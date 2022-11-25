Эльгыгытгын — озеро нетающего льда

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Гигантское озеро на Чукотке образовалось на месте падения метеорита. 3,6 млн лет назад по Чукотке знатно ударил метеорит. Удар был такой силы, что образовался кратер площадью 119 км² и глубиной 400 метров.
Почти весь год озеро покрыто льдом. Примечательно, но даже за короткое лето воды озера не оттаивают полностью. Название "Эльгыгы́тгын" с чукотского переводится как "белое озеро".
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Раньше озеро было в два раза глубже. Учёные обнаружили, что почти 200 метров дна озера составляют донные отложения. Активно изучать озеро стали только с 50-х годов прошлого века.
Интересный факт: до 2008 года считалось, что озеро имеет вулканическое происхождение, но результаты бурения опровергли данную гипотезу. Под 225-метровым слоем отложений учёные смогли обнаружить слой ударной брекчии, который не может образоваться во время вулканических извержений.
Для сохранения биологического разнообразия озеро Эльгыгытгын было объявлено памятником природы Чукотки.
В озере водится три вида рыб, один из которых является эндемиком.
В озеро впадает чуть более 50 рек и речушек. А вытекает всего одна — река Энмываам. Название с чукотского языка переводится как "река со скалистыми берегами". Речка на самом деле проложила себе путь в скалистой местности. Длина реки составляет 285 км, а её бассейн составляет аж 11 900 км².
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Метки: Север России Эльгыгытгын кратерные озёра озёра России озёра Чукотки русский север ударные озёра
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Населяют озеро только 3 вида гольцов. Один из них крупный хищник боганидская палия, похожая на гольцов из крупных озер Таймыра. В Эльгыгытгыне боганидская палия достигает немалых размеров весом больше 9 килограммов, а есть сведения и о 15-килограммовых гигантах. Два других вида мелкие планктоноядные гольцы, живущие в основном на больших глубинах, являются эндемиками этого озера и больше нигде не встречаются.
Трындец речке.