Зачем коту хвост и могут ли кошки жить без него?

Коты и хвосты – вещи неразделимые. Невозможно представить шерстяных любимчиков интернета без этих ушей, усов, и, конечно, хвостов. Но интересно и то, что хвосты ведь зачем-то нужны, и есть они почти у всех кошачьих. Так для чего они нужны?
Казалось бы, есть породы кошек, которые живут без хвостов и отлично себя чувствуют. Вот только в реальности эта честь тела – продолжение позвоночника. И хотя там нет спинного мозга, там огромное количество нервных окончаний. Поэтому не удивляйтесь, если вы случайно наступите своему питомцу на хвост, а он испуганно зашипит: ему будет непросто неприятно, а очень больно.
В хвосте, в принципе, много позвонков: всего там от 19 до 28 составных частей. И нужен он, прежде всего, для баланса. Биологи отмечают, что благодаря тому, что у кошек есть эта часть тела, они могут быстро менять положение при охоте.
Кроме того, он помогает также балансировать на поверхностях, когда они неустойчивые или просто опасные. Видели, как кошки с легкостью бегают по заборам? Это возможно именно благодаря хвосту.
Ну и, конечно, хвостатые благодаря именно хвосту могут принимать нужное положение в воздухе и приземляться на все четыре лапы.
Хвост также может играть роль этакого маятника настроения. Например, когда у кота хвост опущен вниз с чуть приподнятым кончиком, он, вероятнее всего, спокоен. А вот когда хвост трубой – он либо радуется, либо показывает свою уверенность в себе. А если хвост шевелится в разные стороны, маленький друг обычно любопытствует.
Если же хвост выгнут крючком и резко шевелится в разные стороны, усатый, скорее всего, чем-то недоволен. А ко всему прочему он может быть выгнут трубой и распушен в разные стороны – это значит, животное готово защищаться или атаковать.
Ну и, безусловно, хотя бы раз вы видели, как коты во время холодов мило встают на свой хвост лапами: так они греются и не позволяют передним лапам замерзнуть. А на крайний случай всегда можно запустить нос в хвост – и холода точно не будут помехой.
Источник:
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Нужны ли коту усы?
У кота есть усы, лапы и хвост. Усы коту нужны. Они чувствительные. там есть нервные окончания. Если кота дернуть за усы - ему будет больно. Усы у кота работают датчиками осязания.
Про лапы писать пост?
поэтому с интересом причитала пост
Жить можно, но проблем много...