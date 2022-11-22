15 крутых идей, как можно преобразить квартиру, не тратя на это всю зарплату

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По мнению многих, ремонт - это затратно. Однако можно преобразить дом или квартиру, изменив цвет и добавив пару деталей, всегда можно найти решение, которое не ударит по бюджету, а результат получится - загляденье.
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А вы хотите что-нибудь поменять в своем жилье?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Не то, что на "всю зарплату", а вообще.
Так - шило в жопе у хозяев от нечего делать.