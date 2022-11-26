Советские актеры, прожившие в супружестве 50 и более лет

905
14
Семейные пары, которые прожили вместе более пятидесяти лет.
Интересного просмотра!
Интересного просмотра!
×
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Лучшие советские научно-фантастические фильмы
- "Под каменным небом": как в СССР сняли для норвежцев фильм о войне
- Почему фильм "Верные друзья" был отправлен "на полку"
- Всенародная слава, которая принесла ему только страдания
- Почему коллегам было стыдно за Николая Рыбникова
Метки: СССР актеры кино фотографии
Новости партнёров
реклама
Хотя Герасимов, горят (я свечку не держал, слухи такие ходят) трахал всех молодых актрисок...