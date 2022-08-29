Он просто делал свою работу и спас 81 жизнь

Аэропорт в Ижме был открыт в 1978 году и молодой Сергей Сотников тогда приехал по распределению работать в это дальнее село. С дорогами было плохо и малая авиация была тут очень кстати. Самолётами доставляли продукты, пенсию, а местные летали в Сыктывкар на приёмы к чиновниками, а то и ко врачу. Полёт стоил три рубля.

Но в 90-е годы всё изменилось: государственные дотации для местных аэропортов просто перестали поступать и теперь стоимость билета стала слишком высокой для жителей Ижмы. Постепенно количество рейсов сокращалось, сокращался и персонал. В 2003 году аэропорт закрылся и осталась лишь вертолётная площадка, начальником которой как раз был Сергей Сотников. Сам себе начальник и сам себе подчинённый.

"Вот и взлетно-посадочная полоса оказалась никому не нужна. Но мне жалко было ее бросать, смотреть, как бурьяном да кустарником зарастает. Тут ведь моя жизнь прошла, столько сил вложил в свое время". Расчистка взлётно-посадочной полосы в 2000-х стала для него своего рода ритуалом.