Почему баскетбол считают “игрой для черных”

Афроамериканцы - как раз потомки рабов, вывезенных из Западной Африки. И примерно у 10% из них еще и примешаны гены европейцев или индейцев. Так что генетика для спорта, а конкретно для баскетбола, у них шикарная.

Но дело не только в генах. Есть еще и культура - и среди темнокожих баскетбол давно стал ее неотъемлемой частью.

Для паренька из трущоб не работают социальные лифты, ему нигде особенно не рады и спорт остается одной из немногих сфер, где он может добиться успеха. Именно поэтому довоенный баскетбол считался игрой евреев, первые звезды в этом спорте были как раз иудеями. Потом к ним добавились италоамериканцы. И лишь затем - афроамериканцы. Все эти группы в разное время были не сильно популярны в США, их считали “понаехавшими” и хотели иметь с ними дело. Вот часть их них и нашла себя в баскетболе.