15 изображений, которые обязательно поднимут вам настроение

Каждый знает, что хороший эмоциональный настрой благотворно влияет не только на наше психологическое состояние, но и на физическое здоровье. И ещё позитивные эмоции продлевают жизнь. В этом посте вы увидите кадры, которые обязательно вас позабавят.

0

Наша собака и ветеринар одинаково "рады" видеть друг друга 0 Источник:

Редкая помесь собаки и свиньи

Очень крутая бабуля 0 Источник:

Если ты думаешь, что я грыз ботинок, то ты ошибаешься 0 Источник:

Мешок победил

Он предпочитает прыгать именно так

Этот карнавальный костюм никого не оставил равнодушным 0 Источник:

Безопасность в аэропорту вышла на новый уровень 0 Источник:

Это велогонка Тур де Франс, и оказывается, там нельзя использовать велосипеды 0 Источник:

Дружная команда

Вот так рушатся детские мечты

У моего робота-пылесоса свой взгляд на уборку 0 Источник: