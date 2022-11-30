Зачем коту хвост и могут ли кошки жить без него?

В хвосте, в принципе, много позвонков: всего там от 19 до 28 составных частей. И нужен он, прежде всего, для баланса. Биологи отмечают, что благодаря тому, что у кошек есть эта часть тела, они могут быстро менять положение при охоте.

Кроме того, он помогает также балансировать на поверхностях, когда они неустойчивые или просто опасные. Видели, как кошки с легкостью бегают по заборам? Это возможно именно благодаря хвосту.