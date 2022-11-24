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История создания, недолгого существования и предсказуемого бесславного конца «русской народной армии»

История создания, недолгого существования и предсказуемого бесславного конца «русской народной армии»

Автор:
24 ноября 2022 15:11
Сообщество : RealFishki
Метки: Архангельский   Бажанов   СССР   Союз   армия   история   маннергейм   опыт   финляндия   формирование   
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Может прозвучать комично, но начало истории действительно выглядит как анекдот: собрались как-то один финский высокопоставленный военный, бывший секретарь Политбюро и группа белоэмигрантов. И решили некую структуру запилить.

И так как генерал Власов на тот момент еще не родился (знаменательная встреча произошло где-то в 1939-1940 гг., за пару лет до  его появления на свет), то название проекту дали помпезное и длинноватое – «русская народная армия».

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По замыслу создателей, ее участники должны были биться, собственно, с… красноармейцами. А формировалась «армия» из советских пленных, которых должны были поставить под ружье белогвардейцы. Увы, но красных командиров под рукой не оказалось.

Итак, объектом внимания белоэмигрантов, участвовавших, кстати, в Гражданской войне в Испании, стала Финляндия. Они готовы были воевать на чьей угодно стороне, только бы насолить Красной Армии. Карл Густав Эмиль Маннергейм настороженно отнесся к предложению «белых». Но, будучи ярым противником советского режима, посчитал, что русский фактор будет эффективен в этой борьбе. На Маннергейма вышел белый генерал Алексей Петрович Архангельский с очень заманчивым предложением:

Наше участие и помощь Финляндии должны были выразиться не в виде простой живой силы, а в качестве специалистов разного рода для работы в тылу Красной армии для поднятия и Гражданской войны в СССР.

Карл Густав думал некоторое время, сомневался. Но потом все же решил принять помощь Архангельского. И так родилась «русская народная армия». Потом к заговорщикам присоединился Борис Георгиевич Бажанов.

Строго говоря, личным секретарем Сталина он не был. Секретарем Партбюро – да. В 1928 году он сбежал из Союза, осел в Париже, в разное время сотрудничал с англичанами, финнами, а потом и с нацистами.

После присоединения к Маннергейму и Архангельскому Бажанов был несколько разочарован: за громким названием не было никакой армии. Даже роты, не то что армии. При этом по воспоминаниям Бажанова:

  • белоэмигранты относятся с презрением к советским пленным, те же ненавидят их, друг друга они вообще не понимают («говорили на разных языках»);
  • финская и белоэмигрантская агитации плохо действуют на советских пленных.

В общем, планов было громадье, на Ленинград идти собирались. А по факту едва ли набиралось полсотни человек, давших свое согласие на участие в этом сомнительном прожекте.

Советско-финская война вскоре завершилась. Бажанов вместе с белоэмигрантами сделал ноги. А пленных красноармейцев финны вернули в СССР. Где их ждала незавидная, но закономерная участь – расстрел.

Впоследствии этот странный, но все же опыт используют уже немцы (кстати, при задействовании тех же персонажей), чтобы создавать «власовцев» и другие подобные им антисоветские формирования.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Архангельский   Бажанов   СССР   Союз   армия   история   маннергейм   опыт   финляндия   формирование   
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5  комментариев
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21k
Слепой Пью 2 часа назад
В 1939-м генерал Власов ишшо не родился???
Дядя, ты дурак?
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18k
alexis Час назад
Что за лажа? Вот Маннергейм.
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16k
Дядюшка Ау Час назад
А зачем фотку Якова Блюмкина за подписью, что это Бажанов запостили?
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