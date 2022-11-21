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«Я думал уже всё»: нашёлся боец, который откидывал от себя гранаты и чудом выжил

«Я думал уже всё»: нашёлся боец, который откидывал от себя гранаты и чудом выжил

Автор:
21 ноября 2022 14:58
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: ДНР   Некоглай   блогер   боец   видео   граната   дрон   ранение   рустам худайнуров   суд   
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Он героически сражался и смог вернуться к своим.

Недавно сеть облетело видео, в котором наш солдат отбивался от гранат, которые на него сбрасывал дрон.

Ролик моментально стал популярным - не только у нас, но и за границей. Блогер Некоглай даже снял на него пародию.

За это ему прилетело: силовики выяснили, что блогер живёт в Москве нелегально (он гражданин Молдавии), и отвезли его центр для мигрантов. Там Некоглая обрили и отправили под суд. После этого выдворили из России. Он, кстати, сам об этом попросил.

А что касается нашего бойца: все пытались выяснить, кто же это и где он служит. В сети даже появилась его фото.

Но потом оказалось, что человек на фотографии не имеет к этой истории никакого отношения.

И вот наконец-то этот герой нашёлся. Его зовут Рустам Худайнуров, служит в в 127-м батальоне 5-й бригады НМ ДНР. Он рассказал, что дрон скинул на него 8 гранат, одна из них разорвалась в ногах. Тем не менее, Рустам смог отбиться и ушёл с осколочными ранениями в руку и ногу.

Сейчас он в больнице и постепенно идёт на поправку.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: ДНР   Некоглай   блогер   боец   видео   граната   дрон   ранение   рустам худайнуров   суд   
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17  комментариев
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6k
Copycat 41 минуту назад
слушайте, этот блогер когда сбрили его эти нелепые патлы даже на нормального человека стал похож)
ну как нормального, я подобных по виду нормесов часто вижу в отведенных от центра города районах, сидят такие по трое-четверо на кортах
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−11
xmail.life 2 минуты назад
До -лбоебы всей страны
делу фюрера верны.
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−11
xmail.life 4 минуты назад
надобиток фашисткий ! ...
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−11
xmail.life 6 минут назад
главное помните !
Он не получка, не аванс, Он выпадает только раз ! ...

Himars, sir !

возвращатся будете на вес в чёрных мешках с надписью ассорти !


Руки, ноги, на балконе. Голова на стадионе.
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−11
xmail.life 6 минут назад
ПУТИН ПРОСНИСЬ ! ТЫ ОБОСРАЛСЯ !
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26k
albedo 9 минут назад
Нашлось на форуме двое свидомых - проминусили.
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−11
xmail.life albedo 5 минут назад
cоси пую х ую !
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2k
Денис Ануфриев 36 минут назад
Лёха-из-окопа.молодец!
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2k
RaiJu 37 минут назад
Здоровья тебе, брат. Надеюсь, ты заходишь в этот забытый богом уголок.
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