Насколько всё запущено? Тест для трудоголиков

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Чем выше балл, тем выше вероятность того, что работа заменяет абсолютно все аспекты жизни: близких, хобби, отдых... буквально всё. Отвечайте максимально правдиво, чтобы получить объективную оценку.
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Метки: Тесты интересное работа тест трудоголизм трудоголики
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- вы трудоголик?
- да
- тогда вы трудоголик.
- вы трудоголик?
- нет
- вы пиьдобол
А можно получить по результатам теста справку или диплом, что я трудоголик?
ппц! Я трудоголик! что делать!?
Ну да, 4 балла из 19 - это же охренеть какой результат!!! Ну просто зашкаливает!
зачем все эти 19 вопросов, когда можно было просто обойтись одним типа "Вы трудоголик? Да\Нет"
плюс ко всему варианты вот прям безоговорочные - либо да либо нет
Да идите вы в сраку со своими работами, отдыхать надо как можно чаще. А работа это то, что обычно нужно другим, а не лично вам.
...я кстати параллельно работал))