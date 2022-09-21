"Вы что творите?": пассажир самолета, которому не разрешили покурить в салоне, подрался со стюардами

Чтобы удержать дебошира, пришлось просить помощи пассажиров.
Летевший рейсом из Самары в Москву так хотел курить, что решил себе не отказывать в этой малости. Запершись в туалете, он посмолил сигаретку, а потом, когда бортпроводник попросил его пройти в салон самолета, тот в ответ попытался открыть дверь воздушного судна. К счастью, на тот момент лайнер уже сел в аэропорту "Шереметьево".
Когда товарищу сделали замечание, он попытался несколько раз ударить бортпроводника. Пришлось просить пассажиров, чтобы те помогли скрутить дебошира. Пока мужчину удерживали, подоспела помощь полиции.
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Теперь мужчине грозит административный штраф от 500 до 5000 рублей.
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АНТИФИШКИ
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Если конечно проводник заявление о нападении напишет.
Года на три накурил. В лучшем случае - условка....
А экипажам уже давно, наверное, нужно выдавать в распоряжение наручники для таких моральных уродов.