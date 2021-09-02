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Распорядок дня в пионерском лагере СССР, о котором сегодня нам остается только мечтать

Распорядок дня в пионерском лагере СССР, о котором сегодня нам остается только мечтать (13 фото)

Автор:
02 сентября 2021 14:23
Сообщество : СССР
Метки: Пионерский лагерь   СССР   в лагере   лагерь   распорядок дня   
2132
13

Режим - это очень важно. Не только для детей, но и взрослых, ведь благодаря правильному распорядку дня можно выспаться, успеть все дела. В современном мире жить без оглядки на таймменджмент бывает непросто. Сегодня, в честь окончания лета, мы решили вспомнить, каким был распорядок дня в пионерских лагерях. Вот бы махнуть сейчас туда, да?

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Метки: Пионерский лагерь   СССР   в лагере   лагерь   распорядок дня   
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19  комментариев
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28k
Snork Snorkoff 2 часа назад
Ни за что! Лагерь он и есть лагерь, хоть детский хоть исправительный. В опу вашу муштру и распорядок.

Деревня! Подъем когда встал и отбой когда лёг. Рыбалки на зорьке, костры со звёздным небом до рассвета, купание до одури и колхозные сады. А не вот это ваше всё квадратно-гнездовое..
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272
Fedor 13 минут назад
А мне нравилось в пионерском лагере!!!
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3k
Горожанин 21 минуту назад
Я с пацанами в лагере в СССР был только для того, чтобы по девчонкам бегать. Думаю, для девчонок также, чтобы с мальчишками поближе побыть. Другого объективного смысла в том лагерном дурдоме вообще не было.
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10k
Голос Вселенной 24 минуты назад
Комментарий к фото
Такого обилия пунктуационных ошибок в то время отыскать было очень тяжело.............
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21k
Inter Полчаса назад
обожал пионерские лагеря, особенно на море
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4k
Монька 46 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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9k
kaboza 46 минут назад
Я в спортивном лагере Олимпиец оттрубил 6 лет по два заезда) 6 часов тренировок плюс 2 зарядки по 30 мин, ежедневная пробежка 4 км, млять мне было 6 лет, лагерь от Крылья Советов на реке Руза, жили по 4 человека в домиках, сами себе предоставлены были, уборка, [мат], щас яжмати уфуели от такого, ночью можно было в любое путешествие))а рядом был пионерлагерь Звездочка, там в корпусах по сотне человек тусовались, под горн и с галстуком, АДОВО ЗРЕЛИЩЕ. там рахитов вырастили, а я в ща в свой сорокет 190х90, и я бывший сук ФИГУРИСТ))))
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1k
голландец 47 минут назад
Автор определись:
1. Распорядок дня в пионерском лагере СССР, о котором сегодня нам остается только мечтать.
2. На самом деле режимы дня в лагерях и сегодня выглядят примерно также
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12k
Вася 53 минуты назад
Ссылка coub.com
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9k
Kostick Час назад
дичь дичайшая, зарядка, потом зубы чистить и посцать. талбайопэ.
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562
Сергей Ковалев Час назад
на 1,7 и 8 скорее всего трудовые лагеря, не пионерские. Полдника нет...
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4k
Денис Колосов 2 часа назад
блин, вот нашел о чем ностальгировать..
да и 25 минут на линейке стоять, какая то непонятная дичь
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35k
Франц Лефорт 2 часа назад
А можно мне туда на пару часов, примерно с 14 до 16 ?!
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