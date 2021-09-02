Распорядок дня в пионерском лагере СССР, о котором сегодня нам остается только мечтать

Режим - это очень важно. Не только для детей, но и взрослых, ведь благодаря правильному распорядку дня можно выспаться, успеть все дела. В современном мире жить без оглядки на таймменджмент бывает непросто. Сегодня, в честь окончания лета, мы решили вспомнить, каким был распорядок дня в пионерских лагерях. Вот бы махнуть сейчас туда, да?