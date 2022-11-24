История создания, недолгого существования и предсказуемого бесславного конца «русской народной армии»

Карл Густав думал некоторое время, сомневался. Но потом все же решил принять помощь Архангельского. И так родилась «русская народная армия». Потом к заговорщикам присоединился Борис Георгиевич Бажанов.

Строго говоря, личным секретарем Сталина он не был. Секретарем Партбюро – да. В 1928 году он сбежал из Союза, осел в Париже, в разное время сотрудничал с англичанами, финнами, а потом и с нацистами.

После присоединения к Маннергейму и Архангельскому Бажанов был несколько разочарован: за громким названием не было никакой армии. Даже роты, не то что армии. При этом по воспоминаниям Бажанова: