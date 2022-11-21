«Я думал уже всё»: нашёлся боец, который откидывал от себя гранаты и чудом выжил

Но потом оказалось, что человек на фотографии не имеет к этой истории никакого отношения.

И вот наконец-то этот герой нашёлся. Его зовут Рустам Худайнуров, служит в в 127-м батальоне 5-й бригады НМ ДНР. Он рассказал, что дрон скинул на него 8 гранат, одна из них разорвалась в ногах. Тем не менее, Рустам смог отбиться и ушёл с осколочными ранениями в руку и ногу.