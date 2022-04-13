Винтажные фото с жуткими пасхальными кроликами

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Откуда берутся детские страхи? Стоит только взглянуть на винтажных пасхальных кроликов, и даже взрослому станет не по себе. Посмотрим на небольшую подборку ретро-фото детей с жутковатыми пасхальными кроликами.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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