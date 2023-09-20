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33 случая, когда люди купили жилье и в придачу получили сюрприз

33 случая, когда люди купили жилье и в придачу получили сюрприз

Автор:
20 сентября 2023 11:00
Сообщество : Жизнь
Метки: Жизнь   Прошлое   дом   квартира   находка   сюрприз   
1083
34

Никогда не знаешь, что найдешь в новом доме или квартире, особенно если это не новостройка. Старые здания часто хранят секреты и даже забытые сокровища прежних хозяев. Героям этой подборки посчастливилось найти нечто неожиданное!

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"Сегодня 5 октября 1997 года. Если Spice Girls не растеряют популярности, когда я буду делать ремонт в следующий раз, то я съем свой комбинезон. Папа"

"Они купили дом 10 лет назад и нашли этот колодец. Они посчитали его уникальным и придали ему оригинальный вид. Он имеет глубину около 7,5 метров и соединяется с небольшой рекой".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь   Прошлое   дом   квартира   находка   сюрприз   
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3  комментария
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60k
pynh 12 минут назад
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Странные люди. Подозреваю, что за цену этой двери можно купить однушку где-нить в нерезиновой. А тут просто "мой дом когда-то был банком".
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1k
Rom 14 минут назад
Был этот пост недели две назад, в чем прикол? И да, это не "выключатели" 1909 года.....
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2k
Виктор Глущенко 36 минут назад
Под такую ванну надо иметь сраку а-ля Пердошьян .
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