Эльгыгытгын — озеро нетающего льда

В озеро впадает чуть более 50 рек и речушек. А вытекает всего одна — река Энмываам. Название с чукотского языка переводится как "река со скалистыми берегами". Речка на самом деле проложила себе путь в скалистой местности. Длина реки составляет 285 км, а её бассейн составляет аж 11 900 км².