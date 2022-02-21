22 фильма, которые получили «Оскар» за дизайн костюмов

Премия «Оскар» — одна из самых престижных наград киноиндустрии. Победители выбираются в 24 номинациях, одна из которых — награда за лучший дизайн костюма. 94-я церемония вручения премии «Оскар» состоится уже 24 марта, так что давайте вспомним, кто в прошлом получал «Оскары» за самые красочные и исторически достоверные наряды в кино.
Костюмы для «Черной пантеры» режиссера Райана Куглера разработала художник по костюмам Рут Э. Картер. Она стала первой афроамериканкой, получившей «Оскар» за лучший дизайн костюмов. Помимо сложных и необычных костюмов, в фильме фигурировали мантия с воротником и корона, созданные с помощью технологии 3D-печати. Корону и мантию помогла создать Джулия Кернер, австрийский дизайнер из Лос-Анджелеса. Дизайнеры костюмов вдохновлялись традиционными африканскими племенами, их одеждой и головными уборами.
Костюмы для фильма Уэса Андерсона были разработаны итальянским художником по костюмам Миленой Канонеро. Для создания некоторых образов она сотрудничала с такими гигантами мира моды, как Fendi и Prada. Костюмы в фильме выделялись прежде всего тщательно подобранной цветовой палитрой. Эффектный гардероб и его способность отражать индивидуальность каждого персонажа принесли Канонеро еще один «Оскар».
Костюмы для фильма Питера Джексона создали Найла Диксон (офицер Ордена Заслуг Новой Зеландии) и Ричард Тейлор. Команда Диксона и Тейлора приложила немало усилий, чтобы создать образы разных персонажей. Например, Диксон вскоре сосредоточилась на образах хоббитов, вдохновленных модой 17-го и 18-го веков. Вместе эти дизайнеры были номинированы более чем на 20 наград.
Костюмы для фильма Тима Бертона «Алиса в стране чудес» разработала художник по костюмам Коллин Этвуд, с которой режиссер уже работал над другими успешными фильмами. Помимо броских костюмов, художник уделила большое внимание прическам и макияжу, которые завершили эти эффектные образы. Наряды были созданы таким образом, чтобы подчеркнуть «странность» персонажей. Единственным костюмом, который оставался «нормальным», был костюм Алисы, поскольку она считалась «современным» персонажем. Одной из самых сложных задач было работать над ее костюмом, пока размер персонажа постоянно менялся на протяжении всего фильма.
На создание костюма Марии-Антуанетты Милену Канонеро вдохновила коробка печенья макарон от Laduree, которую ей подарила режиссер София Коппола. Фильм считается «лучшей кинематографической интерпретацией 18 века». Несмотря на то, что действие истории происходит в 18 веке, художница по костюмам постаралась представить ее более современной и модной. По словам режиссера фильма, она вдохновлялась музыкальным направлением «Новая романтика», а также эскизами, созданными Джоном Гальяно для Dior. Сам же дизайнер вдохновлялся Марией-Антуанеттой и модой 18 века.
Костюмы для фильма База Лурмана разработали Кэтрин Мартин и Ангус Стрэти, которые вдохновлялись настоящим кабаре «Мулен Руж». В интервью Vogue дизайнер костюмов Мартин поделилась, что посетила Институт костюма в Метрополитен-музее, чтобы увидеть коллекции того периода. Хотя костюмы вышли исторически точными, художники также позаботились о том, чтобы они получились современными и привлекательными для сегодняшних зрителей. Также выяснилось, что между дизайнерами была договоренность не использовать ничего, что не относилось бы к тому периоду времени.
Художник по костюмам Дебора Линн Скотт, работавшая над фильмом Джеймса Кэмерона, приложила немало усилий, чтобы воплотить на экране моду того времени. Она читала книги по этикету, пытаясь понять, как люди должны вести себя и одеваться, и потратила много времени на реставрацию платьев и создание новых из восстановленных тканей и бисера. Для актеров, сыгравших пассажиров третьего класса, костюмы заказывали из разных стран мира, поскольку персонажи были разных национальностей.
Костюмы для фильма, снятого Шекхаром Капуром, разработала Александра Бирн. Дизайнер постаралась передать характер Елизаветы I через одежду, используя как можно больше деталей. К дизайнам и силуэтам той эпохи она добавила яркие и насыщенные цвета, чтобы главная героиня выделялась среди других. Несмотря на то, что создатели вдохновлялись реальными образами королевы, цветовая палитра, показанная в фильме, отличается от той, которую Елизавета I предпочитала носить в реальности. В фильме зрители могут увидеть ее в красных, синих или желтых тонах, когда в действительности она предпочитала черный и белый цвета.
Для фильма Роба Маршалла художница по костюмам Коллин Этвуд черпала вдохновение из уведенного в музеях и прочитанного в книгах; она также консультировалась с экспертами в США и Японии. Герои фильма были одеты в кимоно, сшитые из шелка и украшенные узорами, выполненными вручную. Каждому персонажу была назначена цветовая палитра, которая помогла бы выразить, что они представляют из себя как личности. В одном из своих интервью Этвуд поделилась, что для того, чтобы рассказать историю, им пришлось все «сильно преувеличить», хотя они знали, что гейши гораздо более утонченные, чем их показывают.
Создавая костюмы для фильма Джона Мэддена, художница по костюмам Сэнди Пауэлл много внимания уделила цветам. Она использовала золотой, синий и красный цвета, зная, насколько важным было значение цвета в елизаветинский период. В то время, чтобы подчеркнуть разделение между классами, королева регулировала то, что могли или не могли носить низшие классы. Эти правила не распространялись на королеву, поэтому дизайнер позволила себе играть с разными цветами, создавая богатые образы для нее и противоположные костюмы для тех, кто принадлежал к низшему классу.
Фильм Джорджа Миллера особенно хвалили за костюмы, созданные дизайнером Дженни Биван, которая уже 10 раз номинировалась на премию «Оскар» и выиграла 2 из них. Самая большая проблема при создании костюмов заключалась в том, что они должны были передавать характеры персонажей и при этом нести в себе практичность, а не только эстетическую красоту. По этой причине костюмы были созданы с использованием предметов одежды, которые гармонировали бы со всем пейзажем.
Благодаря картине Греты Гервиг художница по костюмам Жаклин Дюрран стала двукратной обладательницей «Оскара» за лучший дизайн костюма. В одном из своих интервью дизайнер рассказала, что хотела не только убедиться, что костюмы отражают дух 19 века, но и показать, что представлял из себя каждый из персонажей как личность. Одна из интересных особенностей костюмов в этом фильме заключалась в том, что персонажи делили некоторые предметы одежды друг с другом. Один из наиболее ярких примеров этого — Джо и Лори, которые носил один и тот же жилет золотого цвета с красным узором.
Костюмы для фильма режиссера Дэвида Йейтса создала Коллин Этвуд, американский художник по костюмам, трижды получившая «Оскар» за лучший дизайн костюмов. Перед ней стояла задача создать гардероб, который отражал бы период 1920-х годов, а также раскрывал характеры персонажей через их одежду. Для этого фильма Этвуд создала не менее 1000 костюмов. Ей также пришлось потратить время на поиск костюмов для массовки и поиск одежды в стиле 20-х годов из разных стран мира. В одном из своих интервью Этвуд поделилась, что самым сложным было создать правильный образ для главного героя Ньюта Саламандера, чтобы сделать его узнаваемым.
Костюмы для фильма База Лурмана разработала его жена, австралийский художник по костюмам и кинопродюсер Кэтрин Мартин. Костюмы были созданы таким образом, чтобы отражать моду 1920-х годов, но в более современном стиле. Создать «Великого Гэтсби» таким, каким мы видим его сегодня, означало преодолеть несколько сложных задач. Как поделилась Мартин в одном из своих интервью, несмотря на то что действие фильма происходит в Нью-Йорке, его снимали в Австралии. Так что все декорации пришлось создавать с нуля, не забывая ни об одной детали. При создании костюмов важно было не только создать аутентичную и броскую одежду, но и позаботиться о том, чтобы костюмов хватило как для главных актеров, так и для статистов. Выяснилось, что Brooks Brothers предоставили 1200 костюмов только для мужчин, а Миучча Прада разработала 40 платьев для второстепенных персонажей и несколько платьев для одной из главных героинь, Дейзи.
Костюмы для фильма Джо Райта разработала Жаклин Дюрран. Несмотря на то, что действие фильма происходит в 1870-х годах, дизайнер вдохновлялась модой 1950-х, а также известными модельерами, такими как Кристобаль Баленсиага и Кристиан Диор. Хотя некоторым костюмам, кажется, не хватает аутентичности того времени, это было продиктовано желанием создать более яркого персонажа — при этом второстепенные персонажи носят в костюмы, соответствующие тому периоду.
Чтобы создать костюмы для «Чикаго» Роба Маршалла, Коллин Этвуд нужно было не только хорошо знать сценарий и иметь достаточно знаний об эпохе, в которой происходит действие сюжета, но и познакомиться с актерами и их образами. Она долго наблюдала за тем, как актеры танцевали и двигались во время репетиций. Одной из задач при создании костюмов было сделать так, чтобы они не только отражали время и настроение фильма, но и чтобы в них было удобно двигаться.
Красочные образы для фильма Стефана Эллиотта создали художники по костюмам Лиззи Гардинер и Тим Чаппел. Дизайнерам пришлось работать с учетом сильно ограниченного бюджета, поэтому они создали эти яркие и детальные костюмы из дешевых материалов, которые скрепляли горячим клеем. Также выяснилось, что 150 помпонов, которые были задействованы в одной из ключевых сцен фильма, были сделаны заключенными тюрьмы Лонг-Бей, поскольку на их создание требовалось много времени, которого не было у создателей фильма.
При постановке фильма Фрэнсис Форд Коппола решил сместить фокус с декораций и вместо этого сосредоточиться на костюмах, полагая, что именно они могут задать настроение всему фильму. Чтобы воплотить свою идею в жизнь, он пригласил дизайнера Эйко Исиоку, которая, несмотря на отсутствие большого опыта, создала запоминающиеся костюмы для фильма. Созданные ею костюмы не отражали предыдущие адаптации персонажей, но вместо этого она разработала наряды Дракулы таким образом, чтобы показать его трансформацию на протяжении всего фильма.
Костюмы для фильма Жана-Марка Валле «Молодая Виктория» разработала Сэнди Пауэлл, перед которой стояла задача создать роскошные королевские костюмы, учитывая бюджетные ограничения, а также важность нижнего белья. Дизайнер рассказал, что вдохновлялась портретами королевы Виктории и ее семьи, а также информацией, найденной в ее дневниках, где она очень подробно рассказывала об одежде. Костюмы помогли передать личность королевы Виктории до и после того, как она получила титул. Ее детские наряды показаны девчачьими, с большим количеством кружева, а позже они становятся более элегантными и изысканными.
Режиссером фильма о Джорджине Кавендиш, герцогине Девонширской, стал Сол Дибб, а над костюмами работал английский дизайнер Майкл О'Коннор. Герцогиня уже считалась иконой стиля, и создателям было важно отобразить это на экране. Важные детали из жизни герцогини зашифрованы и в аксессуарах, которые носят персонажи, в частности, герцогиня: когда она рядом с жестоким мужем, на ее шее можно заметить тугую бархатную повязку, а когда она со своей настоящей любовью, на ней свободный кулон. Дизайнер рассказал, что ни одна из деталей в костюмах не появилась случайно или просто ради красоты, поскольку эта женщина славилась не только своим вкусом в одежде, но и своей индивидуальностью.
Художник по костюмам Дженти Йейтс поделилась, что в процессе съемок фильма Ридли Скотта актеру в главной роли понадобилось 12 комплектов доспехов. Для каждого комплекта доспехов нужно было сделать 8 его копий, из них 4 для актера и 4 для каскадера, включая «чистые» и грязные доспехи для разных сцен. Сделать это было непросто, потому что доспехи должны были выглядеть настоящими, но в то же время быть удобными. Именно поэтому многие костюмы были сделаны из поролона, и дизайнерам пришлось потрудиться, чтобы казалось, будто доспехи сделаны из металла.
Костюмы для черно-белого фильма режиссера Мишеля Хазанавичуса создал американский дизайнер Марк Бриджес. Одной из наиболее важных деталей в этом фильме был контраст: поскольку дизайнер знал, что фильм будет черно-белым, ему пришлось поиграть с яркими оттенками, чтобы добиться желаемого контраста между нарядами. При этом дизайнер поделился в одном из интервью, что костюмы пришлось создавать как черно-белыми, так и цветными, поскольку «всегда был шанс, что фильм увидят в цвете».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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