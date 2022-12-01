15 изображений доказывающий, что мусор для одних, может быть сокровищем для других

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Комиссионные магазины и барахолки - это настоящие кладези старинных и чудесных вещей. Иногда там попадаются настоящие самородки, увидев которые просто невозможно пройти мимо. В этом посте вы увидите удивительные находки, которые приобрели люди по счастливой случайности.
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Мы вернулись с прогулки по торговым рядам, там мы приобрели миниатюрную чугунную плиту и набор посуды
Кто бы мог подумать. что на барахолке можно найти старинный аппарат для завивки волос. И он работает!
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