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Браслет двойного назначения: китайцы жалуются на слежку во время карантина

Браслет двойного назначения: китайцы жалуются на слежку во время карантина

Автор:
15 июля 2022 21:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Китай   браслет   изоляция   история   коронавирус   наблюдение   пандемия   скандал   
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Коронавирусная инфекция не отступает, очередная волна и новые штаммы вынуждают вводить ограничения вплоть до изоляции.

В Китае с этим не шутят: при введении изоляции власти пристально следят за тем, чтобы люди не нарушали устанавливали правила передвижения.

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Естественно, невозможно установить личный контроль за каждым гражданином, не прибегнув к современным технологиям. В Китае разразился скандал из-за того, что жители заподозрили браслеты, измеряющие температуру, в двойном назначении. В местной социальной сети Weibo пользователи выдвинули гипотезу о том, что браслеты могут передавать гео-данные. Один местный техноблогер под ником Dahongmao, который тоже получил данный гаджет, подтвердил опасения людей.

"Если браслет может подключаться к интернету, он наверняка может записывать и мои передвижения, а это уже похоже на электронные наручники. Я не собираюсь это носить. Если хотите измерить мою температуру, просто придите ко мне домой, это нормально", - заявил Dahongmao.

После того, как пользователи начали публиковать аналогичные жалобы, техноблогер сообщил, что к нему обратились из социальных служб, чтобы забрать браслет из-за шквала жалоб на устройство.

Устройство изобрела компания Beijing Microsense Technology, которая была создана весной 2020 года на пике распространения коронавирусной инфекции. Сейчас власти Пекина заявили о том, что самоизоляция нужна лишь для тех граждан, которые прибыли в столицу из районов, где повышен уровень заражения Covid-19.

Источник:

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Метки: Китай   браслет   изоляция   история   коронавирус   наблюдение   пандемия   скандал   
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1  комментарий
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ZORRO 7 минут назад
Яндекс отслеживал людей на карантине по мобильникам в Москве. И ничего.
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Александр Невский
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