Снежные барсы: невидимые хозяева гор

Перенесёмся из своих уютных и тёплых квартир на самую вершину мира – в горы, на высоту 3-4 тысяч метров над уровнем моря, где обрываются в пропасть крутые скалы и возвышаются непроходимые ущелья. Здесь воет пронзительный ветер, лицо колет снежно-ледяная крошка, разреженного воздуха не хватает для полноценного вдоха, а температура морозной ночью может упасть до -45 °C.
Именно эти суровые места избрал для жизни высокогорный отшельник – снежный барс, который до сих пор остается одним из самых загадочных и неуловимых кошачьих в мире. В русском языке этот хищник также носит загадочно-мурчащее название ирбис.
Ареал снежного барса ограничен горами Центральной Азии. В России это Алтай, Саяны, горы Бурятии и просторы Тывы. В ареале барса 19 особо охраняемых природных территорий (ООПТ): это заповедники «Убсунурская котловина», «Катунский», «Хакасский», национальные парки «Сайлюгемский», «Тункинский», природные парки «Белуха», «Зона покоя Укок», «Ак-Чолушпа» и другие. Россия является самой северной из 12 стран ареала редкого пятнистого хищника (самая южная – Индия).
Во всем мире барсы относятся к уязвимым видам под угрозой вымирания – на Земле их осталось всего несколько тысяч. Из этих нескольких тысяч в нашей стране обитают несколько десятков (70-90 особей, судя по последним данным).
Популяция этих хищников никогда не была многочисленной – здесь выживают только сильнейшие – но за XX век она сильно сократилась. За прошлое столетие люди истребили тысячи барсов. Официально охоту на эту пятнистую кошку запретили в 1975 году, но и сейчас браконьеры остаются актуальной угрозой для редких кошек (сокращение кормовой базы тоже влияет на упадок численности).
В России барс не только включен в Красную книгу, но и является приоритетным видом федерального проекта по сохранению разнообразия нацпроекта «Экология» – это значит, что восстановлению популяции этих диких кошачьих уделяется особое внимание на всех уровнях.
Увидеть снежного барса в естественной среде обитания – задача практически невыполнимая даже для человека с навороченной оптикой и знанием всех нехоженых троп в горах. Дымчатый окрас с расплывчатыми чёрными пятнами помогает хищнику сливаться с пейзажем среди заснеженных скал и ущелий.
Такая маскировка делает его идеальным охотником – добычей чаще всего становятся горные козлы, реже – кабарга. При нехватке крупной добычи барсы могут поживиться сусликами, сурками и птицами. Нападают они обычно из засады, в идеале сверху, чтобы можно было обрушиться на спину жертвы, как снег на голову.
Добывая пищу, барсы делают ставку не на грубую силу, а на скорость и маневренность, и во время погони (если таковая случается) демонстрируют чудеса акробатики – они могут перепрыгивать пропасти, менять направление в прыжке, отскакивая от скал, и развивать скорость до 65 км/ч на малоподходящей для бега местности.
Интересный факт
Снежные барсы могут одним прыжком перемахнуть промежуток, в несколько раз превышающий длину их туловища. В этом им помогают относительно короткие, но мощные лапы, а также длинный и гибкий поясничный отдел позвоночника – таким образом во время погони ирбисы могут сжиматься и вытягиваться, чтобы с каждым прыжком преодолевать все большее расстояние.
Если смотреть на внешность и повадки снежного барса, может показаться, что он будто соткан из стихии, в которой живёт – из беспощадных метелей, снежной пыли и ветра.
Главная гордость барса – это его хвост
Толстый, пышный и длинный (такой же длины, как туловище), хвост выполняет сразу несколько полезных функций:
- помогает сохранять равновесие во время головокружительных прыжков по скалам;
- служит безошибочным индикатором настроения при редких встречах с сородичами;
- согревает своего хозяина в морозные ночи – ложась спать, барс может обернуть хвост вокруг себя, уткнувшись носом в густой мех.
Интересный факт
Кстати про мех – он у ирбиса длиннее, чем у большинства других кошек (около 12 сантиметров на животе – чтобы обогревать органы, и примерно пять сантиметров на боках и спине). Густая шерсть с плотным подшёрстком задерживает теплый воздух у кожи. Такая шуба позволяет ирбису мирно дремать на снежном покрывале под открытым небом, покрываясь мягкой порошей.
Посоревноваться в длине и густоте меха с барсом могут разве что манул или амурский тигр, обитатели не менее суровых краёв.
Глотка ирбиса устроена таким образом, что он физически не может рычать. Вместо этого эти кошки шипят, ворчат и даже странным образом вопят.
Послушайте снежного барса, исполняющего брачные песни, на съёмке ниже. Видео получено с помощью специализированных полевых камер, установленных вдоль естественных троп обитания хищника в долине Хаплу в Балтистане (Пакистан) среди Гималаев.
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В России численность снежного барса сейчас стабильна и даже растёт. Так, весной завершился полномасштабный учет этой дикой кошки. Эксперты оценили численность редкого вида кошачьих в 73-75 особей (но стоит иметь в виду, что некоторые барсы могут избегать любых учётов, обитая в самых труднодоступных местах и скрываясь от зорких взглядов специалистов).
А в начале осени в Республике Алтай подошла к концу XV Добровольческая экспедиция «По следам снежного барса» – энтузиасты под руководством опытных следопытов и научных сотрудников отправились в горы, чтобы внести свой вклад в дело спасения ирбиса.
Участники экспедиции проверили 44 установленные ранее фотоловушки и зафиксировали присутствие на хребте Чихачёва семи снежных барсов. Хребет Чихачёва — это важный коридор, по которому снежные кошки путешествуют из России в Монголию и обратно.
Учёт проводится на основе методических рекомендаций по организации и проведению мониторинга снежного барса в России, утвержденных Минприроды.
Восстановление популяции снежного барса – один из самых значимых реализуемых проектов на ООПТ, которые относятся к ареалу этих зверей.
Этим летом министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов представил доклад Владимиру Путину о работе министерства по сохранению биоразнообразия страны. За барсов там замолвлено слово: чтобы восстановить и сохранить численность ирбисов, в 2024 году в Красноярском крае планируется открытие Центра развития снежного барса.
«Снежный барс – это достояние нашей страны, символ Алтая и Саян. Единственный вид крупных кошек, который обитает в суровых условиях высокогорий, и поэтому его численность всегда была невелика. В нашей стране ирбис находится на северной периферии своего ареала, вдобавок неконтролируемая охота в прошлом поставила снежного барса практически на грань вымирания. В задачи природоохранной работы нашей страны входит не просто сохранить ирбиса, стабилизировав его численность, но и увеличить популяцию. Для этого необходимо больше знаний об этом хищнике. Из-за трудноступности его местообитаний многие аспекты его биологии до сих пор мало изучены. Для этого мы, в частности, и создаем центр реинтродукции снежного барса в Красноярском крае».
Александр Козлов
глава Минприроды России
Первая постоялица Центра – жертва браконьеров из Таджикистана самка ирбиса по имени Аксу с перебитой капканом задней лапой. Несколько лет назад её вместе с двумя другими барсами привезли в Россию.
«Земляков» хищницы, самца и самку, выпустили в дикую природу на территории Саяно-Шушенского заповедника, но Аксу бы там не выжила. Снежную кошку выходили: сейчас она живёт в Пермском зоопарке и ожидается, что она родит здоровое потомство – возможно, её котята будут патрулировать собственные горные территории на диких заповедных землях.
Для воспитания барсов, которых планируют выпустить в свободную жизнь, нужны специальные условия – их и планируют создать в Центре. Место для будущей реинтродукции определили между территориями парка «Роев ручей» и национального парка «Красноярские Столбы». Здесь юных снежных барсов будут обучать охоте, а впоследствии выпускать на волю в Саяно-Шушенский заповедник.
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И ещё хочу подтвердить, что у нас в стране реально много делается для восстановления численности редких животных и принятая программа реально работает.