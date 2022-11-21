32 года фильму «Привидение»: почему Патрик Суэйзи считал роль Сэма самой сложной в карьере, а Брюс Уиллис отказался сниматься

Премьера фильма «Приведение» состоялась в 1990 году, а многие зрители и сегодня с удовольствием пересматривают одну из самых трогательных любовных историй. Музыкальная композиция «Unchained Melody» до сих пор ассоциируется исключительно с «Привидением», хотя её сочинили намного раньше для другого фильма, существует огромное количество версий песни. А культовый эпизод с гончарным кругом стал одним из любимых занятий многих влюблённых парочек.