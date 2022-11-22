15 крутых идей, как можно преобразить квартиру, не тратя на это всю зарплату

FISHKINET
Из кишечника в мозг: как бактерии доводят людей до депрессии Из кишечника в мозг: как бактерии доводят людей до депрессии 16 девушек смешанных кровей, чья необычная внешность говорит, что у красоты нет национальности 16 девушек смешанных кровей, чья необычная внешность говорит, что... Аляска: что о ней думали жители Российской империи и как отнеслись к её продаже Аляска: что о ней думали жители Российской империи и как отнеслись... "Любит гаджеты и оружие": Ким Чен Ын впервые показал на публике свою дочь "Любит гаджеты и оружие": Ким Чен Ын впервые показал на публике... «Я думал уже всё»: нашёлся боец, который откидывал от себя гранаты и чудом выжил «Я думал уже всё»: нашёлся боец, который откидывал от себя гранаты... 27 неожиданных фактов о фильме «Назад в будущее» 27 неожиданных фактов о фильме «Назад в будущее» Когда ты мастерски торгуешься, или гуру Авито и Юлы Когда ты мастерски торгуешься, или гуру Авито и Юлы До новых Тёмных веков остался лишь шаг До новых Тёмных веков остался лишь шаг 25 примеров урбанистического ада, в котором кому-то приходится жить 25 примеров урбанистического ада, в котором кому-то приходится жить "Принимают ванну и порицают ЛГБТ": в Европе завирусился ролик "16 причин не переезжать в Россию" "Принимают ванну и порицают ЛГБТ": в Европе завирусился ролик "16... Советский морской подвиг: история экипажа баржи Т-36 Советский морской подвиг: история экипажа баржи Т-36 Мрачные закоулки столицы 70-х Мрачные закоулки столицы 70-х Россиянку, станцевавшую «Калинку» во время митинга украинских беженцев, выслали из Германии Россиянку, станцевавшую «Калинку» во время митинга украинских... «Люди, которые поют гимн Украины, должны жить на Украине!»: очередной блогерский «перфоманс» закончился крупным скандалом «Люди, которые поют гимн Украины, должны жить на Украине!»:... 15 тяп-ляп дизайнеров и архитекторов, у которых разыгралось воображение 15 тяп-ляп дизайнеров и архитекторов, у которых разыгралось... "Югыд Ва" — жемчужина Приполярного Урала "Югыд Ва" — жемчужина Приполярного Урала "Сбежал туда, где есть «Макдак», IKEA и PayPal": Бузова высмеяла эмигрировавших в Грузию "Сбежал туда, где есть «Макдак», IKEA и PayPal": Бузова высмеяла... Девушка из Москвы делает сказочные кадры с участием животных Девушка из Москвы делает сказочные кадры с участием животных Йожика картинки. Выпуск 244 Йожика картинки. Выпуск 244
15 крутых идей, как можно преобразить квартиру, не тратя на это всю зарплату

15 крутых идей, как можно преобразить квартиру, не тратя на это всю зарплату

Автор:
22 ноября 2022 11:06
Метки: до и после   идеи для ремонта   ремонт   ремонт в квратире   сделали квартиру   фото   
1289
15

По мнению многих, ремонт - это затратно. Однако можно преобразить дом или квартиру, изменив цвет и добавив пару деталей, всегда можно найти решение, которое не ударит по бюджету, а результат получится - загляденье.

×
×

А вы хотите что-нибудь поменять в своем жилье?

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
Метки: до и после   идеи для ремонта   ремонт   ремонт в квратире   сделали квартиру   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
50k
dima423 Час назад
Комментарий к фото
да какие дверцы...тут вся мебель заменена, и плита в другом месте, и полки другие, и столешница, и техника, и полы и стены...))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Mike Miller 8 минут назад
Ха.. за исключением убитого дивана, квартиры в преображении и не нуждались вовсе.
Не то, что на "всю зарплату", а вообще.
Так - шило в жопе у хозяев от нечего делать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
Serg2001 15 минут назад
Похоже на фотки квартир мужиков до и после того, как к ним женщины переехали... )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
912
idhr Полчаса назад
ну когда кухня и ванная уже таких не "станартных" размеров, то можно конечно и заняться подобным преобразованием
... А гораздо интереснее другое, пусть сначала расскажут, как преобразовать наши "стандартные" кухни и ванные до таких размеров, а тот тут такие примеры на фото, что сразу вместе взятые обе и кухня и ванная с сортиром "стандартных" размеров поместятся в одной только ванной с фото и ещё место останется, что б половину комнаты прихватить ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Вишенка Крокодилова Полчаса назад
В некоторых случаях "до" было лучше, чем "после", например, черная мебель в кухне выглядит мрачно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
130
Голован Щекн 51 минуту назад
И куда же мне в туалете хрущевки 1,5х1,8м да еще и совмещенным поставить растения
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Дмитрий 51 минуту назад
А теперь всё то же самое в санузле площадью два с половиной квадрата!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Вася 54 минуты назад
как увеличить жилплощадь в сто раз используя широкоугольную камеру
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Оль́гъ, Ѡль́гъ 56 минут назад
На большинстве фотографий у владельцев, зарплата видимо даже очень не плохая. Раз они не полностью ее потратили
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

38847



Другие посты автора
Популярное
Интересные фотографии 1990 -х
Интересные фотографии 1990 -х
Почему пуля нагана утоплена в гильзу
Почему пуля нагана утоплена в гильзу
Набирающие популярность
Намешалось
Намешалось
Ночник "Темная сторона" в стилистике StarWars
Ночник "Темная сторона" в стилистике StarWars
Из кишечника в мозг: как бактерии доводят людей до депрессии
Из кишечника в мозг: как бактерии доводят людей до депрессии
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Когда ребёнку достался твой характер

Лучшие демотиваторы
И надолго ли вы к нам в Тамбов?!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#Прикол#интересное#автомир#история#дтп#улыбнуло#Спорт#сарказм
#Юмор#люди#животные#кино#СССР#в мире#Приколы#авто аварии#Россия#сатира
#интересно#позитив#картинки#автомобили#фотографии#аварии#США#Разное#ретро авто#познавательно
Из кишечника в мозг: как бактерии доводят людей до депрессии Из кишечника в мозг: как бактерии доводят людей до депрессии 20+ фото в стиле "до и после", которые вдохновляют что-нибудь изменить 20+ фото в стиле "до и после", которые вдохновляют что-нибудь изменить 30 примеров того, как хороший дизайн может изменить пространство 30 примеров того, как хороший дизайн может изменить пространство Американка преобразила старенький дом на колесах в уютный уголок Американка преобразила старенький дом на колесах в уютный уголок 15 людей, которые сделали небольшой ремонт и полностью преобразили квартиру 15 людей, которые сделали небольшой ремонт и полностью преобразили квартиру Ремонт в хрущевке своими руками Ремонт в хрущевке своими руками

На что жалуетесь?

Вернуться