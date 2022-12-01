14-летняя девочка из Китая выдрала и съела 3 кг волос

Случай 14-летней девочки из Китая — просто классика этого неприятного заболевания. Он привлек внимание общественности к бедственному положению так называемых "брошенных детей" в Китае, как пишут китайские СМИ.



Ребенок жил под присмотром бабушки и дедушки, а родители переехали в другую часть страны по работе. Бабушка и дедушка не замечали, что с девочкой что-то не так до тех пор, пока она практически не облысела и не начала полностью отказываться от еды. Только в этот момент они заподозрили, что пора бы показать ее врачу.



Хирурги провели операцию, которая длилась два часа, и удалили из желудка из кишечника огромное количество волос (3 килограмма — это примерно вес кирпича). Немудрено, что девочка не могла есть. Ее желудок был настолько заполнен, что в нем просто не оставалось места для еды. Кишечник также был заблокирован.