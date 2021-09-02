2132
13
Режим - это очень важно. Не только для детей, но и взрослых, ведь благодаря правильному распорядку дня можно выспаться, успеть все дела. В современном мире жить без оглядки на таймменджмент бывает непросто. Сегодня, в честь окончания лета, мы решили вспомнить, каким был распорядок дня в пионерских лагерях. Вот бы махнуть сейчас туда, да?
×
6. Такая жизнь на 2 недели тогда не казалась сказкой, но вот сегодня многие взрослые не отказались бы от подобного
А вы бы хотели вернуться в пионерский лагерь?
Источник:
Ссылки по теме:
- От бандита до генерал-лейтенанта: история жизни создателя исправительно-трудовых лагерей
- Японский военнопленный о СССР
- Ностальгия по пионерским лагерям
- Заброшенные пионерские лагеря, на которых давно поставили крест
- Заброшенные пионерлагеря в Подмосковье
35
Понравилось35
Новости партнёров
Деревня! Подъем когда встал и отбой когда лёг. Рыбалки на зорьке, костры со звёздным небом до рассвета, купание до одури и колхозные сады. А не вот это ваше всё квадратно-гнездовое..
Но в рекламе лагеря скорее всего было написано "Лагерь на море"... Я бы перефразировал более точно - это просто море недалеко от лагеря...
1. Распорядок дня в пионерском лагере СССР, о котором сегодня нам остается только мечтать.
2. На самом деле режимы дня в лагерях и сегодня выглядят примерно также
да и 25 минут на линейке стоять, какая то непонятная дичь