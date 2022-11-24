История создания, недолгого существования и предсказуемого бесславного конца «русской народной армии»

Может прозвучать комично, но начало истории действительно выглядит как анекдот: собрались как-то один финский высокопоставленный военный, бывший секретарь Политбюро и группа белоэмигрантов. И решили некую структуру запилить.
И так как генерал Власов на тот момент еще не родился (знаменательная встреча произошло где-то в 1939-1940 гг., за пару лет до его появления на свет), то название проекту дали помпезное и длинноватое – «русская народная армия».
По замыслу создателей, ее участники должны были биться, собственно, с… красноармейцами. А формировалась «армия» из советских пленных, которых должны были поставить под ружье белогвардейцы. Увы, но красных командиров под рукой не оказалось.
Итак, объектом внимания белоэмигрантов, участвовавших, кстати, в Гражданской войне в Испании, стала Финляндия. Они готовы были воевать на чьей угодно стороне, только бы насолить Красной Армии. Карл Густав Эмиль Маннергейм настороженно отнесся к предложению «белых». Но, будучи ярым противником советского режима, посчитал, что русский фактор будет эффективен в этой борьбе. На Маннергейма вышел белый генерал Алексей Петрович Архангельский с очень заманчивым предложением:
Наше участие и помощь Финляндии должны были выразиться не в виде простой живой силы, а в качестве специалистов разного рода для работы в тылу Красной армии для поднятия и Гражданской войны в СССР.
Карл Густав думал некоторое время, сомневался. Но потом все же решил принять помощь Архангельского. И так родилась «русская народная армия». Потом к заговорщикам присоединился Борис Георгиевич Бажанов.
Строго говоря, личным секретарем Сталина он не был. Секретарем Партбюро – да. В 1928 году он сбежал из Союза, осел в Париже, в разное время сотрудничал с англичанами, финнами, а потом и с нацистами.
После присоединения к Маннергейму и Архангельскому Бажанов был несколько разочарован: за громким названием не было никакой армии. Даже роты, не то что армии. При этом по воспоминаниям Бажанова:
- белоэмигранты относятся с презрением к советским пленным, те же ненавидят их, друг друга они вообще не понимают («говорили на разных языках»);
- финская и белоэмигрантская агитации плохо действуют на советских пленных.
В общем, планов было громадье, на Ленинград идти собирались. А по факту едва ли набиралось полсотни человек, давших свое согласие на участие в этом сомнительном прожекте.
Советско-финская война вскоре завершилась. Бажанов вместе с белоэмигрантами сделал ноги. А пленных красноармейцев финны вернули в СССР. Где их ждала незавидная, но закономерная участь – расстрел.
Впоследствии этот странный, но все же опыт используют уже немцы (кстати, при задействовании тех же персонажей), чтобы создавать «власовцев» и другие подобные им антисоветские формирования.
Источник:
АНТИФИШКИ
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