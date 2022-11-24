Жадность и творчество: куда пропали «Новые русские бабки»?

Дуэт «Новые русские бабки» знаком многим, ведь Матрёна и Цветочек на протяжении десятилетий были завсегдатаями российских юмористических программ. Однако в последнее они пропали с радаров. Как развивалась карьера артистов Игоря Касилова и Сергея Чванова, скрывавшихся под яркими платочками, и где они сейчас?
До появления «Новых русских бабок» артисты совместно трудились в самарской телекомпании «ЛИК», однако в 90-х решили создать столь яркий дуэт. Изначально они выступали в тольяттинской передаче «Десерт».
Несмотря на то, что Чванову и Касилову удалось завоевать любовь публики, стоит отметить, что они не первые мужчины, перевоплощавшиеся в старушек. До них был другой советский дуэт. Актёры Вадим Тонков и Борис Владимиров выступали в образах Вероники Маврикиевны и Авдотьи Никитичны.
В 1999 году дуэт «Новые русские бабки» поднялся на новый уровень, попав в «Кубок юмора» Петросяна. В этом же году они получили возможность провести свой первый крупный сольный концерт, а после заполонили собой российские каналы, появляясь сразу в нескольких шоу – от «Смехопонарамы» до «Кривого зеркала».
К слову о последнем. В «Кривом зеркале» они выступали до 2009 года, пока не случился конфликт с руководством. Касилов и Чванов стали требовать с Петросяна заоблачные гонорары, а тот, в свою очередь, не мог удовлетворить их финансовые запросы. Да и вряд ли хотел.
После ухода с «Кривого зеркала» они продолжили выступать в других передачах, однако из-за жадности карьера уже начала идти на спад. До 2018 года они вели с Басковым шоу «Субботний вечер» и даже появлялись в кино, но после пропали с экранов.
Стоит отметить, что на протяжении всей карьеры, артистов окружала не только всенародная любовь. Дуэт неоднократно подвергали критике за примитивные, «бородатые» и пошлые шутки. Так, например, Александр Друзь называл их творчество низкопробным.
Но чем же они занимаются сейчас?
Игорь Касилов (Цветочек) вместе со своей супругой, бывшей актрисой Еленой Назаренко занимается воспитанием сына, а также выступает на театральной сцене, примеряя на себя не только комедийные образы.
Сергей Чванов (Матрёна) также занимается воспитанием двоих детей. Кроме того, он работает телеведущим и иногда выступает в российских городах с «Цветочком». А ведь мог пойти по пути науки, поскольку в молодости оканчивал Политехнический институт.
А как вы считаете, долго бы ещё существовал этот дуэт, если бы их финансовые запросы были удовлетворены? Или «Новым русским бабкам» уже давно пора было уйти на покой?
Источник:
АНТИФИШКИ
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