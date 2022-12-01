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14-летняя девочка из Китая выдрала и съела 3 кг волос

14-летняя девочка из Китая выдрала и съела 3 кг волос

Автор:
01 декабря 2022 12:06
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Жизнь   Китай   бедные дети   болезнь   волосы   заболевание   заброшенные дети   ну и ну   психическое расстройство   расстройство   
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Китайские хирурги провели двухчасовую операцию по удалению волосяного кома весом 3 кг из желудка и кишечника девочки-подростка. Девочка страдает навязчивым поеданием вырванных с собственной головы волос. Это сразу два психических расстройства — трихотилломания и трихофагия.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь   Китай   бедные дети   болезнь   волосы   заболевание   заброшенные дети   ну и ну   психическое расстройство   расстройство   
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3  комментария
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5
Виталий 53 минуты назад
Хорошо, что Крот для прочистки не выпила, а то у нас был (есть) такой товарищ...
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Bolo Yeung 17 минут назад
В этой новости больно читать буквально всё
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