Снежные барсы: невидимые хозяева гор

Ареал снежного барса ограничен горами Центральной Азии. В России это Алтай, Саяны, горы Бурятии и просторы Тывы. В ареале барса 19 особо охраняемых природных территорий (ООПТ): это заповедники «Убсунурская котловина», «Катунский», «Хакасский», национальные парки «Сайлюгемский», «Тункинский», природные парки «Белуха», «Зона покоя Укок», «Ак-Чолушпа» и другие. Россия является самой северной из 12 стран ареала редкого пятнистого хищника (самая южная – Индия).





Во всем мире барсы относятся к уязвимым видам под угрозой вымирания – на Земле их осталось всего несколько тысяч. Из этих нескольких тысяч в нашей стране обитают несколько десятков (70-90 особей, судя по последним данным).





Популяция этих хищников никогда не была многочисленной – здесь выживают только сильнейшие – но за XX век она сильно сократилась. За прошлое столетие люди истребили тысячи барсов. Официально охоту на эту пятнистую кошку запретили в 1975 году, но и сейчас браконьеры остаются актуальной угрозой для редких кошек (сокращение кормовой базы тоже влияет на упадок численности).





В России барс не только включен в Красную книгу, но и является приоритетным видом федерального проекта по сохранению разнообразия нацпроекта «Экология» – это значит, что восстановлению популяции этих диких кошачьих уделяется особое внимание на всех уровнях.



