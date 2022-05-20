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15 длинноволосых парней, которые распрощались со своими гривами

15 длинноволосых парней, которые распрощались со своими гривами

Автор:
20 мая 2022 08:02
Сообщество : ФотоМир
Метки: было стало   внешность   волосы   изменение   парни   стрижка   фото   
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Смена причёски может изменить жизнь к лучшему или стать полным разочарованием. Узнать степень своего везения можно только решившись на риск.

Мужчинам, которые отращивают длинные волосы, как правило, невероятно сложно решиться на радикальные изменения и срезать свои драгоценные локоны. Почти всегда они оттягивают этот момент до последнего, но когда заветное преображение всё-таки происходит, не могут оторвать от себя глаз. Внешность полностью меняется, что позволяет взглянуть на себя с совершенно новой стороны.


До и после стрижки

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Маленькое преображения для мистера Лучшего


Мода на мужские причёски меняется так же, как и на женские. Выбор подходящей стрижки зависит от многих факторов, среди которых образ жизни, личные самоощущения, особенности строения лица и многое другое. Мужчинам, которые решились сменить имидж и состричь длинные волосы, следует тщательно подобрать причёску. Поможет в этом непростом деле стилист-парикмахер или барбер.


Вчера волосы были, а сегодня нет!

Было непросто решиться на подобное перевоплощение

Не могу поверить, что я это сделал

Как правильно бороться с непослушными волосами

Длинные волосы смотрятся привлекательно как на женщинах, так и на мужчинах. Однако чрезмерно густая и пышная шевелюра — это не всегда практично.


Вы всё еще думаете, что стрижка не играет никакой роли?

Подстричься — лучшее решение, которое я когда-либо принимал

Недавно подстригся

Мужчины, решающиеся на отращивание волос, как правило, желают таким образом подчеркнуть свою индивидуальность и выделиться на фоне окружающих. К счастью, сегодня также существует множество коротких стрижек, позволяющих сколько угодно экспериментировать с образом.


Я отращивал волосы два года и вчера решил подстричься. Как вам?

Как я теперь выгляжу?

Мужчина играл в рок-группе, но, когда она распалась, он решил состричь волосы

Длинные волосы часто предпочитают носить мужчины в Индии, США. В Китае они и вовсе считаются символом силы.


Строгий стиль к лицу этому парню

Безумное преображение

Главная трансформация Билла. Он не стриг волосы с четырнадцати лет

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: было стало   внешность   волосы   изменение   парни   стрижка   фото   
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Ваня Полчаса назад
честно какие-то полупокерские прически...
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