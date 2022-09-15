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Сообщество Жизнь в США 875 постов • 244 подписчика подписаться
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В США неуравновешенный подросток разгромил родительский дом из-за запрета на телефон

В США неуравновешенный подросток разгромил родительский дом из-за запрета на телефон

Автор:
15 сентября 2022 15:12
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Телефон   вдребезги   видео   дом   запрет на телефон   обиделся   отцы и дети   разнес   
807
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Мать отобрала телефон у ребенка, и спустя время обнаружила, что в жилище не осталось ни одной целой вещи. Озлобленный тинейджер расколотил битой практически всё, включая мебель и технику.

Телефон для современных детишек - второе я. Лишиться его для многих становится настоящей трагедией. В США обсуждают инцидент, который произошел в Тампе (Флорида). Ребенок,больной психическим заболеванием, которому запретили пользоваться телефоном, разнес дом. Пострадала мебель, бытовая техника и личные вещи родителей.


Этот случай так потряс американцев, что они начали собирать средства для помощи матери 12-летнего мальчика.В результате за четыре дня было собрано 17500 долларов.


Те, кто не донатил, осторожно осведомляются: как долго проживет новая мебель и техника?

Источник:

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Метки: Телефон   вдребезги   видео   дом   запрет на телефон   обиделся   отцы и дети   разнес   
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21  комментарий
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797
Arti 2 часа назад
**ать в него бес вселился
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9k
uehl 16 минут назад
а в зоопарк его уже отправили?
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447
povelitel3d Полчаса назад
Это может быть неадекватной реакцией, но может быть и последней каплей.
Не всё такое как кажется.
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1k
Sergius SPb 36 минут назад
Малолетний д.
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28k
Григорий 40 минут назад
Будь это у нас, то следующий шаг логичен и красив.
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11k
Администратоp 43 минуты назад
потому что детей надо пи*дить, а не сюсюкаться с ними. тогда из них нормальные люди вырастают.
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8k
JeanLuk 53 минуты назад
В детдом!
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121
Andrei 58 минут назад
Кажется в детдоме скоро будет пополнение!
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25k
Юрий Час назад
Сынок то, тупой ниггер. Что вложили, то и получили.
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3k
cnob7 Час назад
е это довольное едало с косичками на фото-это оно?
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31k
russger Час назад
Как у них всё просто. Запостил плаксивую историю и тысячи долбодятлков скидывают тебе десятки тысяч баксов
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3k
Владимир Час назад
бис!браво!
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19k
ЦСКА Час назад
Я как раненый зверь
Напоследок чудил:
Выбил окна и дверь
И балкон уронил.

В.С.Высоцкий "Ой где был я вчера" отрывок.
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48k
dima423 2 часа назад
что этот мелкий ниггер себе позволяет?)))
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3k
Евгений 2 часа назад
пипец, там в конце, отражение в зеркале))
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10k
Ivan 2 часа назад
В США неуравновешенный подросток разгромил родительский дом из-за запрета на телефонПосмотреть
В США неуравновешенный подросток разгромил родительский дом из-за запрета на телефон
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8k
Борис Карабанов 2 часа назад
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6k
Core 2 часа назад
детский дом
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59k
pynh 2 часа назад
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1k
Виктор Глущенко 2 часа назад
Биту ему наверно без вазелина засунут .
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