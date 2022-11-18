Заброшенные детские-пионерские лагеря СССР

Пионерские лагеря- это была целая отдельная часть жизни детей в СССР.
И назывались они именно в одно быстро произносимое слово "Пионерлагерь", а не какой-то курортный лагерь отдыха. Вообще, когда вспоминаешь, то почему-то чаще лето, как будто детская жизнь протекала именно в это время года. Мы ездили в пионерлагеря, которые располагались где-то недалеко от родного города, так, что нас везли туда не больше 4-х часов.
Туда ездили по путевке, родители волновались, как мы там будем без них и давали ценные указания, где и что у нас лежит в сумке, а потом...
«Заберите меня отсюда домой — здесь плохо и скучно!»
Сколько встревоженных родителей после таких писем срывались в пионерлагерь одному Богу известно.
Поэтому любой мало-мальски опытный вожатый всегда просит детей первые 3—4 дня воздержаться от подобных посланий :
«Позже можете писать все что угодно», — просит он, прекрасно зная, что «потом» таких писем не будет потому, что когда через несколько дней приезжали родители они слышали от дидятки: «Никуда не поеду!», и слезы чтоб не забирали...
По всей великой стране пионерлагерей было построено - тысячи.
Отовсюду слышался детский смех.
А потом их не стало...
Нет, строения остались, но не стало великой страны, а новой они стали не нужны...
Белгородская область, лагерь близ посёлка Волоконовка.
Белгородская область, лагерь близ посёлка Волоконовка.
Пионерский лагерь. Пермь.
Поселок Новомихайловский, Туапсинский район, Краснодарский край.
Лагерь им. Шуры и Зои Космодемьянских, г. Светлогорск, Калининградская область.
Нижегородская область, город Чкаловск.
Заброшенный детский лагерь имени Валерия Павловича Чкалова на реке Юг.
Пионерлагерь-Подмосковье, Люберецкий район.
Пионерлагерь-Подмосковье, Люберецкий район.
Пионерлагерь. Московская область.
Казань. Крутушка. Заброшенный лагерь.
Детский заброшенный лагерь, Краснодарский край, п. Новомихайловский.
Детский заброшенный лагерь, Краснодарский край, п. Новомихайловский.
Остатки лагеря в Нижегородской области.
Заброшенный пионерлагерь "Юный космонавт", Костромской области
Детский лагерь "Костер" Шебекино, Белгородская область.
Мордовия. Заброшенный лагерь "Звёздный.
Здание бывшей бани в детском лагере. Ленинградская область.
Заброшенный лагерь "Лесная сказка" в Свердловской области.
Летний лагерь в Ярославской области, на границе Мышкинского и Рыбинского районов.
Заброшенный пионерский лагерь "Юность" в Солотче, Рязанская область.
Детский лагерь. Подмосковье.
Мозаика на фасаде одного из корпусов заброшенного детского лагеря. Красноярский край.
Остатки росписи бассейна в заброшенном лагере близ села Звенигород, Львовская область.
Заброшенный лагерь "Верховина" в Львовской области.
Источник:
АНТИФИШКИ
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В первых числах июня ангажировался дядя Толя, единственный в нашей родне владелец Жигулей копейки. Копейка набивалась до самой невозможности, туда усаживались - дядя Толя водитель, рядом с ним на переднем сиденье некая абстрактная Шурка - очередная пассия дяди Толи. На заднее сиденье грузились мама и тётя Галя. И справа я.
Дорога до Шилово (примерно 110км. 90 до Волоколамска и 30 местными пердями до деревни) Растягивалась минимум часов на 6. Да! Это сейчас до Волоколамска час по Новой Риге.
Поэтому выезжали рано, часов в 5 утра. В общем к 12 добирались до места. Баба Шура радостно кудахтала, мама и тётя Галя деловито выгружали припасы, очередная Шурка обалдело хлопала глазами, а я скидывал опостылевшие кеды и радостно бежал на речку Ламу. Бежать было далеко, почти километр, да и речка узкая, извилистая и мелкая. Но были там места на крутых поворотах. Их называли -Ворота. Там было широко - метров 10 и глубоко - метра два. Там я и плавать научился.
К реке вела широкая и утоптанная тропа. Под уклон. Я до сих пор во сне бегаю по этой дороге и взлетаю...
Как же было здорово добежать до реки, скинуть одёжку и бултыхнуться туда...
К вечеру всё устаканивалось, женщины заканчивали суетиться, поспевал бесконечный шашлык. Дядя Толя уводил Шурку на сеновал.
На следующий день вся эта кодла отбывала в Москву и для меня лично настуала - абсолютная! личная! свобода!
У бабы Шуры забота о пиз.дюках ограничивалась простыми постулатами - сыты, целы, на здоровье не жалуются, от соседей претензий нет? Значит всё хорошо
с 6 до 14 лет там провел. Каждое лето и иногда зиму.