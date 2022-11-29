30 чудаковатых собак, которые зарядят хорошим настроением

Не просто так собаки считаются лучшими друзьями человека. Они любят нас самой безусловной любовью, дарят положительные эмоции, служат нам верными компаньонами - а мы души в них не чаем в ответ. Иногда собаки ведут себя, как полные дурашки - но мы простим им любое поведение! Взгляните на этих чудиков.

0

Хороший мальчик принёс палочку 0 Источник:

×

×

Всё своё беру с собой 0 Источник:

"Месяц назад моя собака нашла в этом кусте кусок пирога. Теперь она каждый раз туда заглядывает, в надежде, что там снова появится волшебный пирог" 0 Источник:

Мячиков много не бывает 0 Источник:

"Фото моей собаки, пока она проводит время в дневном приюте. Она просто влюблена в немецкого дога, который с ней в одной группе" 0 Источник:

Когда осознал, что прогулка закончилась 0 Источник:

Валяйся в траве, пока не устанешь! Живём один раз! 0 Источник:

Хочешь обнимашек? 0 Источник:

Хозяева щенков поймут.. 0 Источник:

Классно, когда можно разделить кресло с другом 0 Источник:

Когда утро начинается не с кофе 0 Источник:

Главное, что ему так удобно 0 Источник:

Что-то пошло не так 0 Источник:

"Мой пёс понял, что если сидеть на этом месте - можно получить кучу внимания от прохожих" 0 Источник:

Пункт наблюдения 0 Источник:

Элегантная собака 0 Источник:

Собачье счастье - в мелочах 0 Источник:

Лучшее свадебное фото 0 Источник:

Вот так мы сидим 0 Источник:

"Я не понял, когда мы уже приедем?" 0 Источник:

Улыбочку 0 Источник:

Ну приветики 0 Источник:

Идёт перезагрузка.. 0 Источник:

Собаки и волна 0 Источник:

Пёс возомнил себя котом 0 Источник:

Нет, не стыдно! 0 Источник:

Мальчик просто сделал себе одеялко 0 Источник:

Неловкий момент 0 Источник:

Надо срочно пометить свою территорию 0 Источник: