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Насколько всё запущено? Тест для трудоголиков

Насколько всё запущено? Тест для трудоголиков

Автор:
01 декабря 2022 16:57
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: Тесты   интересное   работа   тест   трудоголизм   трудоголики   
1284
1
Чем выше балл, тем выше вероятность того, что работа заменяет абсолютно все аспекты жизни: близких, хобби, отдых... буквально всё. Отвечайте максимально правдиво, чтобы получить объективную оценку.

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Метки: Тесты   интересное   работа   тест   трудоголизм   трудоголики   
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14  комментариев
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16k
Александр 53 минуты назад
Какая тупь, жал почти все кроме одного за то что не трудоголик и выдало такое

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21k
BiZ 17 минут назад
все вопросы одной сути. составлял понос с салатом в башне.
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19k
Valiko 21 минуту назад
2 балла.
А можно получить по результатам теста справку или диплом, что я трудоголик?
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688
Lexx Luscus Полчаса назад
Из возможных 19 баллов вы смогли набрать 3.
ппц! Я трудоголик! что делать!?
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522
Лютый вам Бетховен Полчаса назад
7/19.
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40k
Сергей 45 минут назад
Были времена когда говорили: Работа не х, сто лет простоит.
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6k
М С 46 минут назад
Какой-то бред. С 2 баллами меня трудоголиком идентифицировали...
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22k
SolomonA 49 минут назад
"Трудоголик идентифицирован. Чем выше балл, тем выше вероятность того, что работа единственное, что есть в вашей жизни. Из возможных 19 баллов вы смогли набрать 4. Комфортно ли вам живётся в режиме безостановочной работы? Кстати, как к такому ритму жизни относятся ваши близкие?"

Ну да, 4 балла из 19 - это же охренеть какой результат!!! Ну просто зашкаливает!
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6k
Copycat 50 минут назад
Слушайте а это точно "тест"?

зачем все эти 19 вопросов, когда можно было просто обойтись одним типа "Вы трудоголик? Да\Нет"

плюс ко всему варианты вот прям безоговорочные - либо да либо нет
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25k
Сергей Алексеевич 51 минуту назад
6 из 19 баллов и мне написали "Трудоголик идентифицирован". Что за бред? Наверное полный бред?

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29k
Владимир 53 минуты назад
На все вопросы "нет"..
Да идите вы в сраку со своими работами, отдыхать надо как можно чаще. А работа это то, что обычно нужно другим, а не лично вам.
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50k
dima423 56 минут назад
Вы явно не трудоголик. Вместо прохождения подобных тестов неплохо бы было немного поработать...

...я кстати параллельно работал))
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7k
Владимир 57 минут назад
"Нет" на все пункты.
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