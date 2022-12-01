14-летняя девочка из Китая выдрала и съела 3 кг волос

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Китайские хирурги провели двухчасовую операцию по удалению волосяного кома весом 3 кг из желудка и кишечника девочки-подростка. Девочка страдает навязчивым поеданием вырванных с собственной головы волос. Это сразу два психических расстройства — трихотилломания и трихофагия.
Трихотилломания — это навязчивое желание вырывать волосы на голове или других частях собственного тела. Наблюдается у людей с психическими проблемами, но может развиться и на фоне стресса, невроза. По статистике это расстройство в два раза чаще диагностируется у женщин.
Трихофагия — поедание собственных волос, чаще всего сочетается с вышеозначенной трихотилломанией, но может встречаться и отдельно от нее.
Специалисты полагают, что если такое заболевание развилось у ребенка, то причиной может быть психическая травма, вызвавшая невротическое состояние или депрессию. Поскольку лекарств от этой напасти не существует, надежда только на психотерапию и антидепрессанты.
Трихофагия — поедание собственных волос, чаще всего сочетается с вышеозначенной трихотилломанией, но может встречаться и отдельно от нее.
Специалисты полагают, что если такое заболевание развилось у ребенка, то причиной может быть психическая травма, вызвавшая невротическое состояние или депрессию. Поскольку лекарств от этой напасти не существует, надежда только на психотерапию и антидепрессанты.
Случай 14-летней девочки из Китая — просто классика этого неприятного заболевания. Он привлек внимание общественности к бедственному положению так называемых "брошенных детей" в Китае, как пишут китайские СМИ.
Ребенок жил под присмотром бабушки и дедушки, а родители переехали в другую часть страны по работе. Бабушка и дедушка не замечали, что с девочкой что-то не так до тех пор, пока она практически не облысела и не начала полностью отказываться от еды. Только в этот момент они заподозрили, что пора бы показать ее врачу.
Хирурги провели операцию, которая длилась два часа, и удалили из желудка из кишечника огромное количество волос (3 килограмма — это примерно вес кирпича). Немудрено, что девочка не могла есть. Ее желудок был настолько заполнен, что в нем просто не оставалось места для еды. Кишечник также был заблокирован.
Ребенок жил под присмотром бабушки и дедушки, а родители переехали в другую часть страны по работе. Бабушка и дедушка не замечали, что с девочкой что-то не так до тех пор, пока она практически не облысела и не начала полностью отказываться от еды. Только в этот момент они заподозрили, что пора бы показать ее врачу.
Хирурги провели операцию, которая длилась два часа, и удалили из желудка из кишечника огромное количество волос (3 килограмма — это примерно вес кирпича). Немудрено, что девочка не могла есть. Ее желудок был настолько заполнен, что в нем просто не оставалось места для еды. Кишечник также был заблокирован.
«Она живет с бабушкой и дедушкой, которые не обращают на нее должного внимания. Возможно, она много лет страдала от психологических проблем. Очень хотелось бы, чтобы родители могли проводить больше времени с такими "брошенными детьми"», — сказал гастроэнтеролог больницы, где проходила операция.
"Брошенными детьми" в Китае называют тех, чьи родители вынужденно уехали на заработки в другие районы страны. И эта девочка — одна из десятков миллионов "брошенных детей" в обширных сельских районах Китая.
По данным Министерства образования Китая, в 2020 году из всех учащихся, получающих девятилетнее обязательное школьное образование в стране, обычно в возрасте от шести до 15 лет, почти 13 миллионов были сельскими детьми, оставленными родителями.
"Брошенными детьми" в Китае называют тех, чьи родители вынужденно уехали на заработки в другие районы страны. И эта девочка — одна из десятков миллионов "брошенных детей" в обширных сельских районах Китая.
По данным Министерства образования Китая, в 2020 году из всех учащихся, получающих девятилетнее обязательное школьное образование в стране, обычно в возрасте от шести до 15 лет, почти 13 миллионов были сельскими детьми, оставленными родителями.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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