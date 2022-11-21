Удивительная Вальта: хищница, которую удалось превратить в розыскную собаку

Но в жизни случаются и исключения. К примеру, Вера Чаплина, Екатерина Коренькова, Ясон Бадридзе. А еще это удалось сделать Алексею Лобову.

Он с детства обожал собак, что в совокупности со стремлением добиваться успеха в тех направлениях, где другие не справились, позволило ему обучить волчицу, которая на протяжении пяти лет несла службу в исправительной колонии.