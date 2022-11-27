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17 фотографий, показывающих как изменились представители разных профессий за сто лет

17 фотографий, показывающих как изменились представители разных профессий за сто лет

Автор:
27 ноября 2022 21:25
Сообщество : ФотоМир
Метки: СТО   изменились   лет   представители   профессии   сейчас   тогда   фотографии   
2477
18
За последние 100 - 150 лет мир изменился до неузнаваемости, и это повлияло на людей и их профессии. Женщина - лётчик, этим сейчас никого не удивишь. В этом посте вы увидите представителей разных профессий, тогда и сейчас.
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Метки: СТО   изменились   лет   представители   профессии   сейчас   тогда   фотографии   
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11  комментариев
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9k
Shtoppi 46 минут назад
Путаны тогда и сейчас.
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4k
foggen2 14 минут назад
Так себе и представляю,как современный пожарный в футболке штурмует стену огня,пробиваясь к очагу возгорания.*Я бы не придирался,но вот пожарный вековой давности в плане изотермии защищён был бы куда лучше,если бы не одно но-куда более длинные рукава плотные,но полное отсутствие защиты головы."
Вы людей в экипировке показываете или как будто они в банной раздевалке?
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11
Серж 16 минут назад
Все здорово, но вот какие парикмахеры??? Дебил хипстер в тату-клейме стрижет бородку педику! Где настоящий парикмахер???
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7k
Pravednik84 18 минут назад
Комментарий к фото
Ссылка youtu.be
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4k
Frank Borman 37 минут назад
Политики совсем не изменились. Как врали и воровали, так и врут и воруют.
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20k
иванов дмитрий Час назад
тимоти то как изменился ! еле узнал )))
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89k
parallax Час назад
Рабочий в 2022 году.

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8k
ron Час назад
и только в балете ничерта не изменилось. За что мы его и любим )))
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