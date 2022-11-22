Длань невиновного с той стороны: страшная месть Джонни Фрэнка Гаррета

Один раз – совпадение, два – случайность, а три – уже тенденция. А что если случаев 14?
Именно столько жизней прервалось в течение нескольких лет после казни американца Джона Гаррета. И все они имели определенное отношение к его гибели.
На Хэллоуин в 1983 году в Амарилло (Техас) жестоко убили монахиню, предварительно изнасиловав и изувечив пожилую женщину. До сестры Тадеи аналогичные случаи нападения на пожилых женщин уже встречались в окрестностях Амарилло. Все 10 подверглись насилию и истязаниям, одна не выжила.
Дело получило общественный резонанс, и народ требовал найти и наказать преступника. Не имея особых улик, полицейские прибегли к редкой мере: обратились к экстрасенсу. Ясновидящая заявила, что ей было видение убийцы: это подросток, живущий недалеко от монастыря, где произошло убийство.
Под описание действительно попал 17-летний подросток Джон Гаррет, страдавший психическим расстройством. Джонни утверждал, что он ничего такого не делал. Но, видимо, давление оказывалось более чем серьезное. Начали появляться вещественные доказательств – волосы и отпечатки в келье сестры Тадеи. Потом вдруг появились свидетели, видевшие Джонни убегающим из монастыря в день убийства.
Доводы семьи никто не слушал. Адвокаты оказались не слишком компетентными. В итоге в 1992 году Гаррета казнили на электрическом стуле за убийство. Признание он так и не подписал. А перед смертью проклял всех, кто так или иначе был причастен к его смерти. А дальше случилось следующее:
- Новелла Саммер – присяжная умерла через несколько дней после суда, упала с лестницы.
- Дочь другого присяжного – Натана Шекелфорда случайно убили, а его сестра погибла под колесами пьяного водителя.
- Адвокат Гаррета вскоре умер от рака. Два других скончались позднее по той же причине.
- Судмедэксперта Эрдеманна посадили за подделку отчетов о вскрытии, а жизнь его супруги оборвала онкология.
- Два полицейских умерли от лейкемии.
- Репортер Кэти Джонс, освещавшая историю в СМИ, попала в ДТП и погибла.
- Юджин Паттерсон – якобы свидетель был найдет в своей машине мертвым. Причину гибели выяснить не удалось.
- Уотли – заключенный, давший показания против Джонни в обмен на смягчение приговора, совершил после суда суицид.
- Кэрол Мур – учительница парня, давшая против него показания, тоже наложила на себя руки. Спустя несколько лет то же самое сделала ее дочь.
- У последнего адвоката покончила с собой жена, а сын стал инвалидом после того, как его забыли в раскаленной на жаре машине.
Безусловно, в жизни бывают совпадения. Но чтобы в таком количестве? Все больше людей в штате сходились во мнении, что из Джонни сделала козла отпущения. А правду раскрыло развитие современных технологий.
В 2004 году образец семенной жидкости, найденный на месте убийства монахини, сравнили с базой. И обнаружилось совпадение: сперма принадлежала кубинскому беженцу Леонсио Пересу Руэде, который уже был осужден за изнасилование. Он моментально сознался. И получил более «гуманный», если можно так выразиться, приговор: 45 лет тюрьмы.
Была ли череда смертей случайностью, или Джонни действительно мстил из могилы своим обидчикам в назидание другим?
Источник:
АНТИФИШКИ
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