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Жадность и творчество: куда пропали «Новые русские бабки»?

Жадность и творчество: куда пропали «Новые русские бабки»?

Автор:
24 ноября 2022 01:27
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Касилов   Новые русские бабки   Чванов   звёзды   знаменитости   кривое зеркало   петросян   
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Дуэт «Новые русские бабки» знаком многим, ведь Матрёна и Цветочек на протяжении десятилетий были завсегдатаями российских юмористических программ. Однако в последнее они пропали с радаров. Как развивалась карьера артистов Игоря Касилова и Сергея Чванова, скрывавшихся под яркими платочками, и где они сейчас?

До появления «Новых русских бабок» артисты совместно трудились в самарской телекомпании «ЛИК», однако в 90-х решили создать столь яркий дуэт. Изначально они выступали в тольяттинской передаче «Десерт».


Несмотря на то, что Чванову и Касилову удалось завоевать любовь публики, стоит отметить, что они не первые мужчины, перевоплощавшиеся в старушек. До них был другой советский дуэт. Актёры Вадим Тонков и Борис Владимиров выступали в образах Вероники Маврикиевны и Авдотьи Никитичны.

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В 1999 году дуэт «Новые русские бабки» поднялся на новый уровень, попав в «Кубок юмора» Петросяна. В этом же году они получили возможность провести свой первый крупный сольный концерт, а после заполонили собой российские каналы, появляясь сразу в нескольких шоу – от «Смехопонарамы» до «Кривого зеркала».

К слову о последнем. В «Кривом зеркале» они выступали до 2009 года, пока не случился конфликт с руководством. Касилов и Чванов стали требовать с Петросяна заоблачные гонорары, а тот, в свою очередь, не мог удовлетворить их финансовые запросы. Да и вряд ли хотел.

После ухода с «Кривого зеркала» они продолжили  выступать в других передачах, однако из-за жадности карьера уже начала идти на спад. До 2018 года они вели с Басковым шоу «Субботний вечер» и даже появлялись в кино, но после пропали с экранов.


Стоит отметить, что на протяжении всей карьеры, артистов окружала не только всенародная любовь. Дуэт неоднократно подвергали критике за примитивные, «бородатые» и пошлые шутки. Так, например, Александр Друзь называл их творчество низкопробным.


Но чем же они занимаются сейчас?

Игорь Касилов (Цветочек) вместе со своей супругой, бывшей актрисой Еленой Назаренко занимается воспитанием сына, а также выступает на театральной сцене, примеряя на себя не только комедийные образы.

Сергей Чванов (Матрёна) также занимается воспитанием двоих детей. Кроме того, он работает телеведущим и иногда выступает в российских городах с «Цветочком». А ведь мог пойти по пути науки, поскольку в молодости оканчивал Политехнический институт.

А как вы считаете, долго бы ещё существовал этот дуэт, если бы их финансовые запросы были удовлетворены? Или «Новым русским бабкам» уже давно пора было уйти на покой?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Касилов   Новые русские бабки   Чванов   звёзды   знаменитости   кривое зеркало   петросян   
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3  комментария
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17k
Вася Час назад
Пиз.дец. фишки превращаются в филиал одноклассников и майл ру
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89k
parallax 19 минут назад
А что там с биткоином?
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24k
pssst 46 минут назад
давайте лучше про хохлов
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Антибиотик
Научись причины всех своих проблем в себе находить. Тогда и проблем меньше станет.
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