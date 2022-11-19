15 участников шоу «Перезагрузка», которые кардинально изменили свою внешность

Дружная команда экспертов помогает людям снова полюбить себя и вернуть веру в свои силы. Для достижения желаемого результата стилисты, визажисты, психологи, парикмахеры, стоматологи и другие врачи работают с участниками проекта на протяжении целого месяца. И каждый из них прикладывает немалые усилия, чтобы преобразить дам и парней до неузнаваемости не только внешне, но и внутренне. Но получается ли у них это сделать в конечном итоге? Смотрите сами!

«-22 кг и +100500 уверенности в себе!»