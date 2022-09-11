13 эксцентричных причуд исторических личностей

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Некоторые из великих персонажей истории были мягко говоря несколько эксцентричны. В этом посте вы узнаете про их странные привычки.
Сальвадор Дали
Этот художник был эксцентричен во всех отношениях. Однажды он завел домашнего муравьеда и гулял с ним на поводке, а ещё он любил читать лекции, одетый в водолазный костюм.
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Пабло Пикассо
Без всякой причины художнику нравилось стрелять в воздух из пистолета. Он никогда не говорил, почему он это делает, просто ему это казалось очень забавным.
Энди Уорхол
В 23 года Уорхол обесцветил волосы, чтобы никто никогда не видел, как он стареет. Этим он планировал избавиться от “обязательства” в какой-то момент стать “взрослым мужчиной”.
Никола Тесла
Знаменитый ученый верил в "Евгенику". Это учение о селекции применительно к человеку, а также о путях улучшения его наследственных свойств.
Альберт Эйнштейн
Учёный не любил носить носки, потому что боялся, что носки порвутся на его большом пальце, и его это сильно раздражало.
Оноре де Бальзак
Французский писатель настолько пристрастился к кофе, что перешел от 5 чашек в день к употреблению до полкило кофейных зерен.
Поль Гоген
Французский художник был биржевым маклером, который в свободное время занимался живописью. Однажды он решил бросить свою жену и пятерых детей без предупреждения, чтобы уехать на Таити. На новом месте жительства он написал самые известные картины в своей карьере и женился на туземке.
Дмитрий Менделеев
Русский ученый изобрел периодическую таблицу элементов, но он был известен не только этим. Оказывается, он делал чемоданы отличного качества и прочности, поэтому у него всегда были заказы.
Ханс Христиан Андерсен
Несмотря на то, что он был великим писателем-классиком, у него было очень плохое правописание, и он платил разным людям за исправление своих книг до публикации.
Альфред Хичкок
Режиссер страдал овофобией - неконтролируемым страхом перед овальными предметами и особенно перед куриными яйцами.
Мао Цзэдун
Правитель Китая за всю свою жизнь ни разу не чистил зубы, поэтому в старости остался без зубов. Всякий раз, когда ему говорили об этом, он говорил: “Ты когда-нибудь видел, чтобы тигр чистил зубы?”
Стивен Кинг
У автора ужастиков есть книга под названием "Пока я пишу", в которой он рассказывает о многих вещах, которые он делает для написания своих произведений. В том числе он отметил, что полностью избегает использования наречий и что каждый день он пишет текст из 2000 слов без каких-либо наречий для практики.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Однажды, когда очередной соискатель места помощника изобретателя покинул его лабораторию, Эдисон пожаловался Альберту Эйнштейну. Он сказал, что у него отчего-то совсем не выходит найти себе достойного помощника. Мол, ежедневно приходит множество молодых ученых, но ни один из них не подходит для работы.
Такая ситуация показалась Эйнштейну (изобретателю Теории Вероятности!) крайне маловероятной, поэтому он попросил своего американского друга подробнее познакомить его с условиями работы в «лаборатории Эдисона».
Изобретатель протянул всемирно известному физику листок с перечнем вопросов для соискателя.
«Каково расстояние от Нью-Йорка до Чикаго?» - с удивлением прочел Эйнштейн первый вопрос. Немного поразмыслив, физик ответил, что для ответа на этот вопрос можно просто заглянуть в железнодорожный справочник.
«Из чего делается нержавеющая сталь?» - второй вопрос не показался нобелевскому лауреату Эйнштейну более простым. – «А ответ на этот вопрос можно получить из справочника по металловедению», - скорее, для себя самого пробормотал он.
В легком недоумении, Альберт Эйнштейн пробежал глазами по остальным вопросам. С каждым пунктом его вера в свои знания уменьшалась, а удивление росло
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Не успев дочитать последний вопрос, основатель современной теоретической физики, почетный доктор множества университетов, член различных Академий наук и просто блестящий физик Альберт Эйнштейн отбросил листок с вопросами Эдисона и сказал:
- Пожалуй, я не буду дожидаться Вашего отказа и сниму свою кандидатуру сам.