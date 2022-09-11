13 эксцентричных причуд исторических личностей

У автора ужастиков есть книга под названием "Пока я пишу", в которой он рассказывает о многих вещах, которые он делает для написания своих произведений. В том числе он отметил, что полностью избегает использования наречий и что каждый день он пишет текст из 2000 слов без каких-либо наречий для практики.