, но стоит "копнуть глубже", как от удивления округляются глаза! Сообщество r/weird посвящено именно таким находкам. Создатели публикуют только реальные снимки, никакого фотошопа или работ нейросети.
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"Наше сообщество отличает страсть к неординарному и своеобразному. Участников интересует странное, необъяснимое и диковинное", - сказал модератор сабреддита.
9. "Башня дьявола" - памятник природы в штате Вайоминг, США. Высота монолита составляет 265 м. Коренные американские племена считают объект священным
- "Не открывайте чердак ни при каких условиях! Особенно при свете! Это очень важно!"
24. Спящая девочка из Турвилля: 28 марта 1871 года 11-летняя Эллен Сэдлер легла спать и проснулась спустя 9 лет
30. Житель Боливии перебрал с алкоголем и очнулся в гробу, когда его пытались принести в жертву
Источник: — переведено специально для fishki.net
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..и покосилась башня.