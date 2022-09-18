FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жизнь 713 постов • 227 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жизнь 
Красота в глазах смотрящего, или Маленькое счастье женщины с лошадиным лицом

Красота в глазах смотрящего, или Маленькое счастье женщины с лошадиным лицом

Автор:
18 сентября 2022 16:44
Сообщество : Жизнь
Метки: Грейс Макдэниэлс   Жизнь   болезнь   синдром Штурге-Вебера   судьба   уродство   
723
4

Хотя в разное время существовали разные стандарты женской красоты, женщины, которые обладали своей изюминкой и не соответствовали канонам, тоже пользовались внимание и успехом. Но встречались и такие «изюминки», которые превращали их обладательниц в несчастных.

Грейс родилась в 1888 году в штате Айова в обычной фермерской семье. В детстве малышка ничем не отличалась от сверстников за исключением того, что на лице девочки было родимое пятно, которое постепенно увеличивалось в размерах.

В действительности пятно у Грейс Макдэниэлс оказалось проявлением синдрома Штурге-Вебера – сосудистого заболевания. Основные его признаки – пигментные пятна, невусы и доброкачественные образования, цвет которых может варьироваться от красноватого до темно-фиолетового. Нередко недуг сопровождается и ухудшением интеллекта, но в случае с Грейс этого не произошло: ум девочки был светлым.

×
×

Хотя природа «наградила» девушку таким недугом, она была светлым, добрым и отзывчивым человеком. Окружающие отзывались о ней только положительно.

С течением времени образование вокруг рта увеличилось до такой степени, что Грейс потеряла способность говорить. Она прекрасно понимала, что с таким уродством шансы жить обычной жизнью стремятся к нулю. И нашла в себе силы принять в 1935 году участие в конкурсе, в котором выбирали самую некрасивую женщину. Она с большим отрывом обошла остальных конкурсанток и завоевала сомнительный титул. Там ее и заметил владелец одного из популярных в те времена цирков уродов. И пригласил Макдэниэлс участвовать в фрик-шоу.

Хотя женщине было очень трудно себя превозмогать, чтобы на утеху публике демонстрировать собственное уродство, она справлялась. Старалась выглядеть беззаботной и веселой. По тем временам у Грейс была огромная зарплата – 175 долларов в неделю. Деньги женщина тратила на роскошные наряды, пытаясь таким образом хоть немного компенсировать физическое уродство.

При этом у нее были поклонники. Но мужчины пытались ухаживать скорее ради любопытства. Один из коллег по цирку воспользовался неопытностью Грейс, ее доверчивостью и желанием получить хоть немного любви. Вскоре он уволился из цирка и исчез в неизвестном направлении. А женщина с лошадиным лицом стала матерью. Сын Элмер вырос красавцем, всячески помогал матери, а когда повзрослел, взял на себя функции менеджера и администратора.

Вседозволенность и огромные деньги сыграли с парнем злую шутку. Он начал злоупотреблять спиртным, принимать наркотики. Грейс ушла из жизни, когда ей было 70. Последние годы она провела в нужде и одиночестве: земная слава быстротечна, и от ее популярности и гонораров не осталось и следа. Через несколько лет вслед за матерью ушел и Элмер.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь"
Метки: Грейс Макдэниэлс   Жизнь   болезнь   синдром Штурге-Вебера   судьба   уродство   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
91k
Броненосец Потелкам 6 часов назад
Прочитал заголовок, думал, про Ксюшу статья.
Ан нет, Ксюше есть куда расти
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Galateya

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

37151



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Почему в СССР можно было ездить без зимней резины?
Почему в СССР можно было ездить без зимней резины?
Туда-сюда: пост об очередном переименовании Астаны
Туда-сюда: пост об очередном переименовании Астаны
Набирающие популярность в сообществах
Операция «Соседи»: испытание психики на прочность
Операция «Соседи»: испытание психики на прочность
Разговор со счастьем: а ведь многие думали, что в фильме Куравлев сам пел эту песню
Разговор со счастьем: а ведь многие думали, что в фильме Куравлев сам пел эту песню
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Стрит

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#кино#животные#фильм#картинки#забавно#Приколы#удивительно#Россия
#факты#интересно#фотографии#СССР#актеры#Ynews#знаменитости#сарказм#познавательно#Япония
#люди#история#подборка#в мире#страна#роль#комментарии#шоу бизнес#художник#звезды
Жизнь Ирины Коротковой после отказа сниматься в постперестроечном кино Жизнь Ирины Коротковой после отказа сниматься в постперестроечном кино Как эта советская женщина стала «мадам МиГ»? Как эта советская женщина стала «мадам МиГ»? Девочка провела сутки в океане с акулами и сумела выжить Девочка провела сутки в океане с акулами и сумела выжить Андре Гигант. Грустный финал человека, которого называли "восьмым чудом света" Андре Гигант. Грустный финал человека, которого называли "восьмым чудом света" Жизнь Джонни Эка – получеловека Жизнь Джонни Эка – получеловека

На что жалуетесь?

Вернуться