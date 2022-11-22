Почему из-за недавних событий запретили экскурсии школьников в парижские катакомбы?

Надо сказать, что катафилы – любители подземной истории регулярно совершают прогулки в подземелье. Но если они готовятся серьезно – карты, снаряжение, мощные фонари, то встречаются и стихийные туристы, предполагающие просто необременительную прогулку. Некоторые уже не возвращаются… Конечно, их не убивают призраки. Жизнь незадачливых любителей экстрима уносят обвалившийся колодец, обвал, невозможность отыскать обратную дорогу. Вернувшиеся рассказывают самые невероятные истории, начиная от призрачных воинств и таинственных подземных орденов и сообществ и заканчивая крысами-мутантами размером с теленка.

Глаза у страха велики, но после истории с Ле Шантье путь детям в подземелья закрыт. Верить или нет в призраков – личное дело каждого. Но кем бы ни был этот загадочный человек (или нечеловек), он явно уводил детей во тьму не с благими намерениями.

А вы допускаете существование в катакомбах с костями каких-то необъяснимых и странных явлений?