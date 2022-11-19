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15 участников шоу «Перезагрузка», которые кардинально изменили свою внешность

15 участников шоу «Перезагрузка», которые кардинально изменили свою внешность

Автор:
19 ноября 2022 09:42
Сообщество : ФотоМир
Метки: было стало   внешность   изменение   люди   перезагрузка   фото   
1324
16

Существует большое количество программ, которые помогают людям вернуть уверенность в себе и прежний огонёк в глазах. Одним из таких популярных телевизионных шоу является «Перезагрузка».

Дружная команда экспертов помогает людям снова полюбить себя и вернуть веру в свои силы. Для достижения желаемого результата стилисты, визажисты, психологи, парикмахеры, стоматологи и другие врачи работают с участниками проекта на протяжении целого месяца. И каждый из них прикладывает немалые усилия, чтобы преобразить дам и парней до неузнаваемости не только внешне, но и внутренне. Но получается ли у них это сделать в конечном итоге? Смотрите сами!


«-22 кг и +100500 уверенности в себе!»

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В случае с Катей команда профессионалов помогла девушке кардинально изменить не только её стиль, но и жизнь в целом. Благодаря шоу «Перезагрузка» Катя исполнила свою мечту, и теперь она сможет пройти стажировку в одном из лучших ресторанов Москвы «Balzi Rossi».


Перезагрузка Люды

Яркая Анастасия

На протяжении месяца наша команда работала с главной проблемой Насти и доказала, что её болезнь альбинизм – не проблема.


Лейла — испытание для экспертов шоу, с которым они отлично справились

Эксперты программы «Перезагрузка» целый месяц усердно работали над преображением Лейлы, и конечный результат превзошёл все ожидания. Даже несмотря на то, что участницу так и не удалось уговорить сделать идеальную улыбку.


Маша, которой доказали, что быть женственной — это не слабость, а сила

«До» и «после» певицы Оксаны Почепы (Акула)

«Отныне больше никаких комплексов» — лозунг участницы Алёны

Новая и счастливая Люба

Красотка Аня, которая больше не стесняется своего отражения в зеркале

В конце программы Аня призналась, что до этого она чувствовала себя серой мышкой, но спустя месяц участия в телепередаче девушка увидела в своём отражении красотку голливудской внешности. И не это ли главный результат работы экспертов? Теперь Анна — уверенная в себе девушка, готовая сиять где-нибудь на обложке глянца.


Отныне городская красотка Катя

«Лолита смогла взглянуть на себя по-новому»

Дружная команда шоу «Перезагрузка» помогла найти Анне свой новый образ и своё счастье

Прекрасная Елена

Валя пришла на программу со слезами на глазах от обиды, а ушла со слезами от счастья

Преображение Никиты

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: было стало   внешность   изменение   люди   перезагрузка   фото   
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18  комментариев
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1k
КолдурасЪ 4 часа назад
Зачем всё это?! Нас столько лет убеждал,что главная красота внутри! И надо принимать себя как есть толстыми, страшными ,без разницы! Главное чтоб у тебя денег было много,тогда и люди к тебе потянутся!
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520
Antik-Taktik 14 минут назад
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528
Светлана Час назад
Мне кажется, сходить хоть раз к стилисту/визажисту полезно - профессионал поможет выбрать свой стиль, научит как это поддерживать. Какая прическа подходит, какой цвет волос, косметика. Конечно каждый день женщине так краситься ни к чему, но при необходимости сможет , потому что будет знать что ей идёт.
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50k
dima423 Час назад
Ну никите заепись зубы сделали)
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7k
Zhora 2 часа назад
Из девушек большинство вполне симпатичные, просто были не накрашены. Если смыть косметику - они будут такими же, как раньше. А вот их тараканищи в голове, скорее всего, никуда не денутся. А ведь основная проблема обычно заключается именно в них, а вовсе не во внешности.

Вот парню вставили зубы - это действительно круто, т.к. по нынешним временам очень дорого. Только вот зачем ему ещё и волосы покрасили ?! Стал похож на педика.
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5k
Компьютер DELL монитором 3 часа назад
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200
Igor Grishaev 3 часа назад
Я так понял, Никите тупо дали денег на зубы? Это не перезагрузка, это халява.
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71k
Доктор Джонс 3 часа назад
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1k
ChePaev 3 часа назад
с какой целью все это? Понравиться противоположному полу? Так на утро когда избранник увидит тебя без замазки и грима он все равно ужаснется, или этот маргинал Никита, которого расфуфырили как педика, который не в состоянии был сам следить за собой, потому что нищеброд и не хотел учиться в свое время, тиснет у вас из кармана деньги, потому что внутренне он остался тем же маргиналом-нищебродом Никитой. Менять надо не вывеску а психологию отношения самого к себе. Можно достойно выглядеть и не имея больших денег на крутой шмот и салоны красоты. Внутренняя красота должна быть к самому себе, а переодевать маргиналов и марамоек у которых даже расчески нет своей и которые зеркало на себя не смотрели никогда - бессмысленно.
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6k
Copycat 4 часа назад
хэхэ имхо добрая часть это просто как будто фильтр в фэйсАпп

все таки увы как это цинично не звучит но либо тебе повезло родиться с приятными чертами лица либо нет
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