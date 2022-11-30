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Зачем коту хвост и могут ли кошки жить без него?

Зачем коту хвост и могут ли кошки жить без него?

Автор:
30 ноября 2022 12:16
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Наши питомцы   интересно   интересные факты   котики   коты   о котах   факты о котах   
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Коты и хвосты – вещи неразделимые. Невозможно представить шерстяных любимчиков интернета без этих ушей, усов, и, конечно, хвостов. Но интересно и то, что хвосты ведь зачем-то нужны, и есть они почти у всех кошачьих. Так для чего они нужны?

Казалось бы, есть породы кошек, которые живут без хвостов и отлично себя чувствуют. Вот только в реальности эта честь тела – продолжение позвоночника. И хотя там нет спинного мозга, там огромное количество нервных окончаний. Поэтому не удивляйтесь, если вы случайно наступите своему питомцу на хвост, а он испуганно зашипит: ему будет непросто неприятно, а очень больно.

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В хвосте, в принципе, много позвонков: всего там от 19 до 28 составных частей. И нужен он, прежде всего, для баланса. Биологи отмечают, что благодаря тому, что у кошек есть эта часть тела, они могут быстро менять положение при охоте.


Кроме того, он помогает также балансировать на поверхностях, когда они неустойчивые или просто опасные. Видели, как кошки с легкостью бегают по заборам? Это возможно именно благодаря хвосту.

Ну и, конечно, хвостатые благодаря именно хвосту могут принимать нужное положение в воздухе и приземляться на все четыре лапы.

Хвост также может играть роль этакого маятника настроения. Например, когда у кота хвост опущен вниз с чуть приподнятым кончиком, он, вероятнее всего, спокоен. А вот когда хвост трубой – он либо радуется, либо показывает свою уверенность в себе. А если хвост шевелится в разные стороны, маленький друг обычно любопытствует.

Если же хвост выгнут крючком и резко шевелится в разные стороны, усатый, скорее всего, чем-то недоволен. А ко всему прочему он может быть выгнут трубой и распушен в разные стороны – это значит, животное готово защищаться или атаковать.

Ну и, безусловно, хотя бы раз вы видели, как коты во время холодов мило встают на свой хвост лапами: так они греются и не позволяют передним лапам замерзнуть. А на крайний случай всегда можно запустить нос в хвост – и холода точно не будут помехой.

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Метки: Наши питомцы   интересно   интересные факты   котики   коты   о котах   факты о котах   
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7  комментариев
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19k
Corvus Corax 46 минут назад
О чем этот пост? Да ни о чем... Дарю такой же про усы. Можешь копипастить.
Нужны ли коту усы?
У кота есть усы, лапы и хвост. Усы коту нужны. Они чувствительные. там есть нервные окончания. Если кота дернуть за усы - ему будет больно. Усы у кота работают датчиками осязания.
Про лапы писать пост?
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38
Катрин 7 минут назад
а у моего котенка половину хвоста кто-то отгрыз:)
поэтому с интересом причитала пост
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62k
doker Полчаса назад
Во вопрос! Мы же с детства знаем - хвост кота, как паспорт у человека!

Жить можно, но проблем много...

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28k
Андрей Иванов Полчаса назад
Могут. Проверено экспериментально
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146
xpom000 39 минут назад
Могут жить без хвоста, у нас жил сиамский кот с "обрубком" сантиметров 5 вместо хвоста. Причину ампутации не знаю, таким подобрал на улице отец. Вполне себе нормальный кот, прыгал, бегал, по кошкам ходил :)
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3k
Владимир 40 минут назад
а-рыси,бесхвостые...
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10
francelli 51 минуту назад
равновесие держит с помощью хвоста, все это знают
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