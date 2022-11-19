Кораблик в объятиях вечной мерзлоты, который смог удивить и озадачить

Иногда силы природы, саркастично посмеиваясь, подбрасывают нам – человечеству, считающему себя кладезем знаний, интересные загадки. Они мало того что твердые, как орешки, так после раскалывания из скорлупы выкатываются такие ядра-факты, которые напрочь ломают академические представления.
То ли в силу глобального потепления, то ли чьих-то запланированных изменений климата, но иногда из ледников вытаивают такие интересности, которые порождают массу вопросов.
Одна такая относительно свежая штуковина была найдена пару лет назад в Нарьян-Маре. Умершие льды с неохотой обнажили необычный грунт, состоящий из ударных доз перегноя и чернозема. Специалисты пояснили, что примерно 7 тыс. лет назад здесь находилось русло реки.
Посредине этого плодородного слоя нашлось судно: лодка или даже небольшой корабль длиною порядка 10 метров. Деревянные части корпуса были соединены металлическими гвоздями. Казалось бы, что такого? Но дело в том, что судоходной эта река была порядка 20 тыс. лет тому назад, пока мерзлота еще не поглотила эти земли. И делать железные гвозди здесь было попросту некому. Да и сами корабли и даже лодки под большим вопросом.
В соответствии с рядом источников, возраст гвоздей составляет около 6 тыс. лет. Но как тогда корабль оказался в вечной мерзлоте, которой минимум в три раза больше? Получается, что вообще все представления о ледниковом периоде ошибочны и не соответствуют действительности?
Но есть и альтернативная версия, в соответствии с которой скобяные изделия значительно старше. Их возраст исчисляется десятками тысяч лет. Тогда выходит, что в эпоху кроманьонцев уже существовала цивилизация, значительно превосходящая их по уровню развития. Что за цивилизация, и куда она делась?
То есть вечная мерзлота не просто задала светилам науки загадку, а подкинула целую детективную историю с множеством неизвестных переменных. Исследователи продолжают пытаться ее разгадать. Всеми возможными способами, в том числе обращаясь к фольклору. В соответствии с легендами некоторых северных народов, здесь когда-то обитал полумифический народ металлургов, умевших строить печи, плавить различные металлы и соединять их друг с другом. Как говорится, сказка – ложь, да в ней намек. Возможно, что именно народное творчество даст ключик к разгадке этой тайны.
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АНТИФИШКИ
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