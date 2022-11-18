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Заброшенные детские-пионерские лагеря СССР

Заброшенные детские-пионерские лагеря СССР

Автор:
18 ноября 2022 18:41
Метки: Пионерский лагерь   пионеры   сделано в СССР   
515
25

Пионерские лагеря- это была целая отдельная часть жизни детей в СССР.

И назывались они именно в одно быстро произносимое слово "Пионерлагерь", а не какой-то курортный лагерь отдыха. Вообще, когда вспоминаешь, то почему-то чаще лето, как будто детская жизнь протекала именно в это время года. Мы ездили в пионерлагеря, которые располагались где-то недалеко от родного города, так, что нас везли туда не больше 4-х часов.

Туда ездили по путевке, родители волновались, как мы там будем без них и давали ценные указания, где и что у нас лежит в сумке, а потом...

«Заберите меня отсюда домой — здесь плохо и скучно!»

Сколько встревоженных родителей после таких писем срывались в пионерлагерь одному Богу известно.

Поэтому любой мало-мальски опытный вожатый всегда просит детей первые 3—4 дня воздержаться от подобных посланий :

«Позже можете писать все что угодно», — просит он, прекрасно зная, что «потом» таких писем не будет потому, что когда через несколько дней приезжали родители они слышали от дидятки: «Никуда не поеду!», и слезы чтоб не забирали...

По всей великой стране пионерлагерей было построено - тысячи.

Отовсюду слышался детский смех.
А потом их не стало...

Нет, строения остались, но не стало великой страны, а новой они стали не нужны...

×
×

Белгородская область, лагерь близ посёлка Волоконовка.

Белгородская область, лагерь близ посёлка Волоконовка.

Пионерский лагерь. Пермь.

Поселок Новомихайловский, Туапсинский район, Краснодарский край.

Лагерь им. Шуры и Зои Космодемьянских, г. Светлогорск, Калининградская область.

Нижегородская область, город Чкаловск.

Заброшенный детский лагерь имени Валерия Павловича Чкалова на реке Юг.

Пионерлагерь-Подмосковье, Люберецкий район.

Пионерлагерь-Подмосковье, Люберецкий район.

Пионерлагерь. Московская область.

Казань. Крутушка. Заброшенный лагерь.

Детский заброшенный лагерь, Краснодарский край, п. Новомихайловский.

Детский заброшенный лагерь, Краснодарский край, п. Новомихайловский.

Остатки лагеря в Нижегородской области.

Заброшенный пионерлагерь "Юный космонавт", Костромской области

Детский лагерь "Костер" Шебекино, Белгородская область.

Мордовия. Заброшенный лагерь "Звёздный.

Здание бывшей бани в детском лагере. Ленинградская область.

Заброшенный лагерь "Лесная сказка" в Свердловской области.

Летний лагерь в Ярославской области, на границе Мышкинского и Рыбинского районов.

Заброшенный пионерский лагерь "Юность" в Солотче, Рязанская область.

Детский лагерь. Подмосковье.

Мозаика на фасаде одного из корпусов заброшенного детского лагеря. Красноярский край.

Остатки росписи бассейна в заброшенном лагере близ села Звенигород, Львовская область.

Заброшенный лагерь "Верховина" в Львовской области.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Пионерский лагерь   пионеры   сделано в СССР   
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9  комментариев
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27k
Ваня 5 часов назад
это была целая эпоха воспитания, коммуникабельности и плюс образования... это целый слой культуры, поколения, которое пришло бы на смену, на развитие страны, государство заботилось о последствиях поколений, чтобы росла молодежь, которая сможет взять в свои руки бразды прогресса... все печально, молодежь тупеет на глазах... увы...
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1k
Lexx 3 часа назад
Всё просрали, из-за буржуинов.
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47k
Прораб 4 часа назад
Ну не знаю. Сколько себя помнил в советское время (я сам 1967 года выпуска)родители меня на лето из Москвы отправляли в деревню Шилово под Волоколамск к бабе Шуре.
В первых числах июня ангажировался дядя Толя, единственный в нашей родне владелец Жигулей копейки. Копейка набивалась до самой невозможности, туда усаживались - дядя Толя водитель, рядом с ним на переднем сиденье некая абстрактная Шурка - очередная пассия дяди Толи. На заднее сиденье грузились мама и тётя Галя. И справа я.
Дорога до Шилово (примерно 110км. 90 до Волоколамска и 30 местными пердями до деревни) Растягивалась минимум часов на 6. Да! Это сейчас до Волоколамска час по Новой Риге.
Поэтому выезжали рано, часов в 5 утра. В общем к 12 добирались до места. Баба Шура радостно кудахтала, мама и тётя Галя деловито выгружали припасы, очередная Шурка обалдело хлопала глазами, а я скидывал опостылевшие кеды и радостно бежал на речку Ламу. Бежать было далеко, почти километр, да и речка узкая, извилистая и мелкая. Но были там места на крутых поворотах. Их называли -Ворота. Там было широко - метров 10 и глубоко - метра два. Там я и плавать научился.
К реке вела широкая и утоптанная тропа. Под уклон. Я до сих пор во сне бегаю по этой дороге и взлетаю...
Как же было здорово добежать до реки, скинуть одёжку и бултыхнуться туда...
К вечеру всё устаканивалось, женщины заканчивали суетиться, поспевал бесконечный шашлык. Дядя Толя уводил Шурку на сеновал.
На следующий день вся эта кодла отбывала в Москву и для меня лично настуала - абсолютная! личная! свобода!
У бабы Шуры забота о пиз.дюках ограничивалась простыми постулатами - сыты, целы, на здоровье не жалуются, от соседей претензий нет? Значит всё хорошо
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10k
Сергей 5 часов назад
Сколько всего было хорошего.
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20k
babuby 6 часов назад
Раньше государство думало, как и чем людей обеспечить, дабы стимулировать их. А потом понюхали капитализма, и поняли что можно обходиться и одним кнутом, без пряника. Типа всё равно ни куда не денутся.
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8k
hairov 6 часов назад
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3k
Трям 6 часов назад
п/л "Энергетик" Конаково
с 6 до 14 лет там провел. Каждое лето и иногда зиму.
Ссылка youtu.be
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Александр

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