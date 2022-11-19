Люцерновая пчела-листорез: Отказалась от общественного строя, перестала делать мёд и строит домики из листьев, похожие на самокрутки

Что иронично, отказ от мёда пошёл листорезам на пользу, но случилось это самым окольным путём из возможных. Люди обнаружили, что общественные пчёлы делают из люцерны очень вкусный мёд. К тому же траву осенью пускали на сено, кормить скот. С началом эпохи колонизации европейцы, не будь дураками, взяли на другие материки и коровок, и люцерну, и общественных пчёл. А вот пчёл-листорезов взять забыли и очень зря.