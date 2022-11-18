Заброшенные детские-пионерские лагеря СССР

Туда ездили по путевке, родители волновались, как мы там будем без них и давали ценные указания, где и что у нас лежит в сумке, а потом...

«Заберите меня отсюда домой — здесь плохо и скучно!»

Сколько встревоженных родителей после таких писем срывались в пионерлагерь одному Богу известно.

Поэтому любой мало-мальски опытный вожатый всегда просит детей первые 3—4 дня воздержаться от подобных посланий :

«Позже можете писать все что угодно», — просит он, прекрасно зная, что «потом» таких писем не будет потому, что когда через несколько дней приезжали родители они слышали от дидятки: «Никуда не поеду!», и слезы чтоб не забирали...

По всей великой стране пионерлагерей было построено - тысячи.

Отовсюду слышался детский смех.

А потом их не стало...

Нет, строения остались, но не стало великой страны, а новой они стали не нужны...