Браслет двойного назначения: китайцы жалуются на слежку во время карантина

После того, как пользователи начали публиковать аналогичные жалобы, техноблогер сообщил, что к нему обратились из социальных служб, чтобы забрать браслет из-за шквала жалоб на устройство.

Устройство изобрела компания Beijing Microsense Technology, которая была создана весной 2020 года на пике распространения коронавирусной инфекции. Сейчас власти Пекина заявили о том, что самоизоляция нужна лишь для тех граждан, которые прибыли в столицу из районов, где повышен уровень заражения Covid-19.