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Иллюстрации, демонстрирующие разницу между вымершими животными и их современными потомками

Иллюстрации, демонстрирующие разницу между вымершими животными и их современными потомками

Автор:
28 ноября 2022 23:23
Сообщество : Животные
Метки: Роман Учитель   доисторические животные   мегафауна   наука   познавательно   сравнение   тогда и сейчас   
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Выросший рядом с зоопарком, художник Роман Учитель всегда питал страсть к животным. В итоге после окончания художественной школы он решил объединить свою профессию с любовью к доисторической фауне. Вместе со своей женой Александрой он создал сайт, где выставляет изображения доисторических животных рядом с их современными потомками, демонстрируя их огромную разницу в размерах.

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Учитель и его жена изначально создали эту серию, чтобы их дети знали, как выглядят потомки животных, которых они видели в зоопарке. Со временем это хобби переросло в профессию, и теперь супруги издают книги, календари, образовательные плакаты и открытки с изображением этих вымерших животных.

На создание этих цифровых иллюстраций у Учителя уходит много времени и сил. «Во время реконструкции древних животных проще всего полагаться на скелет, — рассказал он My Modern Met. — А зная анатомию, можно достаточно точно воссоздать животное. Наличие потомков также помогает. Самое сложное — это окрас, хотя в этом можно положиться на среду обитания. Кроме того, мы сотрудничаем со многими учеными и музеями по всему миру, которые любезно предоставляют нам скелеты или соответствующую информацию».

Результаты говорят сами за себя. Интересные как для детей, так и для и взрослых, эти изображения напоминают о мегафауне, которая когда-то бродила по Земле. Хотя мы все знаем, насколько большими были динозавры, знаете ли вы, что Южную Америку когда-то населяли гигантские ленивцы размером со слона? Они были примерно в десять раз крупнее современного двупалого ленивца. Или что мегалодон, огромная макрелевая акула, вымершая около 3,6 миллиона лет назад, была в три раза больше, чем самая большая белая акула?

Делая сравнение наглядным, Учитель позволяет взглянут на эти факты и цифры другими глазами. Он надеется, что проект «Доисторическая фауна» привлечет внимание людей и побудит их сохранить то небольшое количество мегафауны, которое все еще существует.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Роман Учитель   доисторические животные   мегафауна   наука   познавательно   сравнение   тогда и сейчас   
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7  комментариев
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31k
Max Z Shtirlic Час назад
Вот точно - раньше и трава была зеленее, и деревья выше, и солнышко теплее!!! Вон все какие были здоровые, откормленные!!! :)
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28k
Андрей Иванов 10 минут назад
Есть маленькая проблема и на этих рисунках она отлично видна. От большинства этих ...питеков остались только кости. И восстанавливали их облик по костям, но на основе "родства" с современными видами. По факту они взяли современный вид и растянули его на древний скелет. Не факт, что мускулы были такими же (в пропорции), не факт, что была такая же окраска, даже с мехом вопрос - могла и чешуя быть. Есть много вопросов с этими гигантами. Основной - а как они вообще жили? Почему не бывает мышей размером со слона? А с таким строением она бы не выжила в таких размерах (с Кинг Конгом та же хрень).

Если взять любое тело, и увеличить его в 10 раз, то масса вырастет пропорционально объему, то есть в кубе, 10*10*10 = в 1000 раз. На картинках размеры не в 10 раз, но вдвое точно, а это всё равно много. Отсюда вывод - либо тогда были другие физические данные, либо эти животные выглядели несколько не так, что-то у них было, что уменьшало массу (но что - неясно и отсюда облик - под сомнением)
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2k
ZOV Полчаса назад
Я не понял, они большие или нет? Линейку нарисовать сложно, или такова задумка?
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90
twincam ZOV Полчаса назад
тебе в футбольных полях или в слонах лучше воспринимать?
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16k
Александр 48 минут назад
Один ягуар почти не изменился.
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