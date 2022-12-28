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Почему баскетбол считают “игрой для черных”

Почему баскетбол считают “игрой для черных”

Автор:
28 декабря 2022 00:44
Сообщество : RealFishki
Метки: NBA   Баскетбол   Генетика   Культура   США   афроамериканцы   игроки   стереотип   
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То ли стереотип, то ли правда жизни - тут надо разобраться.

Если посмотреть на команды из NBA, то и правда кажется, что там сплошь одни афроамериканцы с редкими вкраплениями европейцев. Этому есть объяснение - генетика и культура.

Начнем с генетики.

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Понятно, что у разных групп людей различные физиологические способности. Например, лучшие марафонцы - эфиопы и кенийцы. Азиаты хороши в видах спорта, где важна молниеносная реакция - пинг-понг, боевые искусства, шорт-трек и все в этом духе. У высоченных голландцев отлично получается играть в волейбол, спортсмены из Океании показывают шикарные результаты в регби и американском футболе.

Темнокожие вроде бы быстрее бегают и выше прыгают. А значит обречены на победы на баскетбольной площадке. Не совсем - потому что забывают про различие в генах между разными регионами Африки. А оно бывает огромным.

Высокий прыжок и спринт присущи жителям Западной Африки. А те же пигмеи, бушмены и нилоты не могут составить им никакой конкуренции. Поэтому и лучшие баскетбольные сборные континента - Камерун, Ангола, Сенегал и Нигерия.

Афроамериканцы - как раз потомки рабов, вывезенных из Западной Африки. И примерно у 10% из них еще и примешаны гены европейцев или индейцев. Так что генетика для спорта, а конкретно для баскетбола, у них шикарная.

Но дело не только в генах. Есть еще и культура - и среди темнокожих баскетбол давно стал ее неотъемлемой частью.

Для паренька из трущоб не работают социальные лифты, ему нигде особенно не рады и спорт остается одной из немногих сфер, где он может добиться успеха. Именно поэтому довоенный баскетбол считался игрой евреев, первые звезды в этом спорте были как раз иудеями. Потом к ним добавились италоамериканцы. И лишь затем - афроамериканцы. Все эти группы в разное время были не сильно популярны в США, их считали “понаехавшими” и хотели иметь с ними дело. Вот часть их них и нашла себя в баскетболе.

Ну а в 1960-х, когда черных звезд в НБА стало все больше, они превратились в борцов за права темнокожих. Например, Билл Расселл, Оскар Робертсон и Карим Абдул-Джаббар.

В общем, нельзя все сваливать на генетику, социокультурные факторы тоже играют огромную роль.

• Баскетбол – основной спорт для небогатых слоев населения.

• Можно играть в городах, центрах черной культуры в США.

• Вместе с хип-хопом – одна из немногих возможностей социального лифта для темнокожих.

Вот почему баскетбол стал у них так популярен. А позже его даже назвали “игрой для черных”.

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Метки: NBA   Баскетбол   Генетика   Культура   США   афроамериканцы   игроки   стереотип   
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9  комментариев
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4k
Белый 2 часа назад
А для негра или плантация или спорт, ибо к умственной деятельности они не способны. Кто то знает негров, добившихся выдающихся успехов в науке?
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27k
Ego sum qui sum 15 минут назад
-Как избежать изнасилования толпой негров в темном переулке?
-Нужно бросить им баскетбольный мяч.
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916
Tevet Час назад
Если посмотреть на команды из NBA, то и правда кажется, что там сплошь одни афроамериканцы
_____________________________________

так и не увидел НИОДНОГО! афроамериканца, только негры! видимо в разные школы ходили
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14k
Алексей 2 часа назад
А как быть с рэпом?
Ванилла Айс, Эминем?
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