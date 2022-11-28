Иллюстрации, демонстрирующие разницу между вымершими животными и их современными потомками

Учитель и его жена изначально создали эту серию, чтобы их дети знали, как выглядят потомки животных, которых они видели в зоопарке. Со временем это хобби переросло в профессию, и теперь супруги издают книги, календари, образовательные плакаты и открытки с изображением этих вымерших животных.

На создание этих цифровых иллюстраций у Учителя уходит много времени и сил. «Во время реконструкции древних животных проще всего полагаться на скелет, — рассказал он My Modern Met. — А зная анатомию, можно достаточно точно воссоздать животное. Наличие потомков также помогает. Самое сложное — это окрас, хотя в этом можно положиться на среду обитания. Кроме того, мы сотрудничаем со многими учеными и музеями по всему миру, которые любезно предоставляют нам скелеты или соответствующую информацию».

Результаты говорят сами за себя. Интересные как для детей, так и для и взрослых, эти изображения напоминают о мегафауне, которая когда-то бродила по Земле. Хотя мы все знаем, насколько большими были динозавры, знаете ли вы, что Южную Америку когда-то населяли гигантские ленивцы размером со слона? Они были примерно в десять раз крупнее современного двупалого ленивца. Или что мегалодон, огромная макрелевая акула, вымершая около 3,6 миллиона лет назад, была в три раза больше, чем самая большая белая акула?

Делая сравнение наглядным, Учитель позволяет взглянут на эти факты и цифры другими глазами. Он надеется, что проект «Доисторическая фауна» привлечет внимание людей и побудит их сохранить то небольшое количество мегафауны, которое все еще существует.