Почему из-за недавних событий запретили экскурсии школьников в парижские катакомбы?

Время зарождения парижских катакомб – Средние века. Растущие города требовали строительных материалов, для добычи которых строили каменоломни.
Породу приходилось разрабатывать на нескольких ярусах, и постепенно каменоломни трансформировались в разветвленную систему подземелий. Жилая часть города ширилась, и некоторые парижские районы буквально висели над зияющей пустотой. Грунт периодически обваливался, и поговаривают, что под землю одномоментно проваливались дома, улицы, люди, экипажи с лошадьми.
Подземелья пытались укреплять, но они рушились уже с другой стороны, являя собой постоянную угрозу безопасности. Порядок навел в XVIII веке король Людовик XVI, повелевший создать специальную структуру – Генеральную инспекцию каменоломен. План, постоянный контроль, упредительные меры – вот что от нее требовалось. Надо сказать, она оказалась эффективной и действует и поныне, уже в современном Париже.
Параллельно пустующую площадь стали использовать с пользой – организовали хранение останков усопших в подземных карьерах, поскольку расползающиеся кладбища неоднократно становились причиной эпидемий среди горожан.
Городские кладбища очищали. Кости наваливались безо всякой систематизации. Из именитых покойников только единицы сохранили личность – Перро и Рабле, Робеспьер, Фуке, Дантон.
Естественно, такие места просто не могут не обрасти множеством легенд о призраках. С XVII века начала ходить история о несчастных влюбленных Анри и Маргарите, спрятавшихся перед побегом в катакомбах и оставшихся здесь навсегда из-за случайного обвала. На предполагаемом месте их гибели установили памятник, и впечатлительные натуры настаивают, что слышат плач девушки и молитву юноши.
Еще одна история повествует о загадочном существе, появляющемся чуть ли не из воздуха и неожиданно исчезающем, оставив после себя лишь запах тлена.
В разное время катакомбы пытались пристроить к делу, чтобы полезная площадь приносила пользу. Здесь открывали пивоварни, концертные залы и даже кафе.
Водили и старшеклассников на экскурсии. Может показаться диким, но это история их города и страны, поэтому педагоги ничего странного в этом не видели. Вплоть до 2019 года, когда приключилась эта история.
Детей делили на группы примерно по 10 человек. Их сопровождали двое взрослых – учитель и экскурсовод. Так было и 20 апреля 2019 года. Девятиклассников разделили на 6 групп, и они с разницей в 15 минут спустились в катакомбы.
Последнюю группу возглавлял экскурсовод Виссам Ле Шантье. Учеников так увлек его рассказ, что учительница, замыкающая группу, на сразу заметила, что они отклонились от маршрута и свернули в другой коридор. Она попыталась привлечь внимание мужчины, но тот разозлился и начал кричать. На требование предъявить документы гида и бейдж Виссам не отреагировал. А потом и вовсе… растворился в воздухе. У подростков началась паника, они побежали в обратном направлении, но наткнулись на стену. Только через полтора часа блужданий учительница смогла вывести школьников наверх, где их встретили обеспокоенные коллеги и полицейские.
Когда подняли архивы, то выяснилось, что Ле Шантье – реально существовавший человек. Монах, живший в позапрошлом веке. То есть с явно недобрыми целями их заманивал в подземелье призрак. Либо человек из плоти и крови, знающий расположение каких-то секретных ходов.
Надо сказать, что катафилы – любители подземной истории регулярно совершают прогулки в подземелье. Но если они готовятся серьезно – карты, снаряжение, мощные фонари, то встречаются и стихийные туристы, предполагающие просто необременительную прогулку. Некоторые уже не возвращаются… Конечно, их не убивают призраки. Жизнь незадачливых любителей экстрима уносят обвалившийся колодец, обвал, невозможность отыскать обратную дорогу. Вернувшиеся рассказывают самые невероятные истории, начиная от призрачных воинств и таинственных подземных орденов и сообществ и заканчивая крысами-мутантами размером с теленка.
Глаза у страха велики, но после истории с Ле Шантье путь детям в подземелья закрыт. Верить или нет в призраков – личное дело каждого. Но кем бы ни был этот загадочный человек (или нечеловек), он явно уводил детей во тьму не с благими намерениями.
А вы допускаете существование в катакомбах с костями каких-то необъяснимых и странных явлений?
Источник:
АНТИФИШКИ
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