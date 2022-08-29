Он просто делал свою работу и спас 81 жизнь

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7 сентября 2010 года в полчетвёртого утра самолёт Ту-154М авиакомпании "Алроса" взлетел с аэродрома города Удачного (Якутия) и взял курс на Москву. Через пять с половиной часов он должен был приземлиться в Домодедово. На борту был 81 человек, включая экипаж.
Через три с половиной часа после взлёта начались проблемы. Экипаж обнаружил, что у самолёта отказали аккумуляторы (позже выяснилось, что они перегрелись в результате теплового разгона). Одна за другой отказывали все электронные системы: автопилот, навигация. Самолёт буквально летел вслепую и в условиях облачности. Топлива оставалось на полчаса, так как топливные насосы из-за отсутствия электроэнергии тоже не работали и не закачивали из баков горючее.
Дублёр капитана Евгения Новосёлова Андрей Ламанов позже говорил, что самым ужасным моментом стал отказ всех систем связи. Экипаж успел запросить аварийную посадку в Сыктывкаре, но после этого авиадиспетчерам не удавалось с ними связаться.
"Даже то, что приборы навигации отказали, - это полбеды, а диспетчер, если бы была связь, мог нами управлять, говорить, куда нам - вправо, влево, вниз, вверх", — рассказывал Ламанов.
Посадить самолёт в Сыктывкаре оказалось невозможно - пилоты просто даже не знали куда лететь. Было принято решение пробивать облачность и искать место для аварийной посадки на глаз. Скорость была огромной, высота маленькой - обзор был ограничен. Из приборов оставался только компас и стакан с водой, при помощи которого пилоты отслеживали положение самолёта в пространстве.
"Даже то, что приборы навигации отказали, - это полбеды, а диспетчер, если бы была связь, мог нами управлять, говорить, куда нам - вправо, влево, вниз, вверх", — рассказывал Ламанов.
Посадить самолёт в Сыктывкаре оказалось невозможно - пилоты просто даже не знали куда лететь. Было принято решение пробивать облачность и искать место для аварийной посадки на глаз. Скорость была огромной, высота маленькой - обзор был ограничен. Из приборов оставался только компас и стакан с водой, при помощи которого пилоты отслеживали положение самолёта в пространстве.
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Когда они выбрались из облаков, то первое, что увидели - это тайга и речка Ижма. И вот, Сергей Талалаев видит что-то похожее на островок. Они решили приземляться туда и уже когда Ламанов стал заходить справа, чтобы сесть на площадку, Талалаев увидел бетонный аэродром. В абсолютной глуши. Пилоты не могли сначала поверить, что это не галлюцинация, но стали готовиться к посадке.
Дважды Ту-154М заходил на посадку и дважды взлетал вновь. Только на третий раз пилоты смогли посадить самолёт на бетонную полосу, протяжённость которой составляла только 1300 метров и это при том, что посадочная скорость самолёта - 380 км/ч, что на 100 км/ч выше нормы. Из-за отказа электроники пилоты не могли управлять закрылками и предкрылками, а стало быть и не могли и сбросить скорость воздушного судна. Самолёт обязательно вышел бы за пределы взлётно-посадочной полосы за которой начинался лес.
"Я за весь полет только тогда и испугался. Потому что уже стало обидно: ну как так, мы сели, мы приземлились, мы тормозим, и неужели в этом лесу сейчас найдется какая-то берёза, которая даст мне по лбу, и на этом все закончится?!" - вспоминал командир рейса Евгений Новосёлов.
На скорости 100 км/ч самолёт въехал в подлесок и затормозил. Выжили все, кто находились на борту и не повезло только зайцу, которого лайнер задавил в момент "парковки".
"Я за весь полет только тогда и испугался. Потому что уже стало обидно: ну как так, мы сели, мы приземлились, мы тормозим, и неужели в этом лесу сейчас найдется какая-то берёза, которая даст мне по лбу, и на этом все закончится?!" - вспоминал командир рейса Евгений Новосёлов.
На скорости 100 км/ч самолёт въехал в подлесок и затормозил. Выжили все, кто находились на борту и не повезло только зайцу, которого лайнер задавил в момент "парковки".
На 164 метра выехал самолёт за пределы полосы и застрял в грунте. Бортпроводники спустили аварийные трапы, по которым съехали счастливые пассажиры, которые не могли поверить, что всё обошлось.
"Передняя стойка погрузилась в землю сантиметров на пятьдесят, не меньше", - вспоминал Сергей Михайлович Сотников, смотритель аэропорта. Тот, который в течение долгих-долгих лет регулярно расчищал взлётно-посадочную полосу, на которую уже давно никто не садился и с которой также давно никто не взлетал. В тот день он отвозил в школу внучку, когда ему сообщили, что над полосой кружит какой-то самолёт и явно планирует садиться. Сотников даже не поверил, ведь полоса уже давно не числилась в реестрах. Потом он узнал, что лайнер успешно сел.
"Передняя стойка погрузилась в землю сантиметров на пятьдесят, не меньше", - вспоминал Сергей Михайлович Сотников, смотритель аэропорта. Тот, который в течение долгих-долгих лет регулярно расчищал взлётно-посадочную полосу, на которую уже давно никто не садился и с которой также давно никто не взлетал. В тот день он отвозил в школу внучку, когда ему сообщили, что над полосой кружит какой-то самолёт и явно планирует садиться. Сотников даже не поверил, ведь полоса уже давно не числилась в реестрах. Потом он узнал, что лайнер успешно сел.
Аэропорт в Ижме был открыт в 1978 году и молодой Сергей Сотников тогда приехал по распределению работать в это дальнее село. С дорогами было плохо и малая авиация была тут очень кстати. Самолётами доставляли продукты, пенсию, а местные летали в Сыктывкар на приёмы к чиновниками, а то и ко врачу. Полёт стоил три рубля.
Но в 90-е годы всё изменилось: государственные дотации для местных аэропортов просто перестали поступать и теперь стоимость билета стала слишком высокой для жителей Ижмы. Постепенно количество рейсов сокращалось, сокращался и персонал. В 2003 году аэропорт закрылся и осталась лишь вертолётная площадка, начальником которой как раз был Сергей Сотников. Сам себе начальник и сам себе подчинённый.
"Вот и взлетно-посадочная полоса оказалась никому не нужна. Но мне жалко было ее бросать, смотреть, как бурьяном да кустарником зарастает. Тут ведь моя жизнь прошла, столько сил вложил в свое время". Расчистка взлётно-посадочной полосы в 2000-х стала для него своего рода ритуалом.
Но в 90-е годы всё изменилось: государственные дотации для местных аэропортов просто перестали поступать и теперь стоимость билета стала слишком высокой для жителей Ижмы. Постепенно количество рейсов сокращалось, сокращался и персонал. В 2003 году аэропорт закрылся и осталась лишь вертолётная площадка, начальником которой как раз был Сергей Сотников. Сам себе начальник и сам себе подчинённый.
"Вот и взлетно-посадочная полоса оказалась никому не нужна. Но мне жалко было ее бросать, смотреть, как бурьяном да кустарником зарастает. Тут ведь моя жизнь прошла, столько сил вложил в свое время". Расчистка взлётно-посадочной полосы в 2000-х стала для него своего рода ритуалом.
Про Ижму и экстренную посадку Ту-154М узнали во всём мире. Наградили бортпроводников и лётчиков, а вот про Сергея Сотникова не вспомнили сразу. Только через два года ему вручили медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. А ещё дали прибавку к пенсии (аж 3117 рублей), грамоту, пригласили на эфиры центральный телеканалов. Российские блогеры собрали деньги на снегоход Yamaha, чтобы смотрителю было удобнее ездить по своим владениям.
Вся эта шумиха дала надежду Сотникову на то, что полоса снова заработает и что с неё снова будут взлетать самолёты.
В село приезжали всякие официальные лица, толкали речи. Весной 2016 года приехал Сергей Гапликов (временный ИО главы Республики Коми), чтобы сфотографироваться с Сотниковым. Выборы были на носу и фото с героем было очень даже кстати. Наобещал, что аэропорт снова заработает и уехал. Стоит ли говорить, что Сотников его с тех пор не видел и не слышал.
Вся эта шумиха дала надежду Сотникову на то, что полоса снова заработает и что с неё снова будут взлетать самолёты.
В село приезжали всякие официальные лица, толкали речи. Весной 2016 года приехал Сергей Гапликов (временный ИО главы Республики Коми), чтобы сфотографироваться с Сотниковым. Выборы были на носу и фото с героем было очень даже кстати. Наобещал, что аэропорт снова заработает и уехал. Стоит ли говорить, что Сотников его с тех пор не видел и не слышал.
В октябре 2019 года Сергей Сотников вышел на пенсию, отказавшись продлевать контракт. Ему предлагали остаться, но он понял, что больше не хочет ждать.
"Если по-честному, я устал, мне уже 62 года, и 42 из них я отработал в авиации. К тому же я надеялся, что аэропорт восстановят, а он в таком печальном виде, что это все очень сильно бьет по нервам".
Открытие аэропорта так и осталось для него мечтой. Но Ижма не загнулась: рождаемость медленно, но растёт, дома строятся. И Сергей Михайлович никуда не собирается отсюда уезжать: "Я уехать-то могу с супругой, но как я без детей, без внуков? Мне тоскливо будет". Да и хозяйство с домом требуют времени и сил: "Сено кошу, дрова колю, парничок сделал, огород вскопал. Работа всегда есть."
"Если по-честному, я устал, мне уже 62 года, и 42 из них я отработал в авиации. К тому же я надеялся, что аэропорт восстановят, а он в таком печальном виде, что это все очень сильно бьет по нервам".
Открытие аэропорта так и осталось для него мечтой. Но Ижма не загнулась: рождаемость медленно, но растёт, дома строятся. И Сергей Михайлович никуда не собирается отсюда уезжать: "Я уехать-то могу с супругой, но как я без детей, без внуков? Мне тоскливо будет". Да и хозяйство с домом требуют времени и сил: "Сено кошу, дрова колю, парничок сделал, огород вскопал. Работа всегда есть."
"У меня много писем. Храню их все. Евгений Новосёлов – командир самолета – нет-нет, да и позвонит. На день рождения мне открытку говорящую прислал от имени всего экипажа. А ещё он мне подарил сувенирную копию самолета ТУ-154 с теми же бортовыми номерами".
Когда Сотникова спросили, следит ли новый смотритель за состоянием взлётно-посадочной полосы, он сказал, что не знает. "В его обязанности это и не входит - зачем он должен?"
Вот только в обязанности Сергея Михайловича Сотникова это тоже не входило...
Когда Сотникова спросили, следит ли новый смотритель за состоянием взлётно-посадочной полосы, он сказал, что не знает. "В его обязанности это и не входит - зачем он должен?"
Вот только в обязанности Сергея Михайловича Сотникова это тоже не входило...
Источник:
АНТИФИШКИ
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https:https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Аварийная_посадка_A321_под_Жуковскимhttps://ru.m.wikipedia.org/wiki/Аварийная_посадка_A321_под_Жуковским
Аварийная посадка A321 под Жуковским авиационная авария, произошедшая рано утром в четверг 15 августа 2019 года. Авиалайнер Airbus A321-211 авиакомпании «Уральские авиалинии» выполнял плановый рейс U6 178 по маршруту Москва Симферополь, но вскоре после вылета из аэропорта Жуковский столкнулся со стаей чаек, и у него отказали оба двигателя. Экипаж сумел благополучно посадить самолёт на кукурузное поле. Все находившиеся на его борту 233 человека (226 пассажиров и 7 членов экипажа) выжили, 74 человека получили травмы различной степени тяжести
Или...
https://wikipedia.org/wiki/Аварийная_посадка_A320_на_Гудзонhttps://wikipedia.org/wiki/Аварийная_посадка_A320_на_Гудзон
Аварийная посадка A320 на Гудзон авиационная авария, произошедшая 15 января 2009 года. Авиалайнер Airbus A320-214 авиакомпании US Airways выполнял плановый внутренний рейс AWE 1549 (позывной Cactus 1549) по маршруту Нью-Йорк Шарлотт Сиэтл, но всего через 1,5 минуты после взлёта столкнулся со стаей канадских казарок, и у него отказали оба двигателя. Экипаж благополучно посадил самолёт на воды реки Гудзон в Нью-Йорке. Все находившиеся на его борту 155 человек (150 пассажиров и 5 членов экипажа) выжили, 83 из них получили ранения 5 серьёзные (больше всех пострадала 1 стюардесса) и 78 незначительные
вау... второй день рождения отметила ваша тетя!