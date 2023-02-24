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Необычная история "Незаконченной церкви" на Бермудских островах

Необычная история "Незаконченной церкви" на Бермудских островах

Автор:
24 февраля 2023 09:28
Сообщество : ФотоМир
Метки: Бермудские острова   Церковь   в мире   история   факты   фото   
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На Бермудских островах есть достопримечательность под названием "Незаконченная церковь". Название это надо понимать буквально. Несмотря на руины, выглядящие как памятник Средневековья, строительство началось в 1847-м году – а в итоге так и не закончилось.

Самое забавное, что церковь эту в городе Сент-Джордж начали строить вместо по-настоящему старой церкви Святого Петра – немного устаревшей, да ещё и разрушенной в результате шторма. Там здание пострадало настолько сильно, что восстанавливать на тот момент его было слишком трудоёмко – проще построить новую.

Но и новую, как вы поняли, местные жители так и не построили. Причин было несколько – от банальной нехватки денег до странной неразберихи, в результате которой церковь Святого Петра решили всё же восстановить.

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В итоге средства "из одного кармана" пришлось разделить на две части и стройка затянулась. Чтоб понять, насколько, то надо знать следующее – окончательно крест на строительстве пришлось поставить в 1926-м году.

Правда, считается, что строить перестали ещё в 1899-м году, но, видимо, какие-то надежды всё же оставались.

Но тут недостроенный храм настигла судьба "старшего брата", то есть церкви Святого Петра. Проще говоря, в результате очередного шторма то, что было готово, можно было начинать восстанавливать.

В итоге местное сообщество решило больше не распыляться, завершило восстановление старой церкви и много десятилетий про ту неудачную попытку не вспоминали.

Развалины, открытые солнцу, ветру и дождям, стали и правда похожи на что-то древнее, получили соответствующий шарм и в какой-то момент обратили на себя внимание как "историческая ценность".

В итоге вокруг руин всё расчистили, облагородили и The Unfinished Church стала настоящим местным "культурным центром".

В том смысле, что сюда стали водить туристов, да и местные жители решили, что в антураже древних стен отлично проводятся вечеринки, празднуются свадьбы и даже проводятся церковные службы.

В итоге в городе Святого Георгия теперь две церкви – хоть одна и в таком вот виде, зато среди туристов она даже более популярна, чем "настоящая". А могло не быть ни одной, потому что от полного сноса старого храма в своё время (то есть в середине 19-го века) жителей уберёг только страх.

И это тоже довольно интересный факт. Оказывается, жители Сент-Джорджа побоялись, что из-за разрушения кладбища, которое находилось рядом с церковью Святого Петра, в городе начнутся болезни и мор. В общем, и мора избежали, и церковь сохранили, да ещё и получили теперь "модную локацию".


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Метки: Бермудские острова   Церковь   в мире   история   факты   фото   
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