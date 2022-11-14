Художник переносит современных знаменитостей на классические картины

С помощью Photoshop французский художник Кьес (Kyès) демонстрирует, как бы выглядели знаменитые актеры и музыканты, если бы позировали для портрета в стиле неоклассицизма много веков назад. Хотя Кьес начинал с французских рэперов, теперь его портфолио включает таких звёзд, как Аня Тейлор-Джой, Рианна и Мик Джаггер. Однако он остается верным своим корням и не забывает о французских знаменитостях, включая оскароносную Марион Котийяр.