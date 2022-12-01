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15 изображений доказывающий, что мусор для одних, может быть сокровищем для других

15 изображений доказывающий, что мусор для одних, может быть сокровищем для других

Автор:
01 декабря 2022 23:05
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи   Не пройти   барахолка   комиссионки   мимо   самородок   сокровища   
1032
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Комиссионные магазины и барахолки - это настоящие кладези старинных и чудесных вещей. Иногда там попадаются настоящие самородки, увидев которые просто невозможно пройти мимо. В этом посте вы увидите удивительные находки, которые приобрели люди по счастливой случайности.
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Метки: Вещи   Не пройти   барахолка   комиссионки   мимо   самородок   сокровища   
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2  комментария
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28k
Макарыч 58 минут назад
Мне 10 лет. Гулял во дворе у бабушки (родители отвозили на несколько дней). Любимое занятие пацанов сунуть нос в помойку. Глядь! А там лежит вентилятор. Забрал. Принес домой. Дед посмотрел - вынес вердикт сломана кнопка включения/ выключения. Скрутка напрямую и вентилятор заработал напрямую от сети. Сейчас мне 51. Вентилятор работает до сих пор. На даче воздух в погребе вентилирует, дабы не застаивался и небыло бы повышенной влажности после зимы.
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9k
Shtoppi 54 минуты назад
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