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Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм

Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм

Автор:
22 ноября 2022 08:42
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
871
34
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Берегите свой мозг. Он может быть атакован.
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Источник:

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Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
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16  комментариев
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Алексей Теуш 2 часа назад
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Во времена моей молодости этот анекдот звучал так:
Вовочка приходит в музыкальную школу на урок, открывает футляр, а там АКМ лежит. Учительница:
- Вовочка, что за безобразие, ты вообще думаешь, что творишь!?
- Я думаю, что скажет батя, который на стрелку со скрипочкой уехал!!!
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Serg2001 2 минуты назад
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Как-то слишком сложно для меня... такой юмор
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