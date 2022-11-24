Жадность и творчество: куда пропали «Новые русские бабки»?

После ухода с «Кривого зеркала» они продолжили выступать в других передачах, однако из-за жадности карьера уже начала идти на спад. До 2018 года они вели с Басковым шоу «Субботний вечер» и даже появлялись в кино, но после пропали с экранов.

Стоит отметить, что на протяжении всей карьеры, артистов окружала не только всенародная любовь. Дуэт неоднократно подвергали критике за примитивные, «бородатые» и пошлые шутки. Так, например, Александр Друзь называл их творчество низкопробным.

Но чем же они занимаются сейчас?