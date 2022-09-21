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"Вы что творите?": пассажир самолета, которому не разрешили покурить в салоне, подрался со стюардами

"Вы что творите?": пассажир самолета, которому не разрешили покурить в салоне, подрался со стюардами

Автор:
21 сентября 2022 13:38
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Шереметьево   авиа   видео   дебошир   курение   рейс   самолет   хулиган   
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Чтобы удержать дебошира, пришлось просить помощи пассажиров.

Летевший рейсом из Самары в Москву так хотел курить, что решил себе не отказывать в этой малости. Запершись в туалете, он посмолил сигаретку, а потом, когда бортпроводник попросил его пройти в салон самолета, тот в ответ попытался открыть дверь воздушного судна. К счастью, на тот момент лайнер уже сел в аэропорту "Шереметьево".


Когда товарищу сделали замечание, он попытался несколько раз ударить бортпроводника. Пришлось просить пассажиров, чтобы те помогли скрутить дебошира. Пока мужчину удерживали, подоспела помощь полиции.



Покинуть самолет бузотёру пришлось в наручниках.


Теперь мужчине грозит административный штраф от 500 до 5000 рублей.

Источник:

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Метки: Шереметьево   авиа   видео   дебошир   курение   рейс   самолет   хулиган   
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24  комментария
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10k
Ivan 2 часа назад
Маловато будет...
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3k
vasilykopkov 8 минут назад
Накурил себе на статью, не думаю что штрафом отделается.
Если конечно проводник заявление о нападении напишет.
Года на три накурил. В лучшем случае - условка....
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6k
Leo Sun 9 минут назад
Чёрный билет ему. Пусть пешком ходит, раз летать не умеет.

А экипажам уже давно, наверное, нужно выдавать в распоряжение наручники для таких моральных уродов.
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5k
fin4all 12 минут назад
Так надо. Только без парашюта
Ссылка youtu.be
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13k
Алексей 15 минут назад
что то мало...Вот интересно и что в башке у этого мудака??? хозяином жизни что ля почувствовал??
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−34
vitek 17 минут назад
Надо было ему ещё в жопу папироску забить
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1k
Sergius SPb Полчаса назад
Думаю за такое надо 15 суток а не смешной штраф. А то и умысел та теракт припаять.
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1k
Rool Полчаса назад
надо было выпустить, а потом внизу подобрать и в гипс ;)
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4k
Frank Borman 41 минуту назад
2-3 годика тюрьмы очень хорошо лечат таких деятелей.
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63
Александр 55 минут назад
Красава коллега!
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4k
Babangdida Час назад
Бу-га-га, 5000 RUB, это ~€80. Да этот штраф курам на смех! Или уже есть база дебоширов, которых больше не пускают на авиаперелёты?
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2k
Dema Час назад
Покурил,долбоящер.
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7k
Николай Час назад
Ну это животное, оно же явно бухое, вот на что а на синьку в дьютике точно нужно запрет, да и в аэропорту вообще по ходу... как дети малые...
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11k
Максим Час назад
5000 за покурить?)) Да я лично знаю тех кто с удовольствием 50т.р на входе отслюнявит чтоб курить спокойно) Надо полляма и дальнейший запрет на перелёты.
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10k
Green Час назад
Грёбаный наркоман. Нублять никак не дотерпеть.
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22k
Serg2001 Час назад
Воистину курение вредит здоровью! А вот кошельку... 500 рублей это 2-3 пачки сигарет. Как по мне, за такие инциденты нужно от 50 000 штрафовать и дальше до бесконечности. В зависимости от степени быкования.
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2k
Артур Час назад
пора бортпроводников оснащать электрошокерами.
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63
Александр Артур 55 минут назад
Нельзя(
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16k
Booka1a Час назад
чудак. на ровном месте себе проблему создал
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−18
Thomsen Час назад
Эх, шокер бы очень пригодился. Как в Крепком орешке в сцене в самолёте - "Я его испытала на своей кошечке...".
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6k
rutt 2 часа назад
5000за возможнуюю гибель 50+ пассажиров? Чёт добро слишком. За сколько самолёт выгорает, кто знает?
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