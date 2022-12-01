15 изображений доказывающий, что мусор для одних, может быть сокровищем для других

Комиссионные магазины и барахолки - это настоящие кладези старинных и чудесных вещей. Иногда там попадаются настоящие самородки, увидев которые просто невозможно пройти мимо. В этом посте вы увидите удивительные находки, которые приобрели люди по счастливой случайности.

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Такой рюкзак можно найти только на барахолке 0 Источник:

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Чудесный диванчик для нашего парня, он очень доволен 0 Источник:

Мы вернулись с прогулки по торговым рядам, там мы приобрели миниатюрную чугунную плиту и набор посуды 0 Источник:

В комиссионке я увидела очень красивый браслет, хотя мне сказали, что он выглядит детским 0 Источник:

Рыцарская перчатка нашла своего счастливого обладателя 0 Источник:

Кто бы мог подумать. что на барахолке можно найти старинный аппарат для завивки волос. И он работает! 0 Источник:

Вязанная кухня для барби, тонкая работа 0 Источник:

Купила на барахолке просто невероятный домик, я боялась, что хозяин передумает 0 Источник:

Наш сын сказал, что не уедет без него. Он будет обитать в детской 0 Источник:

В комиссионке я увидела удивительную винтажную сумочку, и не смогла её не купить 0 Источник:

Набор чашек для настоящих мужчин 0 Источник:

Мы нашли эту кровать на барахолке, и она очень понравилась нашей красотке 0 Источник:

Я купил эту прелесть, и не жалею 0 Источник:

Мне попались в комиссионке носки с фоткой моей собаки, точнее её копией 0 Источник: