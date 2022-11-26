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Продавщицу, ограбившую ювелирный магазин в Уфе, арестовали

Продавщицу, ограбившую ювелирный магазин в Уфе, арестовали

Автор:
26 ноября 2022 10:04
Сообщество : Криминал
Метки: арестовали   макарова   ограбление   продавец   уфа   ювелирка   
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22-летняя мадам совершила дерзкое ограбление своего рабочего места буквально неделю назад, но фортуна была явно не на её стороне.

19 ноября Макарова проводила коллегу со смены, положила драгоценности в пакеты и уехала домой на такси, а после вышла из дома и села в авто и умчалась в неизвестном направлении. Идеальный сценарий для типичного голливудского приключенческого фильма. Вот только финал в реальной жизни оказался не очень счастливым для рискованной девушки.

Меньше чем через неделю на Макарову вышли оперативники, она успела вернуться в родной город

Дзержинск Нижегородской области. Там её и взяли правоохранители.


По предварительным данным, из ювелирного магазина Макарова вынесла украшений на сумму более 12 млн рублей. (ранее сообщалось о сумме в 14 млн). При аресте товара при ней не было, девушка утверждает, что пошла на преступление по чьей-то просьбе и всё, что вынесла — передала заказчику.

 

В настоящее время возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ  о совершении кражи в особо крупном размере. Кировский районный суд отправил Карину Макарову в СИЗО до 20 января 2023 года.

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Метки: арестовали   макарова   ограбление   продавец   уфа   ювелирка   
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17  комментариев
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2k
Денис Ануфриев 2 часа назад
Согласно п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ кража, совершенная в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
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9k
Сол Гудман 5 минут назад
Дура
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600
Nik Nik 7 минут назад
"....Когда замечательный молодец Петр Ручников уговаривал вас, Волокушина, совершить с ним первый вынос, вы, как всякая женщина, естественно, сильно боялись, плакали и говорили, что никогда этого не делали. А он отвечал, что все раньше никогда этого не делали, надо просто попробовать и вы убедитесь, до чего это легко и просто, поскольку вам и делать-то нечего главное в его умении взять номерок у фрайера ушастого...."....))))
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1k
Василия 15 минут назад
первая фотка прямо коллаж - ожидание-реальность :)
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215
Sergius SPb 21 минуту назад
При аресте товара при ней не было, девушка утверждает, что пошла на преступление по чьей-то просьбе и всё, что вынесла передала заказчику.
=========================================================
- Карина?
- Да.
- Слушай,ты ведь в ювелирке работаешь? Вынеси товара на 10 миллионов,а?
- Да? А если меня поймают?
- Фигня,скажешь что тебя попросили, а за это не наказывают, вроде как и не ты вынесла и не по своей воле и тебя шантажировали.
- Ладно.Где встречаемся?
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32k
ACU900 Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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5k
Владимир Полчаса назад
это чем надо думать, находится в розыске,и вернутся в родной город.тогда сразу лучше шла с повинной.
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650
Alexandr D 41 минуту назад
Жаль что поймали...
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6k
Дмитрий 46 минут назад
О чём думают не всегда понятно. Когда 100% сотрудник совершает, да под камерами(о которых она не могла не знать). Без шансов. Вопрос только через неделю или месяц другой поймают. И даже шансов никаких, ни на элементарную подписку на следствии, ни в суде на хоть какое-нибудь условное....Без шансов!
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331
MidMaster Час назад
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