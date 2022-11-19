Стали известны подробности трагедии на Сахалине

На Сахалине в посёлке Тымовское на ул. Библиотечной дом 6, сегодня произошел взрыв газового баллона на балконе в одной из квартир пятиэтажного дома, дом не был газифицирован.

В результате взрыва обрушился весь подъезд с 1 по пятый этаж.