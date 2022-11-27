6.

Фото О. Ласточкина / РИА Новости

Спартак Мишулин собрал огромную коллекцию значков. Значки в его коллекции были не абы какие, а выпущенные по случаю каких-либо дат тех или иных предприятий, учреждений, организаций.

Без сомнения коллекция уникальная.



Все актёры Театра сатиры по возможности привозили для него значки. Коллекция занимала 7 квадратных метров стены и, по словам жены артиста, два ведра по 20 килограммов каждое.



Сам же Спартак Васильевич был не в восторге от измерения своего богатства на вес и мог часами рассказывать истории про эти металлические штучки под названием значки.