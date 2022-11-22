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17 фотографий доказывающих, что дружба крепкая не сломается

17 фотографий доказывающих, что дружба крепкая не сломается

Автор:
22 ноября 2022 21:50
Сообщество : ФотоМир
Метки: Доказывающие   Крепкая   Настоящая   Примеры   дар   драгоценный   дружба   
2307
18
Нет сомнений в том, что настоящая дружба - один из самых драгоценных даров в жизни. Некоторые друзья приходят и уходят, но иногда нам везёт и самые близкие остаются рядом на всю жизнь. В этом посте вы увидите прекрасные примеры крепкой дружбы, проверенной годами.
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Источник:

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Метки: Доказывающие   Крепкая   Настоящая   Примеры   дар   драгоценный   дружба   
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4  комментария
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38k
Александр 2 часа назад
В основном это означает только одно. Люди крепко привязаны к месту жительства и не переезжают. Мои детские друзья сейчас по всей России например, от Питера до Камчатки.
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2k
5010_BIRD Час назад
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