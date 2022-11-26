Продавщицу, ограбившую ювелирный магазин в Уфе, арестовали

22-летняя мадам совершила дерзкое ограбление своего рабочего места буквально неделю назад, но фортуна была явно не на её стороне.
19 ноября Макарова проводила коллегу со смены, положила драгоценности в пакеты и уехала домой на такси, а после вышла из дома и села в авто и умчалась в неизвестном направлении. Идеальный сценарий для типичного голливудского приключенческого фильма. Вот только финал в реальной жизни оказался не очень счастливым для рискованной девушки.
Меньше чем через неделю на Макарову вышли оперативники, она успела вернуться в родной город
Дзержинск Нижегородской области. Там её и взяли правоохранители.
По предварительным данным, из ювелирного магазина Макарова вынесла украшений на сумму более 12 млн рублей. (ранее сообщалось о сумме в 14 млн). При аресте товара при ней не было, девушка утверждает, что пошла на преступление по чьей-то просьбе и всё, что вынесла — передала заказчику.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ о совершении кражи в особо крупном размере. Кировский районный суд отправил Карину Макарову в СИЗО до 20 января 2023 года.
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- Менты всё равно будут искать и найдут её схрон с побрякушками, если их материально подбадривает потерпевший - по своему опыту знаю - работает, нашли мои похищенные вещи, за 2 дня нашли .
И вернётся она к "разбитому корыту" - с "клеймом", с которым даже в "Пятёрочку" не устроишься работать .
- А толстуха всё равно отсидит и не твои предполагаемые 6 лет - она не пошла на сотрудничество - не отдала ценности и не назвала мифического "кого-то" .
Такие сидят по полной .
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- Карина?
- Да.
- Слушай,ты ведь в ювелирке работаешь? Вынеси товара на 10 миллионов,а?
- Да? А если меня поймают?
- Фигня,скажешь что тебя попросили, а за это не наказывают, вроде как и не ты вынесла и не по своей воле и тебя шантажировали.
- Ладно.Где встречаемся?