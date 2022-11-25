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Эльгыгытгын — озеро нетающего льда

Эльгыгытгын — озеро нетающего льда

Автор:
25 ноября 2022 18:57
Сообщество : Жить в России
Метки: Север России   Эльгыгытгын   кратерные озёра   озёра России   озёра Чукотки   русский север   ударные озёра   
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Гигантское озеро на Чукотке образовалось на месте падения метеорита. 3,6 млн лет назад по Чукотке знатно ударил метеорит. Удар был такой силы, что образовался кратер площадью 119 км² и глубиной 400 метров.
Почти весь год озеро покрыто льдом. Примечательно, но даже за короткое лето воды озера не оттаивают полностью. Название "Эльгыгы́тгын" с чукотского переводится как "белое озеро".
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Раньше озеро было в два раза глубже. Учёные обнаружили, что почти 200 метров дна озера составляют донные отложения. Активно изучать озеро стали только с 50-х годов прошлого века.
Интересный факт: до 2008 года считалось, что озеро имеет вулканическое происхождение, но результаты бурения опровергли данную гипотезу. Под 225-метровым слоем отложений учёные смогли обнаружить слой ударной брекчии, который не может образоваться во время вулканических извержений.
Для сохранения биологического разнообразия озеро Эльгыгытгын было объявлено памятником природы Чукотки.
В озере водится три вида рыб, один из которых является эндемиком.
В озеро впадает чуть более 50 рек и речушек. А вытекает всего одна — река Энмываам. Название с чукотского языка переводится как "река со скалистыми берегами". Речка на самом деле проложила себе путь в скалистой местности. Длина реки составляет 285 км, а её бассейн составляет аж 11 900 км².

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Метки: Север России   Эльгыгытгын   кратерные озёра   озёра России   озёра Чукотки   русский север   ударные озёра   
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8  комментариев
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Олег Белов Полчаса назад
Пришлось немного погугить, что б утолить любопытство:
Населяют озеро только 3 вида гольцов. Один из них крупный хищник боганидская палия, похожая на гольцов из крупных озер Таймыра. В Эльгыгытгыне боганидская палия достигает немалых размеров весом больше 9 килограммов, а есть сведения и о 15-килограммовых гигантах. Два других вида мелкие планктоноядные гольцы, живущие в основном на больших глубинах, являются эндемиками этого озера и больше нигде не встречаются.
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9k
Летучий Мыш 17 минут назад
Ну, после Эйяфйатлайокудль Эльгыгытгын зашло, как родное
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6k
Андрей Крылов 17 минут назад
Интересное место. Лично дя меня интереснее всего что там принёс метиорит. А ринести он мог много интересного. От банальных алмазов и тяжелых металлов, до всякого разного что ещё престоит откопать и оценить научно. Даже если там упало что-то не столь "забаное. Кулок льда? Вряд ли. Сукоре железный метеорит., раз долетел. А там мало ли какие интересные примеси. На много лет эта воронка может обеспечить учёных разных интересными темами.
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89k
parallax Час назад
"В бассейне реки Энмываама обнаружены значительны запасы молибдена, золота, серебра и ртути."

Трындец речке.
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Никифоридис

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