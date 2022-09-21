"Вы что творите?": пассажир самолета, которому не разрешили покурить в салоне, подрался со стюардами

Летевший рейсом из Самары в Москву так хотел курить, что решил себе не отказывать в этой малости. Запершись в туалете, он посмолил сигаретку, а потом, когда бортпроводник попросил его пройти в салон самолета, тот в ответ попытался открыть дверь воздушного судна. К счастью, на тот момент лайнер уже сел в аэропорту "Шереметьево".





Когда товарищу сделали замечание, он попытался несколько раз ударить бортпроводника. Пришлось просить пассажиров, чтобы те помогли скрутить дебошира. Пока мужчину удерживали, подоспела помощь полиции.



