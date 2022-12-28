Почему баскетбол считают “игрой для черных”

То ли стереотип, то ли правда жизни - тут надо разобраться.
Если посмотреть на команды из NBA, то и правда кажется, что там сплошь одни афроамериканцы с редкими вкраплениями европейцев. Этому есть объяснение - генетика и культура.
Начнем с генетики.
Понятно, что у разных групп людей различные физиологические способности. Например, лучшие марафонцы - эфиопы и кенийцы. Азиаты хороши в видах спорта, где важна молниеносная реакция - пинг-понг, боевые искусства, шорт-трек и все в этом духе. У высоченных голландцев отлично получается играть в волейбол, спортсмены из Океании показывают шикарные результаты в регби и американском футболе.
Темнокожие вроде бы быстрее бегают и выше прыгают. А значит обречены на победы на баскетбольной площадке. Не совсем - потому что забывают про различие в генах между разными регионами Африки. А оно бывает огромным.
Высокий прыжок и спринт присущи жителям Западной Африки. А те же пигмеи, бушмены и нилоты не могут составить им никакой конкуренции. Поэтому и лучшие баскетбольные сборные континента - Камерун, Ангола, Сенегал и Нигерия.
Афроамериканцы - как раз потомки рабов, вывезенных из Западной Африки. И примерно у 10% из них еще и примешаны гены европейцев или индейцев. Так что генетика для спорта, а конкретно для баскетбола, у них шикарная.
Но дело не только в генах. Есть еще и культура - и среди темнокожих баскетбол давно стал ее неотъемлемой частью.
Для паренька из трущоб не работают социальные лифты, ему нигде особенно не рады и спорт остается одной из немногих сфер, где он может добиться успеха. Именно поэтому довоенный баскетбол считался игрой евреев, первые звезды в этом спорте были как раз иудеями. Потом к ним добавились италоамериканцы. И лишь затем - афроамериканцы. Все эти группы в разное время были не сильно популярны в США, их считали “понаехавшими” и хотели иметь с ними дело. Вот часть их них и нашла себя в баскетболе.
Ну а в 1960-х, когда черных звезд в НБА стало все больше, они превратились в борцов за права темнокожих. Например, Билл Расселл, Оскар Робертсон и Карим Абдул-Джаббар.
В общем, нельзя все сваливать на генетику, социокультурные факторы тоже играют огромную роль.
• Баскетбол – основной спорт для небогатых слоев населения.
• Можно играть в городах, центрах черной культуры в США.
• Вместе с хип-хопом – одна из немногих возможностей социального лифта для темнокожих.
Вот почему баскетбол стал у них так популярен. А позже его даже назвали “игрой для черных”.
Источник:
- Поляки решили поиграть в американцев
- Зачем евреи заселили Брайтон-Бич и как они выгнали оттуда афроамериканцев
- Нигерийский баскетболист может стать самым высоким баскетболистом в истории НБА
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- «Наши дети растут, напевая песни, написанные потомками афроамериканских рабов»: курганский губернатор назвал причину депрессий, суицидов и духовной пустоты
-Нужно бросить им баскетбольный мяч.
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так и не увидел НИОДНОГО! афроамериканца, только негры! видимо в разные школы ходили
Ванилла Айс, Эминем?