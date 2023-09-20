33 случая, когда люди купили жилье и в придачу получили сюрприз

Никогда не знаешь, что найдешь в новом доме или квартире, особенно если это не новостройка. Старые здания часто хранят секреты и даже забытые сокровища прежних хозяев. Героям этой подборки посчастливилось найти нечто неожиданное!
3. "Эти винтажные обои в космической тематике были найдены под тремя слоями других обоев в старом фермерском доме"
4. "На месте моей квартиры раньше располагался полицейский участок, и в ней сохранились оригинальные двери камер"
5. "Первая пробковая плитка была положена в воскресенье, 27 марта 1988 года, Нилом Хэдли Баркером, Гленис Энн Баркер, Николь Энн Баркер (3 года), Уэйдом Хэдли Баркером (9 лет)"
18. "Мой дом когда-то был банком, поэтому мы используем старый сейф/хранилище в качестве подвала"
27. "Вероятно, в 1950-е считалось нормальным выбрасывать старые бритвенные лезвия за стенку"
"Сегодня 5 октября 1997 года. Если Spice Girls не растеряют популярности, когда я буду делать ремонт в следующий раз, то я съем свой комбинезон. Папа"
29. "Мы снимали пол в нашем 50-летнем доме и нашли это. Я бы хотел знать, кто она и жива ли"
"Они купили дом 10 лет назад и нашли этот колодец. Они посчитали его уникальным и придали ему оригинальный вид. Он имеет глубину около 7,5 метров и соединяется с небольшой рекой".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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