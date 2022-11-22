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Длань невиновного с той стороны: страшная месть Джонни Фрэнка Гаррета

Длань невиновного с той стороны: страшная месть Джонни Фрэнка Гаррета

Автор:
22 ноября 2022 13:05
Сообщество : Криминал
Метки: Джон Гаррет   гибель   интересно   казнь   монахиня   насилие   преступник   проклятие   совпадение   убийство   
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Один раз – совпадение, два – случайность, а три – уже тенденция. А что если случаев 14?

Именно столько жизней прервалось в течение нескольких лет после казни американца Джона Гаррета. И все они имели определенное отношение к его гибели.

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На Хэллоуин в 1983 году в Амарилло (Техас) жестоко убили монахиню, предварительно изнасиловав и изувечив пожилую женщину. До сестры Тадеи аналогичные случаи нападения на пожилых женщин уже встречались в окрестностях Амарилло. Все 10 подверглись насилию и истязаниям, одна не выжила.

Дело получило общественный резонанс, и народ требовал найти и наказать преступника. Не имея особых улик, полицейские прибегли к редкой мере: обратились к экстрасенсу. Ясновидящая заявила, что ей было видение убийцы: это подросток, живущий недалеко от монастыря, где произошло убийство.

Под описание действительно попал 17-летний подросток Джон Гаррет, страдавший психическим расстройством. Джонни утверждал, что он ничего такого не делал. Но, видимо, давление оказывалось более чем серьезное. Начали появляться вещественные доказательств – волосы и отпечатки в келье сестры Тадеи. Потом вдруг появились свидетели, видевшие Джонни убегающим из монастыря в день убийства.

Доводы семьи никто не слушал. Адвокаты оказались не слишком компетентными. В итоге в 1992 году Гаррета казнили на электрическом стуле за убийство. Признание он так и не подписал. А перед смертью проклял всех, кто так или иначе был причастен к его смерти. А дальше случилось следующее:

  • Новелла Саммер – присяжная умерла через несколько дней после суда, упала с лестницы.
  • Дочь другого присяжного – Натана Шекелфорда случайно убили, а его сестра погибла под колесами  пьяного водителя.
  • Адвокат Гаррета вскоре умер от рака. Два других скончались позднее по той же причине.
  • Судмедэксперта Эрдеманна посадили за подделку отчетов о вскрытии, а жизнь его супруги оборвала онкология.
  • Два полицейских умерли от лейкемии.
  • Репортер Кэти Джонс, освещавшая историю в СМИ, попала в ДТП и погибла.
  • Юджин Паттерсон – якобы свидетель был найдет в своей машине мертвым. Причину гибели выяснить не удалось.
  • Уотли – заключенный, давший показания против Джонни в обмен на смягчение приговора, совершил после суда суицид.
  • Кэрол Мур – учительница парня, давшая против него показания, тоже наложила на себя руки. Спустя несколько лет то же самое сделала  ее дочь.
  • У последнего адвоката покончила с собой жена, а сын стал инвалидом после того, как его забыли в раскаленной на жаре машине.

Безусловно, в жизни бывают совпадения. Но чтобы в таком  количестве? Все больше людей в штате сходились во мнении, что из Джонни сделала козла отпущения. А правду раскрыло развитие современных технологий.

В 2004 году образец семенной жидкости, найденный на месте убийства монахини, сравнили с базой. И обнаружилось совпадение: сперма принадлежала кубинскому беженцу Леонсио Пересу Руэде, который уже был осужден за изнасилование. Он моментально сознался. И получил более «гуманный», если можно так выразиться, приговор: 45 лет тюрьмы.

Была ли череда смертей случайностью, или Джонни действительно мстил из могилы своим обидчикам в назидание другим?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Джон Гаррет   гибель   интересно   казнь   монахиня   насилие   преступник   проклятие   совпадение   убийство   
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8  комментариев
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28k
Levyathan Час назад
Так, РенТВ на фишках бывает частенько, а вот ТВ3, я вижу впервые.
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395
cfhfwby 5 минут назад
Если сильно покопаться в мартирологе посетителей фишек, то найдется немало проклятых и умерших, кого же за это клясть или благодарить?
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12k
Проктолог-иллюзионист 10 минут назад
Очень похоже на правду.
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26k
SerGProS 22 минуты назад
Жду историю про "черного дембеля".
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8k
ron Полчаса назад
Больше не буду читать фишки на работе.
Чуть не обосрался от страха.
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4k
Двестиграмм Полчаса назад
они друг на друга похожи
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23k
Serg2001 44 минуты назад
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648
ManA108 Час назад
Уууууу !Страшно?
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