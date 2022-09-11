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13 эксцентричных причуд исторических личностей

13 эксцентричных причуд исторических личностей

Автор:
11 сентября 2022 20:05
Сообщество : Факты
Метки: Эксцентричны   великие   исторические   личности   персонажи   причуды   странности   
278
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Некоторые из великих персонажей истории были мягко говоря несколько эксцентричны. В этом посте вы узнаете про их странные привычки.
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Источник:

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Метки: Эксцентричны   великие   исторические   личности   персонажи   причуды   странности   
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3  комментария
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39k
Мойша Час назад
Комментарий к фото
А еще Дмитрий Иванович завтракал у одной жены, обедал у второй жены, ну а ужинал по настроению. Отдыхал совместно с двумя семьями, правда я не знаю - это отдых или работа в семьях.
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7k
Константин Безумов 10 минут назад
Эдисон тот ещё зазнайка был

Однажды, когда очередной соискатель места помощника изобретателя покинул его лабораторию, Эдисон пожаловался Альберту Эйнштейну. Он сказал, что у него отчего-то совсем не выходит найти себе достойного помощника. Мол, ежедневно приходит множество молодых ученых, но ни один из них не подходит для работы.

Такая ситуация показалась Эйнштейну (изобретателю Теории Вероятности!) крайне маловероятной, поэтому он попросил своего американского друга подробнее познакомить его с условиями работы в «лаборатории Эдисона».

Изобретатель протянул всемирно известному физику листок с перечнем вопросов для соискателя.

«Каково расстояние от Нью-Йорка до Чикаго?» - с удивлением прочел Эйнштейн первый вопрос. Немного поразмыслив, физик ответил, что для ответа на этот вопрос можно просто заглянуть в железнодорожный справочник.

«Из чего делается нержавеющая сталь?» - второй вопрос не показался нобелевскому лауреату Эйнштейну более простым. – «А ответ на этот вопрос можно получить из справочника по металловедению», - скорее, для себя самого пробормотал он.

В легком недоумении, Альберт Эйнштейн пробежал глазами по остальным вопросам. С каждым пунктом его вера в свои знания уменьшалась, а удивление росло

.
Не успев дочитать последний вопрос, основатель современной теоретической физики, почетный доктор множества университетов, член различных Академий наук и просто блестящий физик Альберт Эйнштейн отбросил листок с вопросами Эдисона и сказал:
- Пожалуй, я не буду дожидаться Вашего отказа и сниму свою кандидатуру сам.
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66k
Вит Z 46 минут назад
Ссылка youtu.be
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