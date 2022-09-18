Красота в глазах смотрящего, или Маленькое счастье женщины с лошадиным лицом

Грейс родилась в 1888 году в штате Айова в обычной фермерской семье. В детстве малышка ничем не отличалась от сверстников за исключением того, что на лице девочки было родимое пятно, которое постепенно увеличивалось в размерах.

В действительности пятно у Грейс Макдэниэлс оказалось проявлением синдрома Штурге-Вебера – сосудистого заболевания. Основные его признаки – пигментные пятна, невусы и доброкачественные образования, цвет которых может варьироваться от красноватого до темно-фиолетового. Нередко недуг сопровождается и ухудшением интеллекта, но в случае с Грейс этого не произошло: ум девочки был светлым.