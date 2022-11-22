Длань невиновного с той стороны: страшная месть Джонни Фрэнка Гаррета

На Хэллоуин в 1983 году в Амарилло (Техас) жестоко убили монахиню, предварительно изнасиловав и изувечив пожилую женщину. До сестры Тадеи аналогичные случаи нападения на пожилых женщин уже встречались в окрестностях Амарилло. Все 10 подверглись насилию и истязаниям, одна не выжила.

Дело получило общественный резонанс, и народ требовал найти и наказать преступника. Не имея особых улик, полицейские прибегли к редкой мере: обратились к экстрасенсу. Ясновидящая заявила, что ей было видение убийцы: это подросток, живущий недалеко от монастыря, где произошло убийство.