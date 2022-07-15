Браслет двойного назначения: китайцы жалуются на слежку во время карантина

Коронавирусная инфекция не отступает, очередная волна и новые штаммы вынуждают вводить ограничения вплоть до изоляции.
В Китае с этим не шутят: при введении изоляции власти пристально следят за тем, чтобы люди не нарушали устанавливали правила передвижения.
Естественно, невозможно установить личный контроль за каждым гражданином, не прибегнув к современным технологиям. В Китае разразился скандал из-за того, что жители заподозрили браслеты, измеряющие температуру, в двойном назначении. В местной социальной сети Weibo пользователи выдвинули гипотезу о том, что браслеты могут передавать гео-данные. Один местный техноблогер под ником Dahongmao, который тоже получил данный гаджет, подтвердил опасения людей.
"Если браслет может подключаться к интернету, он наверняка может записывать и мои передвижения, а это уже похоже на электронные наручники. Я не собираюсь это носить. Если хотите измерить мою температуру, просто придите ко мне домой, это нормально", - заявил Dahongmao.
После того, как пользователи начали публиковать аналогичные жалобы, техноблогер сообщил, что к нему обратились из социальных служб, чтобы забрать браслет из-за шквала жалоб на устройство.
Устройство изобрела компания Beijing Microsense Technology, которая была создана весной 2020 года на пике распространения коронавирусной инфекции. Сейчас власти Пекина заявили о том, что самоизоляция нужна лишь для тех граждан, которые прибыли в столицу из районов, где повышен уровень заражения Covid-19.
Источник:
АНТИФИШКИ
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