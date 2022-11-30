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15 изображений, которые обязательно поднимут вам настроение

15 изображений, которые обязательно поднимут вам настроение

Автор:
30 ноября 2022 21:10
Сообщество : Юмор
Метки: Кадры   Поднимут   Психологическое   Эмоциональный   настроение   позабавят   позитивные   
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Каждый знает, что хороший эмоциональный настрой благотворно влияет не только на наше психологическое состояние, но и на физическое здоровье. И ещё позитивные эмоции продлевают жизнь. В этом посте вы увидите кадры, которые обязательно вас позабавят.

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Метки: Кадры   Поднимут   Психологическое   Эмоциональный   настроение   позабавят   позитивные   
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1  комментарий
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15k
Alex 2 минуты назад
Походу КТ делают))))
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