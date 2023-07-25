Робот обнаружил 2000-летний клад в Средиземном море

"Артур" извлек на поверхность множество стеклянных изделий, включая бутылки, тарелки, чашки, кубки, небольшой унгентарий (сосуд) и несколько необработанных блоков. Также были найдены два больших бронзовых таза и несколько амфор.

Изучение материалов позволит узнать маршрут судна, а также уточнить хронологию кораблекрушения. Учитывая тип амфор (восточные амфоры, в том числе бейрутского типа, и несколько галльских амфор) и количество стеклянных сосудов и блоков, археологи считают, что судно направлялось из одного из портов Ближнего Востока, возможно, из Ливана или Сирии, к побережью французского Прованса.