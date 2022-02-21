22 фильма, которые получили «Оскар» за дизайн костюмов

Костюмы для фильма База Лурмана разработала его жена, австралийский художник по костюмам и кинопродюсер Кэтрин Мартин. Костюмы были созданы таким образом, чтобы отражать моду 1920-х годов, но в более современном стиле. Создать «Великого Гэтсби» таким, каким мы видим его сегодня, означало преодолеть несколько сложных задач. Как поделилась Мартин в одном из своих интервью, несмотря на то что действие фильма происходит в Нью-Йорке, его снимали в Австралии. Так что все декорации пришлось создавать с нуля, не забывая ни об одной детали. При создании костюмов важно было не только создать аутентичную и броскую одежду, но и позаботиться о том, чтобы костюмов хватило как для главных актеров, так и для статистов. Выяснилось, что Brooks Brothers предоставили 1200 костюмов только для мужчин, а Миучча Прада разработала 40 платьев для второстепенных персонажей и несколько платьев для одной из главных героинь, Дейзи.