Урсула Бёттчер – повелительница белых гигантов

Разные эпохи даровали миру великих женщин, вошедших в историю. Они правили империями, боролись за права людей, спасали жизни, изобретали вещи, которыми мы пользуемся по сей день.
Тех, кто бросал вызов не гипотетической, а реальной силе, в разы превосходящей из собственную, было не так много. И среди них – Урсула Бёттчер, вошедшая в историю как «Принцесса белых медведей».
Урсула родилась в Дрездене, Германия, 6 июня 1927 года в обычной рабочей семье. Необычная карьера Урсулы, которая считается самой удивительной дрессировщицей, началась в 20 лет и довольно прозаично. Девушка была принята на работу уборщицей в цирк Буша. Там у неё вспыхнул роман с помощником дрессировщика слонов, что пробудило в ней интерес к дрессировке животных.
То, что Урсулу потянет к медведям, возможно, было предопределено самой судьбой. Ведь её имя происходит от латинского слова «ursus», что буквально переводится как «медведь». Урсула была миниатюрной, ростом всего 1,55, что только подчеркивало разницу между хрупкой девушкой и огромными зверями, которых она дрессировала. Её привязанность к гигантскому белому медведю, чуть ли не самому крупному хищнику, обитавшему на земле, сделала Урсулу звездой и прославила во всем мире.
В Соединенных Штатах Урсула и её удивительные медведи были главной темой шоу Ringling Brothers в 70-х и 80-х годах. Выступление не имело аналогов. В Европе Урсула гастролировала с Цирком Кроне в Мюнхене, Цирком Беролина, Цирком Кни в Швейцарии, Золотым цирком Орфея в Италии и снова с Цирком Буша в Восточной Германии.
О доброте маленькой дрессировщицы к животным, а также об эффективности её методов дрессировки ходили легенды. Но, тем не менее, девушка дважды получала от подопечных довольно серьёзные ранения, а один ассистент был убит кадьякским медведем. Несмотря на это, Урсула продолжала относиться к своим медведям как к детям: у каждого из них было имя, и каждому она доверяла свою жизнь, раз за разом выходя на арену.
Со временем труппа дрессированных медведей Урсулы постепенно уменьшалась. Сказывался возраст как артистов, так и самой дрессировщицы.
Урсула продолжала выступать до декабря 1998 года, совершив последнее турне по Германии и Бельгии с цирком Буш-Берлин. После этого Урсула вышла на пенсию, а оставшиеся животные нашли дом в различных немецких зоопарках.
3 марта 2010 года – на восемьдесят третьем году жизни – «Принцесса белых медведей», уникальные методики дрессировки и шоу которой так никто и не смог повторить, скончалась в своем родном Дрездене.
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