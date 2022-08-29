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Он просто делал свою работу и спас 81 жизнь

Он просто делал свою работу и спас 81 жизнь

Автор:
29 августа 2022 17:21
Сообщество : Истории
Метки: Россия   авиация   герои   интересное   истории   подвиг   работа   человек   
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7 сентября 2010 года в полчетвёртого утра самолёт Ту-154М авиакомпании "Алроса" взлетел с аэродрома города Удачного (Якутия) и взял курс на Москву. Через пять с половиной часов он должен был приземлиться в Домодедово. На борту был 81 человек, включая экипаж.
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Источник:

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Метки: Россия   авиация   герои   интересное   истории   подвиг   работа   человек   
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10  комментариев
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5k
Бу Час назад
ангел хранитель для всего самолета!
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4k
Александр Суровый 21 минуту назад
И никто не представляет, сколько Сотниковых по всей Земле живёт ! И я уверен, что не только на российской земле. В мире очень много ответственных людей, которые не "за деньги", а по профессии... по призванию ! Человеческий низкий поклон всем этим ЛЮДЯМ ! От всего сердца.
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27k
koleos72 22 минуты назад
В каком то фильме похожий сюжет был!
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1k
Axel 24 минуты назад
Были и еще интересные случаи. Например эти:

https:https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Аварийная_посадка_A321_под_Жуковскимhttps://ru.m.wikipedia.org/wiki/Аварийная_посадка_A321_под_Жуковским

Аварийная посадка A321 под Жуковским авиационная авария, произошедшая рано утром в четверг 15 августа 2019 года. Авиалайнер Airbus A321-211 авиакомпании «Уральские авиалинии» выполнял плановый рейс U6 178 по маршруту Москва Симферополь, но вскоре после вылета из аэропорта Жуковский столкнулся со стаей чаек, и у него отказали оба двигателя. Экипаж сумел благополучно посадить самолёт на кукурузное поле. Все находившиеся на его борту 233 человека (226 пассажиров и 7 членов экипажа) выжили, 74 человека получили травмы различной степени тяжести

Или...

https://wikipedia.org/wiki/Аварийная_посадка_A320_на_Гудзонhttps://wikipedia.org/wiki/Аварийная_посадка_A320_на_Гудзон

Аварийная посадка A320 на Гудзон авиационная авария, произошедшая 15 января 2009 года. Авиалайнер Airbus A320-214 авиакомпании US Airways выполнял плановый внутренний рейс AWE 1549 (позывной Cactus 1549) по маршруту Нью-Йорк Шарлотт Сиэтл, но всего через 1,5 минуты после взлёта столкнулся со стаей канадских казарок, и у него отказали оба двигателя. Экипаж благополучно посадил самолёт на воды реки Гудзон в Нью-Йорке. Все находившиеся на его борту 155 человек (150 пассажиров и 5 членов экипажа) выжили, 83 из них получили ранения 5 серьёзные (больше всех пострадала 1 стюардесса) и 78 незначительные
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8k
ЗА КИБЕРНЕТИКУ Полчаса назад
Вторая слева моя тетя,рассказывала что на борту был ахтунг,ничего не работало уже попрощались мыслено
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3k
Денис Полчаса назад
В Елках вроде бы этот случай обыграли?
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49k
Олег Полчаса назад
Гвозди бы делать из этих людей (с)
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8k
Летучий Мыш 39 минут назад
Столько случайностей, что уже неслучайно выглядит такое спасение. Повезло просто нереально.
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