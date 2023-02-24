Необычная история "Незаконченной церкви" на Бермудских островах

Самое забавное, что церковь эту в городе Сент-Джордж начали строить вместо по-настоящему старой церкви Святого Петра – немного устаревшей, да ещё и разрушенной в результате шторма. Там здание пострадало настолько сильно, что восстанавливать на тот момент его было слишком трудоёмко – проще построить новую.

Но и новую, как вы поняли, местные жители так и не построили. Причин было несколько – от банальной нехватки денег до странной неразберихи, в результате которой церковь Святого Петра решили всё же восстановить.