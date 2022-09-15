В США неуравновешенный подросток разгромил родительский дом из-за запрета на телефон

Мать отобрала телефон у ребенка, и спустя время обнаружила, что в жилище не осталось ни одной целой вещи. Озлобленный тинейджер расколотил битой практически всё, включая мебель и технику.
Телефон для современных детишек - второе я. Лишиться его для многих становится настоящей трагедией. В США обсуждают инцидент, который произошел в Тампе (Флорида). Ребенок,больной психическим заболеванием, которому запретили пользоваться телефоном, разнес дом. Пострадала мебель, бытовая техника и личные вещи родителей.
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Этот случай так потряс американцев, что они начали собирать средства для помощи матери 12-летнего мальчика.В результате за четыре дня было собрано 17500 долларов.
Те, кто не донатил, осторожно осведомляются: как долго проживет новая мебель и техника?
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АНТИФИШКИ
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Не всё такое как кажется.
Напоследок чудил:
Выбил окна и дверь
И балкон уронил.
В.С.Высоцкий "Ой где был я вчера" отрывок.