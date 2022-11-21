«Я думал уже всё»: нашёлся боец, который откидывал от себя гранаты и чудом выжил

Он героически сражался и смог вернуться к своим.
Недавно сеть облетело видео, в котором наш солдат отбивался от гранат, которые на него сбрасывал дрон.
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Ролик моментально стал популярным - не только у нас, но и за границей. Блогер Некоглай даже снял на него пародию.
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За это ему прилетело: силовики выяснили, что блогер живёт в Москве нелегально (он гражданин Молдавии), и отвезли его центр для мигрантов. Там Некоглая обрили и отправили под суд. После этого выдворили из России. Он, кстати, сам об этом попросил.
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А что касается нашего бойца: все пытались выяснить, кто же это и где он служит. В сети даже появилась его фото.
Но потом оказалось, что человек на фотографии не имеет к этой истории никакого отношения.
И вот наконец-то этот герой нашёлся. Его зовут Рустам Худайнуров, служит в в 127-м батальоне 5-й бригады НМ ДНР. Он рассказал, что дрон скинул на него 8 гранат, одна из них разорвалась в ногах. Тем не менее, Рустам смог отбиться и ушёл с осколочными ранениями в руку и ногу.
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Сейчас он в больнице и постепенно идёт на поправку.
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АНТИФИШКИ
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ну как нормального, я подобных по виду нормесов часто вижу в отведенных от центра города районах, сидят такие по трое-четверо на кортах
делу фюрера верны.
Разжигание межнациональной розни.
Треш
Он не получка, не аванс, Он выпадает только раз ! ...
Himars, sir !
возвращатся будете на вес в чёрных мешках с надписью ассорти !
Руки, ноги, на балконе. Голова на стадионе.
Разжигание межнациональной розни.
Треш
1
Свидомое существо
Флуд
мат