Российские школьники завоевали 3 золотых и 4 серебряных медали на Международном конкурсе юных изобретателей⁠⁠

Россия представляла 7 проектов, автор каждого из них вернулся с медалью.
В составе команды были ребята из Москвы (2 золота), Екатеринбурга (золото), Перми (серебро), Свободного (2 серебра) и Бора (серебро).
Изобретения наших ребят вызвали ажиотаж среди иностранных коллег и сверстников, привлекли внимание международных судей.
Золото:
Анастасия Елисеева (Центр технического творчества ГБПОУ города Москвы "Воробьевы горы") разработала персональное устройство мониторинга аускультации (метод медицинской диагностики, заключающийся в выслушивании звуков).
Устройство работает по принципу стетоскопа: прикрепляется к телу, слушает звуки аускультации и записывает их на носитель. Благодаря звукозаписи, врач получает доступ к необходимой информации в любое время, независимо от местонахождения пациента.
Александр Сухоцкий (Центр технического творчества ГБПОУ города Москвы "Воробьевы горы") создал контейнер "Помощник" для автоматического, безопасного дозирования лекарств, который выдает больным лекарства по времени.
Также Александр был отмечен специальными наградами в номинации "Лучший участник Международного конкурса юных изобретателей".
Константин Базуев из Екатеринбурга создал "Рельсоход" - систему воздушного мониторинга безопасности движения поездов с применением беспилотника и элементов ИИ.
Серебро:
Александр Смуров из города Бор сконструировал рабочий прототип автомобиля на водородном топливном элементе в масштабе 1 к 18.
В ходе изучения химических и физических свойств водорода, он выявил, что именно этот элемент является лучшей заменой устоявшихся способов хранения и транспортировки энергии.
Егор Копытов из Перми разработал питьевой фонтанчик, который создавал для своего кота, страдающего мочекаменной болезнью. Устройство освежает, аэрирует и очищает воду.
Девочки из города Свободный Амурской области разработали решения для железной дороги.
Анжелика Исаченко представила гибридную автосцепку, а Анна Козлова - торцевую модернизацию буксы. Помимо медалей они получили специальный приз от Евразийского патентного ведомства "Взгляд в будущее".
IX Международная выставка юных изобретателей International Young Inventors Award проходила на острове Бали (Индонезия).
Всего было представлено свыше 350 разработок от более 1000 участников из 32 стран: Индонезия, Канада, Хорватия, Китай, Египет, Франция, Германия, Гонконг, Иран, Ирак, Япония, Иордания, Казахстан, Ливан, Макао, Малайзия, Марокко, Палестина, Филиппины, Польша, Румыния, Россия, Саудовская Аравия, Южная Корея, Шри-Ланка, Таиланд, Турция, Тайвань, США, Катар, Индия и Вьетнам.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Анастасия Елисеева - подключила микрофон и интернет к Ардуино.
Серебро:
Александр Смуров - смог заменить батарейку в игрушке.
ну и т.д.
Очень напоминает конкурсы начальной американской школы для детей с отставанием в развитии.