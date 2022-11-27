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Подборка фотографий актеров, актрис и всем известных людей!
Интересного просмотра!
Интересного просмотра!
1.
Евгений Леонов с женой Вандой и Михаилом Евдокимовым, начало 1990-х годов
Фото: Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая, Барнаул
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4.
Солистки группы «Блестящие» Жанна Фриске, Ольга Орлова и Ирина Лукьянова выступают на концерте «Золотой граммофон», 1998 год
6.
Спартак Мишулин и его коллекция значков, 1997 год
Фото О. Ласточкина / РИА Новости
Спартак Мишулин собрал огромную коллекцию значков. Значки в его коллекции были не абы какие, а выпущенные по случаю каких-либо дат тех или иных предприятий, учреждений, организаций.
Без сомнения коллекция уникальная.
Все актёры Театра сатиры по возможности привозили для него значки. Коллекция занимала 7 квадратных метров стены и, по словам жены артиста, два ведра по 20 килограммов каждое.
Сам же Спартак Васильевич был не в восторге от измерения своего богатства на вес и мог часами рассказывать истории про эти металлические штучки под названием значки.
Спартак Мишулин собрал огромную коллекцию значков. Значки в его коллекции были не абы какие, а выпущенные по случаю каких-либо дат тех или иных предприятий, учреждений, организаций.
Без сомнения коллекция уникальная.
Все актёры Театра сатиры по возможности привозили для него значки. Коллекция занимала 7 квадратных метров стены и, по словам жены артиста, два ведра по 20 килограммов каждое.
Сам же Спартак Васильевич был не в восторге от измерения своего богатства на вес и мог часами рассказывать истории про эти металлические штучки под названием значки.
8.
Анна Михалкова с отцом — актером и режиссером Никитой Михалковым, 1993 год
Кадр взят из документального фильма Никиты Михалкова «Анна: от 6 до 18», который он снимал целых 13 лет.
12.
Александр Демьяненко и Мария Аронова на съемках комедийного телесериала (ситкома) «Кафе «Клубничка», 1996 год
Фото И. Чохонелидзе / ИТАР-ТАСС
Чуть-ли не самый первый ситком на нашем ТВ с участием таких актеров, как Галина Польских, Александр Демьяненко, Мария Аронова, Наталья Крачковская, Алексей Булдаков и др.
Чуть-ли не самый первый ситком на нашем ТВ с участием таких актеров, как Галина Польских, Александр Демьяненко, Мария Аронова, Наталья Крачковская, Алексей Булдаков и др.
13.
Виктор Черномырдин и Юрий Яковлев на праздновании 75-летия Государственного театра им. Е. Вахтангова, 1996 год
Фото А. Макарова / РИА Новости
14.
Пугачева, Филипп Киркоров и Наташа Королева на церемонии вручения национальной музыкальной премии «Овация», 1994 год
Фото В. Вяткина / РИА Новости
Наташе видать мороженку не купили)))
Наташе видать мороженку не купили)))
17.
Владимир Ильин на церемонии вручения профессионального кинематографического приза «Ника», 1994 год
Фото Г. Кмит / РИА Новости
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