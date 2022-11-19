Большой гарем и хобот, который манит самок:10 интересных фактов про морских слонов

Даже глаза у них специфические для млекопитающих, адаптированные к условиям на глубине. Глаза у них довольно крупные. В этих глазах фоторецепторных клеток больше, чем цветовых колбочек. Цвета из-за этого они различают намного хуже и мир для них серый и блеклый. Зато за счет этого их глаза способны улавливать любой свет, даже самый скудный. Свет отражается обратно на сетчатку, что помогает видеть практически в полной темноте. Уши также специфические - умеют держать высокое давление и улавливают даже минимальный звук.

Любимая пища - кальмары, крупная рыба и осьминоги.

Почему их называют именно слонами, а не просто гигантскими тюленями? Всё дело – в хоботе!