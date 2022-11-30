15 изображений, которые обязательно поднимут вам настроение

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Каждый знает, что хороший эмоциональный настрой благотворно влияет не только на наше психологическое состояние, но и на физическое здоровье. И ещё позитивные эмоции продлевают жизнь. В этом посте вы увидите кадры, которые обязательно вас позабавят.
Редкая помесь собаки и свиньи
Мешок победил
Он предпочитает прыгать именно так
Дружная команда
Вот так рушатся детские мечты
Спасатель из меня не очень
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