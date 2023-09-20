33 случая, когда люди купили жилье и в придачу получили сюрприз

Экран больше, производительность выше, цена ниже: флагманский планшет Pad 15 от Oscal

Зато не в ипотеку: как выглядят загородные виллы представителей среднего класса в Эфиопии

Жилищный коллапс Гонконга: как люди выживают на 2 квадратных метрах

20 любопытных кадров с просторов сети

Австралиец обнаружил в стенах своего дома 10 килограммов человеческих волос

Супруги обнаружили, что стена в их новом доме забита пустыми бутылками