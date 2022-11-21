32 года фильму «Привидение»: почему Патрик Суэйзи считал роль Сэма самой сложной в карьере, а Брюс Уиллис отказался сниматься

Премьера фильма «Приведение» состоялась в 1990 году, а многие зрители и сегодня с удовольствием пересматривают одну из самых трогательных любовных историй. Музыкальная композиция «Unchained Melody» до сих пор ассоциируется исключительно с «Привидением», хотя её сочинили намного раньше для другого фильма, существует огромное количество версий песни. А культовый эпизод с гончарным кругом стал одним из любимых занятий многих влюблённых парочек.
В истории создания киноленты, которой в этом году исполнилось 32 года, встречается много интересных фактов.
- Картина создавалась как любовная комедия, хотя комедийная составляющая тут явно под вопросом, лучше было бы отнести «Приведение» к мелодрамам. Зрители при просмотре кинофильма иногда плачут вместе с главной героиней. В Мексике во время премьеры зрительницам в зале даже раздавали носовые платочки.
- Сценарий к фильму «Привидение» был написан Брюсом Джоэлом Рубином после просмотра им театральной постановки «Гамлет». Некоторые монологи были заимствованы из произведения Шекспира, например, когда героиня рассказывает возлюбленному о своей жизни. Да и самого героя убивают после спектакля «Макбет».
- Деми Мур после роли в «Привидении» стала высокооплачиваемой актрисой. За работу в фильме Деми получила 750 тысяч долларов, последующие гонорары стали увеличиваться. Уже через шесть лет актриса получала не менее 10 млн за одну роль.
- Вместо Деми Мур в киноленте могла сыграть Николь Кидман, кастинг проходили и Мишель Пфайффер, и Ким Бейсингер, и даже Мадонна. Но режиссёр отдал предпочтение Мур только благодаря её умению плакать в нужные моменты без сторонней помощи, причём она могла пустить слезу любым глазом. К моменту съёмок Деми состригла длинные волосы, но образ получился запоминающимся. Такая стрижка стала тогда очень популярной.
- · Вместо Патрика Суэйзи привидение мог сыграть Брюс Уиллис, но будучи мужем главной героини, актёр отказался, посчитав, что проект может стать провальным. И, кроме того, он не верил в любовь умершего героя. Впоследствии он всё же жалел, но, на мой взгляд, Брюс вряд ли бы сыграл столь пронзительно, как это сделал Патрик. Кстати, на роль Сэма Уита претендовало немало других известных актёров, например, Джон Траволта или Алек Болдуин, Том Круз или Кевин Костнер.
- Для того, чтобы создать глиняный горшок в фильме, оба главных героя посещали курсы по
гончарному делу. Но стоит отметить, что в фильме глиняное произведение разваливается, а по сценарию этого быть не должно. Актёры настолько увлеклись игрой, что режиссёр решил оставить сцену именно в таком виде. Позже Патрик Суэйзи признавался, что сцена с гончарным кругом была самой страстной в его кинокарьере.
- В апреле 2013 года Деми Мур призналась журналистам, что до конца не верила в успех «Привидения». После прочтения сценария у Деми сформировалось мнение, что это будет «какая-то ненужная адская смесь». Но так как девушка только начинала карьеру, она согласилась на сотрудничество.
- Вупи Голдберг оказалась в картине только лишь благодаря Патрику Суэйзи. Актёр заявил, что не будет сниматься, если режиссёр не утвердит Голдберг, хотя оба даже не были знакомы друг с другом. Однако Суэйзи был большим поклонником актрисы. Вупи была благодарна Патрику, ведь фильм сделал её более знаменитой. Изначально Вупи должна была играть серьёзного медиума, но позже было решено превратить героиню в эксцентричную шарлатанку.
- Патрик Суэйзи признался, что роль в фильме «Привидение» была самой сложной в его карьере. Актёр не привык быть на втором плане, а здесь ему приходилось постоянно наблюдать за работой коллег и выражать эмоции. Кроме того, съёмки велись зимой, и все актёры были одеты тепло. Патрику же приходилось мёрзнуть в лёгкой рубашке. Пар изо рта привидения выглядел бы странно, и актёр во время съёмок держал во рту лёд.
- Финальная сцена с поцелуем и прощанием стала культовой и одной из самых пронзительных. Режиссёр вместе со сценаристом несколько месяцев продумывали, как именно сделать эту сцену. Кстати, слово «ditto» в оригинале никак не переводится, это просто выдумка сценариста. Но во время дубляжа переводчики решили, что это «взаимно» или «аналогично». А Патрик сыграл прощальную сцену весьма реалистично, как он признался позже, в момент съёмок думал о своём погибшем отце.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Мужики не плачут, но мне реально мошка в глаз попала при просмотре, ссска... глаз слезится начинал с того ни сего.
Это реально фильм достойный пересматривать еще..