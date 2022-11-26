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Советские актеры, прожившие в супружестве 50 и более лет

Советские актеры, прожившие в супружестве 50 и более лет

Автор:
26 ноября 2022 20:37
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: СССР   актеры   кино   фотографии   
905
14
Семейные пары, которые прожили вместе более пятидесяти лет.
Интересного просмотра!
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Метки: СССР   актеры   кино   фотографии   
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4  комментария
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4k
Александр 2 часа назад
Александр Збруев и Людмила Савельева в браке 55 лет.
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29k
Ashabad 43 минуты назад
Я просто люблю счастливых людей...
Хотя Герасимов, горят (я свечку не держал, слухи такие ходят) трахал всех молодых актрисок...
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4k
Frank Borman Час назад
Мужчину, который находится в браке с одной и той же женщиной больше 20 лет, надо награждать медалью "За мужество, терпение и выдержку на поле домашнего боя". А кто прожил больше 50 лет в браке, можно смело награждать звездой Героя России.
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4k
Александр 2 часа назад
Александр Ширвиндт и Наталья Белоусова в браке 65 лет.
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