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40 поразительных фотографий со всего мира

40 поразительных фотографий со всего мира

Автор:
19 июля 2023 09:40
Сообщество : ФотоМир
Метки: интересное   мир   необычное   природа   фотография   человек   
1686
41

Казалось бы, на просторах интернета больше всего картинок с кошками и ностальгических мемов, но стоит "копнуть глубже", как от удивления округляются глаза! Сообщество r/weird посвящено именно таким находкам. Создатели публикуют только реальные снимки, никакого фотошопа или работ нейросети.

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"Наше сообщество отличает страсть к неординарному и своеобразному. Участников интересует странное, необъяснимое и диковинное", - сказал модератор сабреддита.

  1. "Не открывайте чердак ни при каких условиях! Особенно при свете! Это очень важно!"

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересное   мир   необычное   природа   фотография   человек   
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8  комментариев
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5k
S__D 58 минут назад
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Domax3000 36 минут назад
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S__D 40 минут назад
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Ну, тут как кому повезёт..
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1k
zu4ara 50 минут назад
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а на чём они сидят?
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S__D Час назад
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S__D Час назад
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Сельпо в ихней глубинке.
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5k
S__D Час назад
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небо окрасилось в зеленый
.
..и покосилась башня.
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