Люцерновая пчела-листорез: Отказалась от общественного строя, перестала делать мёд и строит домики из листьев, похожие на самокрутки

«Вот уйду я с работы, поселюсь в глухом лесу и буду горя не знать!» — такие мысли находили на каждого первого читателя. Но кто-нибудь осуществил задуманное? Нет! А люцерновая пчела-листорез взяла и сделала! Эта работяга отказалась от общественного строя, перестала делать мёд, научилась делать домики из листьев и живёт теперь в своё удовольствие!
Люцерновая пчела-листорез — это одиночная пчела. Да, такие существуют и к ним относится большинство видов пчёл на планете. Пока их общественные товарищи подсасываются к каждому цветку, одиночки вынуждены специализироваться на отдельных группах растений. Это вызвало появление кучи разнообразных видов, включая и нашу пчёлку длиной всего в 6 миллиметров.
Вы и сами догадались, какое именно растение наши герои облюбовали. Люцерна — это род из 103 видов, который распространён почти по всей Евразии. Ареал люцерновой пчелы полностью совпадает с ареалом любимого растения.
Для пчёл люцерна и дом, и стол. Каждая взрослая самка (королев у них нет, одиночки же!) самостоятельно строит гнездо. Причём делает она его из листьев, аккуратно вырезая кружочек за кружочком, как на уроках труда. Так пчёлка обзаводится скромным имуществом из нескольких десятков шестиугольных камер, спрятанных где-нибудь в дупле. Никакой охраны: насекомое надеется лишь на маскировку и удачу.
В каждую соту будет отложено по яйцу вместе с рационом на первое время: комочком пыльцы раза в два больше яйца. А вот с мёдом вышел облом, эти пчёлы его не производят. Нектар они используют лишь для своего пропитания.
Что иронично, отказ от мёда пошёл листорезам на пользу, но случилось это самым окольным путём из возможных. Люди обнаружили, что общественные пчёлы делают из люцерны очень вкусный мёд. К тому же траву осенью пускали на сено, кормить скот. С началом эпохи колонизации европейцы, не будь дураками, взяли на другие материки и коровок, и люцерну, и общественных пчёл. А вот пчёл-листорезов взять забыли и очень зря.
Дело в том, что общественные пчёлы не опыляют люцерну. Они считают вход в цветок слишком неудобным и засовывают хоботок сбоку, между лепестков. То бишь нектар пчёлы собирают, но пыльцу на себе не разносят. Это вызвало постоянные проблемы с урожаем трав. А вот люцерновые пчёлки поступают наоборот! Они с радостью залезают внутрь по самые лапки, измазываются в пыльце и летят к следующей цели. Эффективность опыления приближается к 100%!
Когда люди просекли фишку, они мигом привезли пчёлок-листорезов в обе Америки, Австралию и Новую Зеландию. И теперь все получают то, что им нужно: люцерна плодится, листорезы обрезают листики и собирают пыльцу, а люди и общественные пчёлки делят вкусный и чистый мёд!
Источник:
АНТИФИШКИ
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