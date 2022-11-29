30 чудаковатых собак, которые зарядят хорошим настроением

997
31
Не просто так собаки считаются лучшими друзьями человека. Они любят нас самой безусловной любовью, дарят положительные эмоции, служат нам верными компаньонами - а мы души в них не чаем в ответ. Иногда собаки ведут себя, как полные дурашки - но мы простим им любое поведение! Взгляните на этих чудиков.
×
×
"Месяц назад моя собака нашла в этом кусте кусок пирога. Теперь она каждый раз туда заглядывает, в надежде, что там снова появится волшебный пирог"
"Фото моей собаки, пока она проводит время в дневном приюте. Она просто влюблена в немецкого дога, который с ней в одной группе"
Источник:
Ссылки по теме:
- Добрая порция позитива: 20+ забавных фото с собаками
- Ой, сломался: 20+ уморительных кадров с собаками
- Какие же дурашки: 20+ смешных фото собак для настроения
- 20+ смешных пёсиков в сумках, которые очаровали каждого прохожего
- Мне так удобно: 20 собак, которые заснули в смешных позах
Новости партнёров
реклама