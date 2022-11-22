17 фотографий доказывающих, что дружба крепкая не сломается

Нет сомнений в том, что настоящая дружба - один из самых драгоценных даров в жизни. Некоторые друзья приходят и уходят, но иногда нам везёт и самые близкие остаются рядом на всю жизнь. В этом посте вы увидите прекрасные примеры крепкой дружбы, проверенной годами.

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Лучшие друзья 0 Источник:

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И через 59 лет 0 Источник:

Мы повторили фото нас десятилетних, в 17 и в 29 лет 0 Источник:

Сейчас мы выглядим по - другому, но на самом деле мы мало изменились 0 Источник:

Моя подруга знает меня лучше, чем моя семья. Мы в 1962 году и сейчас 0 Источник:

Мы видели друг друга в худших состояниях 0 Источник:

Двадцать лет спустя 0 Источник:

Было сложно сделать такую же фотку через столько лет, но мы очень постарались 0 Источник:

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Что бы я без вас делала? 0 Источник:

Лучшие подруги на протяжении 60 лет 0 Источник:

Всю жизнь вместе 0 Источник:

Они решили делать одну и ту же фотографию, когда собираются вместе 0 Источник:

Она мне как сестра уже 76 лет 0 Источник:

Мы дружим на протяжении 18 лет 0

1980 год и 2015 год 0 Источник: