Урсула Бёттчер – повелительница белых гигантов

О доброте маленькой дрессировщицы к животным, а также об эффективности её методов дрессировки ходили легенды. Но, тем не менее, девушка дважды получала от подопечных довольно серьёзные ранения, а один ассистент был убит кадьякским медведем. Несмотря на это, Урсула продолжала относиться к своим медведям как к детям: у каждого из них было имя, и каждому она доверяла свою жизнь, раз за разом выходя на арену.