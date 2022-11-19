Кораблик в объятиях вечной мерзлоты, который смог удивить и озадачить

То ли в силу глобального потепления, то ли чьих-то запланированных изменений климата, но иногда из ледников вытаивают такие интересности, которые порождают массу вопросов.

Одна такая относительно свежая штуковина была найдена пару лет назад в Нарьян-Маре. Умершие льды с неохотой обнажили необычный грунт, состоящий из ударных доз перегноя и чернозема. Специалисты пояснили, что примерно 7 тыс. лет назад здесь находилось русло реки.