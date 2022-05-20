15 длинноволосых парней, которые распрощались со своими гривами

Мужчинам, которые отращивают длинные волосы, как правило, невероятно сложно решиться на радикальные изменения и срезать свои драгоценные локоны. Почти всегда они оттягивают этот момент до последнего, но когда заветное преображение всё-таки происходит, не могут оторвать от себя глаз. Внешность полностью меняется, что позволяет взглянуть на себя с совершенно новой стороны.

До и после стрижки