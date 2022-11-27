17 фотографий, показывающих как изменились представители разных профессий за сто лет

За последние 100 - 150 лет мир изменился до неузнаваемости, и это повлияло на людей и их профессии. Женщина - лётчик, этим сейчас никого не удивишь. В этом посте вы увидите представителей разных профессий, тогда и сейчас.

Ямщик начала прошлого века и его современный почти коллега 0

Культурист в начале 20-го века и в наши дни 0 Источник:

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Амелия Эрхарт первая женщина-летчик, совершившая самостоятельный перелет через Атлантический океан, и женщина-пилот сейчас 0 Источник:

Стюардесса начало двадцатого века и современная 0 Источник:

Пожарный в конце 19 века и в наши дни 0 Источник:

Автогонщик Луи Мейер в 1930-е годы и его современный коллега Даниил Квят 0 Источник:

Парикмахер в 1920 году и современный мастер 0 Источник:

Официантки двадцатых и их современная коллега 0

Медсестра в начале 20 - го века и сейчас 0 Источник:

Балерина в 1898 году и в 2019 году 0 Источник:

Теннисистки в 1920 и 2021 годах 0 Источник:

Футболисты 1935 и 2020 годов 0 Источник:

Модель Наталья Палей в начале 20-го века и ее коллега Наташа Поли в 2020 году 0 Источник:

Рабочий в 1930 году и сейчас 0 Источник:

Королевы красоты 1921 год и 2020 год 0 Источник:

Любимчики женщин: красавец двадцатых годов Рудольф Валентино и наш современник актёр Тимоти Шаламе 0 Источник:

Русские актрисы: начала 20-х годов Вера Холодная и современная - Светлана Ходченкова 0