Удивительная Вальта: хищница, которую удалось превратить в розыскную собаку

Известно, что волки – очень своенравные, гордые и упрямые животные, к которым мало кто может найти подход.
Но в жизни случаются и исключения. К примеру, Вера Чаплина, Екатерина Коренькова, Ясон Бадридзе. А еще это удалось сделать Алексею Лобову.
Он с детства обожал собак, что в совокупности со стремлением добиваться успеха в тех направлениях, где другие не справились, позволило ему обучить волчицу, которая на протяжении пяти лет несла службу в исправительной колонии.
После прохождения срочной службы в части, солдаты которой осуществляли надзор в местных исправительных колониях, в 1966 году Лобов устроился в военизированную кинологическую службу в Софрино и поставил перед собой задачу: приручить и выдрессировать волчонка. Из воспоминаний Алексея Игнатьевича:
Я понял, что волк грозный хищник. Они бывают ручными, полуручными и дикими. Мне подходил вариант номер один. В Липецком зоопарке, из четырех волчат, я выбрал того, который подбежал и съел лакомство с руки. Эксперимент начался, мечта получила свое пушистое воплощение.
Сначала волчонок жил дома. А когда подрос и начал портить вещи, то его подселили в вольер к опытному и очень умному псу по кличке Мерген.
Прогулки, поездки в общественном транспорте и на машине, посещение метро постепенно приучили животное к шуму, которого волчонок изначально очень боялся и впадал в панику.
Никто не верил в успех прожекта. Но свое первое задание – выборку на запах Вольта прошла моментально и справилась на отлично. И тут выяснилось, что Вольта больна лептоспирозом – инфекционным заболеванием наследственного характера. При правильном уходе зверь может вести полноценную жизнь. Но Лобов получил приказ: избавиться от животного, поскольку инфекция представляет угрозу для других собак.
Лобов был в отчаянии и, хватаясь за соломинку, отправил письмо в часть №6602 города Ивделя, где когда-то служил. Ответ не заставил себя ждать: помним тебя, ждем, привози хоть медведя.
Супруга, конечно, не слишком радовалась неожиданному переезду. Но все же поехала с мужем в Ивдель. Лобовы забрали не только Вальту, но и Мергена.
И буквально сразу по прибытии понадобились таланты Вальты. Один из заключенных сбежал и прятался в вагонах, заполненных пиломатериалами. Из множества запахов – древесины, металла, дыма, отработки волчица, обладающая острейшим обонянием, безошибочно выбрала запах беглеца и нашла его. Хотя большинство отнеслось скептически к такому эксперименту.
Следующие 5 лет команда – Алексей Игнатьевич, Мерген и Вальта служили вместе и чаще других выходили на задания. Волчица справлялась с поиском даже тогда, когда служебные собаки не в состоянии были взять след.
Жизнь Вальты прервалась на очередном задании. Лобов всегда держал животное на длинном поводке: все же это хищник. Но однажды из-за плохих погодных условий отстегнул карабин, и Вальта ушла на задание одна. Сбежавшего преступника изловили, но к Алексею вернулся только Мерген: местные испугались хищницы и застрелили ее, хотя она и была в ошейнике. Вскоре не стало и пса: видимо, сказался и возраст, и тоска от потери напарницы.
Воинская часть была расформирована, и охрана заключенных перешла в ведение сотрудников системы исполнения наказаний. Лобов перешел работать в кинологическое отделение и попытался повторить опыт. Но волчонок, которого подарили охотники, случайно сломал клык и умер от заражения крови.
Так Алексей Игнатьевич доказал, что волка можно не только приручить, но и выдрессировать, несмотря на отношение скептиков. Ведь генетически серые хищники очень сильно ненавидят людей. В жизни Лобова были волчьи и большое количество собачьих щенков. Но таких удивительных – настоящих асов как Вальта и Мерген больше не было.
Источник:
АНТИФИШКИ
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