Стали известны подробности трагедии на Сахалине

По официальным данным, причиной взрыва стало неправильное хранение газовых баллонов.
На Сахалине в посёлке Тымовское на ул. Библиотечной дом 6, сегодня произошел взрыв газового баллона на балконе в одной из квартир пятиэтажного дома, дом не был газифицирован.
В результате взрыва обрушился весь подъезд с 1 по пятый этаж.
В настоящий момент, по сообщениям экстренных служб, количество погибших после взрыва 9 человек, в том числе 4 детей. Пропавшим без вести считаются 6 человек. Кроме того во время разбора завалов пострадал один пожарный - ему на голову упал кусок плиты.
От сильного взрыва квартиры в соседних подъездах также пострадали: вынесло двери, отошла фасадная стена.
Жители соседних со взорвавшимся домом подъездов показали свои квартиры. Кому-то снесло входную дверь, а стены могут упасть буквально от касания.
Жильцов дома экстренно эвакуировали, организовали пункт временного размещения с кроватями, едой и водой в местном Доме культуры на Кировской, 68.
На месте работают все экстренные службы. Из Южно-Сахалинска направлена дополнительная группировка.
Сахалинский СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (часть 3 статьи 109 УК РФ) и об уничтожении имущества (статья 168 УК РФ).
Сейчас экстренные службы продолжают поиски людей, которые могли остаться под завалами.
Губернатор Лимаренко:
"Увеличена группировка людей и специальной техники, привлечённых к разбору завалов дома в Тымовском. На данный момент там работают 59 человек и 13 единиц техники".
Источник:
АНТИФИШКИ
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Всё же, весь подъезд осыпался. И остальные пострадали.
Или дом такой прочный?
Сюрприз, правда?