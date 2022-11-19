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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 149 постов • 18 подписчиков подписаться
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Стали известны подробности трагедии на Сахалине

Стали известны подробности трагедии на Сахалине

Автор:
19 ноября 2022 10:36
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: видео   врыв газа   газовый баллон   дом   погибшие   сахалин   
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По официальным данным, причиной взрыва стало неправильное хранение газовых баллонов.

На Сахалине в посёлке Тымовское на ул. Библиотечной дом 6, сегодня произошел взрыв газового баллона на балконе в одной из квартир пятиэтажного дома, дом не был газифицирован.

В результате взрыва обрушился весь подъезд с 1 по пятый этаж.

В настоящий момент, по сообщениям экстренных служб, количество погибших после взрыва 9 человек, в том числе 4 детей. Пропавшим без вести считаются 6 человек. Кроме того во время разбора завалов пострадал один пожарный - ему на голову упал кусок плиты.

От сильного взрыва квартиры в соседних подъездах также пострадали: вынесло двери, отошла фасадная стена.

Жители соседних со взорвавшимся домом подъездов показали свои квартиры. Кому-то снесло входную дверь, а стены могут упасть буквально от касания.

Жильцов дома экстренно эвакуировали, организовали пункт временного размещения с кроватями, едой и водой в местном Доме культуры на Кировской, 68.

На месте работают все экстренные службы. Из Южно-Сахалинска направлена дополнительная группировка.

Сахалинский СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (часть 3 статьи 109 УК РФ) и об уничтожении имущества (статья 168 УК РФ).


Сейчас экстренные службы продолжают поиски людей, которые могли остаться под завалами.


Губернатор Лимаренко:

"Увеличена группировка людей и специальной техники, привлечённых к разбору завалов дома в Тымовском. На данный момент там работают 59 человек и 13 единиц техники".


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: видео   врыв газа   газовый баллон   дом   погибшие   сахалин   
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14  комментариев
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37k
turyst Полчаса назад
А один-ли там баллон был?
Всё же, весь подъезд осыпался. И остальные пострадали.

Или дом такой прочный?
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6k
Али Ди 6 минут назад
Ну да, в, на Сахалине? Так там холодно.
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494
Sergius SPb 20 минут назад
Все обычно.
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26k
Андрей 21 минуту назад
Соболезную погибшим, терпения и мужества выжившим
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16
Александр Шевченко Полчаса назад
Панелька, комбинированного типа. Либо ошибки в конструктиве недостаток закладных или их расположение (неправильно собраны нагрузки), либо их банально не проварили при строительстве (оставили на прихватках). Эфект обрушения лавинообразный, как будто карточный домик, сложилась вся секция. Другое как то на ум и не приходит, но может я и ошибаюсь.
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0
Иван Днепров Час назад
Признаться впервые слышу что, бывают негазифицированные пятиэтажки! Да ещё где, на Сахалине! Не самое тёплое место. Дичь! Соболезную конечно ... .
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464
mironc Иван Днепров Полчаса назад
Представьте себе, бывают не только негазифицированные пятиэтажки, а целые негазифицированые регионы в Сибири и на ДВ!
Сюрприз, правда?
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