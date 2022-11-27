17 фотографий, показывающих как изменились представители разных профессий за сто лет

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За последние 100 - 150 лет мир изменился до неузнаваемости, и это повлияло на людей и их профессии. Женщина - лётчик, этим сейчас никого не удивишь. В этом посте вы увидите представителей разных профессий, тогда и сейчас.
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Амелия Эрхарт первая женщина-летчик, совершившая самостоятельный перелет через Атлантический океан, и женщина-пилот сейчас
Любимчики женщин: красавец двадцатых годов Рудольф Валентино и наш современник актёр Тимоти Шаламе
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Вы людей в экипировке показываете или как будто они в банной раздевалке?