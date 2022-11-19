Большой гарем и хобот, который манит самок:10 интересных фактов про морских слонов

Это вид тюленей. Остаются одним из самых крупных хищников на планете (конечно, уступая китам).
Морские слоны вырастают до 6 метров в длину и весят до 5 тонн!
Большие габариты играют важную роль в жизни морских слонов. И дело не только в том, что чем ты крупнее – тем сложнее на тебя охотиться хищникам. Просто большой объем крови позволяет морским слонам запасаться кислородом. И за счет этого они могут надолго задерживать дыхание и нырять на глубину до двух километров! Морские слоны способны задержать дыхание более чем на полтора часа.
Даже глаза у них специфические для млекопитающих, адаптированные к условиям на глубине. Глаза у них довольно крупные. В этих глазах фоторецепторных клеток больше, чем цветовых колбочек. Цвета из-за этого они различают намного хуже и мир для них серый и блеклый. Зато за счет этого их глаза способны улавливать любой свет, даже самый скудный. Свет отражается обратно на сетчатку, что помогает видеть практически в полной темноте. Уши также специфические - умеют держать высокое давление и улавливают даже минимальный звук.
Любимая пища - кальмары, крупная рыба и осьминоги.
Почему их называют именно слонами, а не просто гигантскими тюленями? Всё дело – в хоботе!
Хобот есть только у самцов и выполняет он две важные задачи. Во-первых, да - привлекает самок. Но не размером.
С его помощью они издают пронзительный рев, который так нравится морским слонихам. Самцы с самыми красивыми хоботами и мощным рыком собирают себе гаремы, в которых может быть более сотни (!) самок.
Во-вторых, это помогает им дышать.
Морские слоны - это не только гора мышц. Они склонны накапливать большие запасы жира. Для жителей холода - это мера в обязательном порядке.
Иметь большой гарем - это роскошь, требующая труда. В период размножения самцы заняты серьезной работой, от которой не успевают отвлечься даже на еду. В течение трех месяцев спаривания самцы, буквально, голодают!
В свободное от спаривания время самцам приходится отгонять конкурентов. И тут побеждают самые массивные! Драки морских слонов выглядят забавно. Именно за счет веса и габаритов самец прогоняет конкурента, не допуская прелюбодеяния своих подруг.Такой трудной жизни не позавидуешь!
Жир - во спасение. Не только потому, что защищает от холода, дает запас энергии и помогает получить преимущество в драке за счет веса. Он играет важную роль в выживании малышей. Грудное молоко морских слоних - одно из самых жирных в мире. Жирные кислоты составляют в нем до 50% объема. Для сравнения, у человека этот показатель - 4%, чуть менее жирное, чем в среднем коровье.
С родами самкам повезло - они занимают всего несколько минут. Детеныш и мама сильно привязываются друг к другу, запоминая по запаху и голосу (как мы помним, со зрением у морских слонов дела обстоят не очень хорошо).
Морские слоны прекрасно адаптировались для жизни в суровых холодных условиях. Запасы пищи, умение охотиться на глубине, недоступность для хищников сделало их идеальными жителями сурового региона. Однако человек и здесь сумел взять вверх над природой.
Самцы отличаются от самок не только наличием хобота. Они еще и намного крупнее. Разница намного больше, чем у людей, где мужчины, в среднем, на 10-15% крупнее женщин.
Связано это с тем, что у них разные стратегии питания. Морские слоны активно лезут в те районы, где много хищников. Косатки и большие белые акулы представляют для них угрозу.
Однако самцы морских слонов очень крупные и врагов не боятся, поэтому могут себе позволить. Самки же плавают питаться в безопасные районы. Врагов там мало, но и условия не самые привлекательные. Самки довольствуются малым, потому и не вырастают до гигантских размеров.
Не помогла никакая защита - морских слонов едва не истребили. Они чудом выжили, не отправившись в небытие вслед за морскими коровами.
На морских слонов начали бесконтрольную охоту, из-за которой на севере из миллиона особей никого не осталось. В конце XIX века их признали вымершими, потому что никто не встречал их больше. Однако несколькими особям удалось спастись - видимо были на глубине во время охотничьих рейдов. И постепенно популяция стала оживать. До прежних стай, конечно, вернуться уже невозможно - хотя бы потому, что много их прежних мест обитания уже освоено человеком и там идет нефтедобыча.
Южные морские слоны же пока не попали под угрозу исчезновения. Во времена бесконтрольной охоты плавать в Антарктиду было дорого и их практически не трогали.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Кит вынырнул рядом с людьми, они с ним сфотографировались и поцеловались
- Раковина размером с кулак: 10 интересных фактов про гигантскую ахатину
- Элизия: животное, которое превращается в овощ
- Уникальные улитки, которые гроздями висят в пещерах Кубы
- 10 интересных фактов и особенностей из жизни чепрачного тапира