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Художник переносит современных знаменитостей на классические картины

Художник переносит современных знаменитостей на классические картины

Автор:
14 ноября 2022 19:45
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: photoshop   звезды   знаменитости   искусство   классические картины   творчество   фотошоп мастера   
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С помощью Photoshop французский художник Кьес (Kyès) демонстрирует, как бы выглядели знаменитые актеры и музыканты, если бы позировали для портрета в стиле неоклассицизма много веков назад. Хотя Кьес начинал с французских рэперов, теперь его портфолио включает таких звёзд, как Аня Тейлор-Джой, Рианна и Мик Джаггер. Однако он остается верным своим корням и не забывает о французских знаменитостях, включая оскароносную Марион Котийяр.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: photoshop   звезды   знаменитости   искусство   классические картины   творчество   фотошоп мастера   
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9  комментариев
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16k
Александр 2 часа назад
Всякие Тайсоны тут были бы уместны
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16k
Ал 21 минуту назад
снова негры-аристократы )
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15k
K7OO Полчаса назад
Ну и зачем нужно популяризировать творчество идиота с тяжелой формой толерастии головного мозга? Пусть узкопрофильные специалисты им занимаются.
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43k
lsmipq 39 минут назад
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1k
КАКАнгел 46 минут назад
не было тату и пирсинга . нет тату были но это были или конкретные портаки матросов или узоры племени маори (что явно не сочетается с европейским костюмом ) или клейма коленным железом и это тоже было не почетным.
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9k
Shtoppi Час назад
Lil Nas X вот прям оч. хорошо получился, соответствует нынешним западным тенденциям. губастый неггер - расфуфыренный педераст

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21k
SolomonA Час назад
Рианна, Тайсон, и другие представители негроидной расы могли позировать только так:
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