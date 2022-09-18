Красота в глазах смотрящего, или Маленькое счастье женщины с лошадиным лицом

Хотя в разное время существовали разные стандарты женской красоты, женщины, которые обладали своей изюминкой и не соответствовали канонам, тоже пользовались внимание и успехом. Но встречались и такие «изюминки», которые превращали их обладательниц в несчастных.
Грейс родилась в 1888 году в штате Айова в обычной фермерской семье. В детстве малышка ничем не отличалась от сверстников за исключением того, что на лице девочки было родимое пятно, которое постепенно увеличивалось в размерах.
В действительности пятно у Грейс Макдэниэлс оказалось проявлением синдрома Штурге-Вебера – сосудистого заболевания. Основные его признаки – пигментные пятна, невусы и доброкачественные образования, цвет которых может варьироваться от красноватого до темно-фиолетового. Нередко недуг сопровождается и ухудшением интеллекта, но в случае с Грейс этого не произошло: ум девочки был светлым.
Хотя природа «наградила» девушку таким недугом, она была светлым, добрым и отзывчивым человеком. Окружающие отзывались о ней только положительно.
С течением времени образование вокруг рта увеличилось до такой степени, что Грейс потеряла способность говорить. Она прекрасно понимала, что с таким уродством шансы жить обычной жизнью стремятся к нулю. И нашла в себе силы принять в 1935 году участие в конкурсе, в котором выбирали самую некрасивую женщину. Она с большим отрывом обошла остальных конкурсанток и завоевала сомнительный титул. Там ее и заметил владелец одного из популярных в те времена цирков уродов. И пригласил Макдэниэлс участвовать в фрик-шоу.
Хотя женщине было очень трудно себя превозмогать, чтобы на утеху публике демонстрировать собственное уродство, она справлялась. Старалась выглядеть беззаботной и веселой. По тем временам у Грейс была огромная зарплата – 175 долларов в неделю. Деньги женщина тратила на роскошные наряды, пытаясь таким образом хоть немного компенсировать физическое уродство.
При этом у нее были поклонники. Но мужчины пытались ухаживать скорее ради любопытства. Один из коллег по цирку воспользовался неопытностью Грейс, ее доверчивостью и желанием получить хоть немного любви. Вскоре он уволился из цирка и исчез в неизвестном направлении. А женщина с лошадиным лицом стала матерью. Сын Элмер вырос красавцем, всячески помогал матери, а когда повзрослел, взял на себя функции менеджера и администратора.
Вседозволенность и огромные деньги сыграли с парнем злую шутку. Он начал злоупотреблять спиртным, принимать наркотики. Грейс ушла из жизни, когда ей было 70. Последние годы она провела в нужде и одиночестве: земная слава быстротечна, и от ее популярности и гонораров не осталось и следа. Через несколько лет вслед за матерью ушел и Элмер.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Как эта советская женщина стала «мадам МиГ»?
- Жизнь и судьба советского Моцарта
- Девочка провела сутки в океане с акулами и сумела выжить
- История жизни разведчицы, ставшей прототипом радистки Кэт из «Семнадцати мгновений весны»
- История советской Софи Лорен: вынужденная эмиграция и влияние знаменитого отца
Ан нет, Ксюше есть куда расти