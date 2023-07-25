Робот обнаружил 2000-летний клад в Средиземном море

В Средиземном море на месте затонувшего римского корабля исследователи из Франции и Италии обнаружили изделия из стекла и необработанные стеклянные блоки. Клад таился на глубине 350 метров между Корсикой и Капрайей. Судя по находке, свое последнее плавание судно совершило в конце I - начале II веков нашей эры.
Стеклянный груз является вторым известным на сегодняшний день случаем в Средиземноморье. Затонувшее судно оставило на морском дне тысячи осколков стекла и тонны необработанных блоков.
Миссия координировалась с итальянской стороны Барбарой Давидде из Национального управления подводного культурного наследия, а с французской стороны - Франкой Сибеккини из Департамента подводных археологических исследований. Благодаря непосредственному участию эколога Надин Ле Брис из университета Сорбонны была изучена фауна этой особой глубинной экосистемы.
Затонувшее судно обнаружили в 2012 году на глубине 350 метров. Первоначально считалось, что судно находится во французских территориальных водах. В 2016 году в результате дипломатических переговоров о том, где должна проходить граница, место открытия перешло Италии. Страны договорились о сотрудничестве. Министерство культуры Франции предоставило научно-исследовательское судно "Альфред Мерлин", оснащенное роботом "Артуром" и видеографом "Иларионом". "Артур" может погружаться на глубину до 2500 метров и поднимать грузы, а "Иларион" - снимать видео на глубине до 500 метров.
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"Артур" извлек на поверхность множество стеклянных изделий, включая бутылки, тарелки, чашки, кубки, небольшой унгентарий (сосуд) и несколько необработанных блоков. Также были найдены два больших бронзовых таза и несколько амфор.
Изучение материалов позволит узнать маршрут судна, а также уточнить хронологию кораблекрушения. Учитывая тип амфор (восточные амфоры, в том числе бейрутского типа, и несколько галльских амфор) и количество стеклянных сосудов и блоков, археологи считают, что судно направлялось из одного из портов Ближнего Востока, возможно, из Ливана или Сирии, к побережью французского Прованса.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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