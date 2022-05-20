15 длинноволосых парней, которые распрощались со своими гривами

Смена причёски может изменить жизнь к лучшему или стать полным разочарованием. Узнать степень своего везения можно только решившись на риск.
Мужчинам, которые отращивают длинные волосы, как правило, невероятно сложно решиться на радикальные изменения и срезать свои драгоценные локоны. Почти всегда они оттягивают этот момент до последнего, но когда заветное преображение всё-таки происходит, не могут оторвать от себя глаз. Внешность полностью меняется, что позволяет взглянуть на себя с совершенно новой стороны.
До и после стрижки
Маленькое преображения для мистера Лучшего
Мода на мужские причёски меняется так же, как и на женские. Выбор подходящей стрижки зависит от многих факторов, среди которых образ жизни, личные самоощущения, особенности строения лица и многое другое. Мужчинам, которые решились сменить имидж и состричь длинные волосы, следует тщательно подобрать причёску. Поможет в этом непростом деле стилист-парикмахер или барбер.
Вчера волосы были, а сегодня нет!
Было непросто решиться на подобное перевоплощение
Не могу поверить, что я это сделал
Как правильно бороться с непослушными волосами
Длинные волосы смотрятся привлекательно как на женщинах, так и на мужчинах. Однако чрезмерно густая и пышная шевелюра — это не всегда практично.
Вы всё еще думаете, что стрижка не играет никакой роли?
Подстричься — лучшее решение, которое я когда-либо принимал
Недавно подстригся
Мужчины, решающиеся на отращивание волос, как правило, желают таким образом подчеркнуть свою индивидуальность и выделиться на фоне окружающих. К счастью, сегодня также существует множество коротких стрижек, позволяющих сколько угодно экспериментировать с образом.
Я отращивал волосы два года и вчера решил подстричься. Как вам?
Как я теперь выгляжу?
Мужчина играл в рок-группе, но, когда она распалась, он решил состричь волосы
Длинные волосы часто предпочитают носить мужчины в Индии, США. В Китае они и вовсе считаются символом силы.
Строгий стиль к лицу этому парню
Безумное преображение
Главная трансформация Билла. Он не стриг волосы с четырнадцати лет
Источник:
АНТИФИШКИ
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